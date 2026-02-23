Când vor avea loc noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia. Precizările lui Budanov

18:20

Adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Federației Ruse a fost blocată luni, 23 februarie, la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, cu o zi înainte de marcarea a patru ani de la declanșarea agresiunii militare la scară largă. Ungaria și-a condiționat explicit votul de reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta „Drujba”, o cerință pe care Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a calificat-o drept lipsită de legătură cu conținutul pachetului.