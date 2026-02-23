Scandalul Epstein se adâncește: Peter Mandelson, plasat în custodia poliției la Londra
Radio Moldova, 23 februarie 2026 21:20
Fostul ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, Peter Mandelson, a fost reținut la 23 februarie la Londra, în cadrul unei anchete legate de dosarul finanțatorului american Jeffrey Epstein, relatează CNN.
• • •
Acum 10 minute
21:30
Republica Moldova și Ucraina ar trebui să avanseze împreună pe calea integrării europene și să înceapă simultan negocierile oficiale de aderare la Uniunea Europeană, susține ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă. Potrivit diplomatului, parcursul european comun reprezintă o etapă esențială pentru consolidarea securității și stabilității în regiune.
21:30
Victor Chirilă: Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană, un obiectiv realizabil # Radio Moldova
Retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană reprezintă un pas realizabil și crucial pentru stabilitatea regiunii, a declarat ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Acum 30 minute
21:20
21:10
Acum o oră
20:40
Fără rezistența Ucrainei, securitatea Republicii Moldova ar fi în pericol, avertizează ambasadorul Victor Chirilă # Radio Moldova
Ucraina luptă zilnic nu doar pentru independența sa, ci și pentru pacea Republicii Moldova și a întregii Europe, susține ambasadorul Republicii Moldova la Kiev, Victor Chirilă, care avertizează că războiul declanșat de Rusia reprezintă o încercare de a reface influența fostei Uniuni Sovietice și de a impune din nou control asupra statelor din regiune.
20:40
Mai multe lucrări semnate de artistul plastic Mihai Șerbu pot fi admirate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în cadrul expoziției „Picturi din inima Orheiului Vechi”. Majoritatea tablourilor au fost realizate recent, în natură, iar compozițiile surprind farmecul autentic al uneia dintre cele mai pitorești zone ale Republicii Moldova.
20:40
Reconstrucția Ucrainei, estimată la peste 500 miliarde de euro în următorii zece ani. Locuințele, transporturile și energia, cele mai afectate # Radio Moldova
Reconstrucția postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale (BM), Uniunii Europene (UE) și ONU, publicat luni, relatează AFP, ciată de news.ro.
Acum 2 ore
20:00
Poliția Ucrainei, din nou ținta atacurilor: drone, explozii și polițiști mutilați în Herson și Nikolaev # Radio Moldova
Două atacuri aproape simultane au vizat polițiști ucraineni la Herson, iar o explozie produsă ulterior la Nikolaev a rănit alți șapte angajați ai Poliției Naționale, potrivit informațiilor oficiale comunicate de autoritățile ucrainene.
19:50
Parlamentul Republicii Moldova, iluminat în culorile Ucrainei la patru ani de la începutul invaziei ruse # Radio Moldova
La patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu poporul vecin. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, într-o postare publicată pe rețelele sociale.
Acum 4 ore
19:00
O alternativă la pensia de stat: Cum vor funcționa pensiile facultative și cât de pregătiți sunt moldovenii? # Radio Moldova
În Republica Moldova, pentru prima dată, a fost avizată constituirea primului fond de pensii facultative, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Decizia permite, în sfârșit, lansarea mecanismului, după mai multe tentative nereușite.
18:30
Corespondență Dan Alexe | Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și împrumutul UE pentru Ucraina # Radio Moldova
Viktor Orbán, prin intermediul ministrului său de Externe, Péter Szijjártó, a blocat, ]n cele din urmă, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și (temporar, cel puțin) noul pachet de ajutoare financiare ale UE pentru Ucraina.
18:20
18:20
Stoianoglo ar fi solicitat grațierea lui Șepeli, susține Carp. Răspunsul Procuraturi Generale # Radio Moldova
Nicolae Andrei Șepeli, condamnat anterior în Federația Rusă pentru trafic de droguri și reținut recent într-un dosar ce vizează pregătirea unor asasinate în Ucraina, a fost grațiat în 2022 la solicitarea fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, susține președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.
18:00
Liderii UE, la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la declanșarea războiului # Radio Moldova
La patru ani de la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei și în prima zi în care conflictul intră oficial în al cincilea an, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se vor deplasa marți, 24 februarie, la Kiev.
17:40
Soluții pentru alegerile din Găgăuzia „în cel mai scurt timp”: Se caută variante pentru deblocarea scrutinului # Radio Moldova
Deputații Adunării Populare (AP) din Găgăuzia, împreună cu membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), vor identifica „în cel mai scurt timp” soluții pentru a garanta „pe deplin și în conformitate cu standardele naționale și internaționale” dreptul locuitorilor regiunii autonome de a-și alege reprezentanții în Legislativul local.
Acum 6 ore
17:30
17:30
Dick Advocaat și-a prezentat demisia din funcția de selecționer al reprezentativei Curaçao # Radio Moldova
Echipa reprezentativă a Insulei Curaçao va avea un nou selecționer la turneul final al Campionatul Mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Olandezul Dick Advocaat și-a dat demisia din funcția pe care a deținut-o ceva mai mult de 2 ani. Fiica sa are probleme de sănătate, iar tehnicianul nu are liniștea necesară pentru a pregăti turneul final din această vară.
17:20
Cazul Șepeli: Grațierea ar trebui să implice mai multe structuri și să fie reglementată mai amplu, susțin experții # Radio Moldova
Revocarea decretului de grațiere emis pe numele lui Nicolae Andrei Șepeli, bănuit de apartenență la o grupare criminală implicată în acțiuni subversive la comanda Rusiei, readuce în atenție vulnerabilitățile mecanismului de acordare a clemenței prezidențiale. Expertul în justiție Alexandru Bot pledează pentru un control instituțional mai strict și sugerează o revizuire a legislației privind grațierea, pentru a preveni riscuri la adresa securității naționale.
17:00
Film documentar despre propaganda din școlile rusești, filmat în secret, premiat cu BAFTA # Radio Moldova
Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat de Pavel Talankin, pedagog-organizator la Școala nr. 1 din Karabaș, regiunea rusă Celeabinsk, a primit premiul BAFTA al Academiei Britanice de Film. Această distincție reprezintă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale de film, alături de Oscarurile americane.
16:50
Startul Programului „Bridge Export”: primul apel de granturi deschis până pe 15 martie # Radio Moldova
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, împreună cu Agenția de Investiții, dau startul Programul „Bridge Export”, destinat susținerii asociațiilor de business în promovarea exporturilor. Granturile acordate variază între 100.000 și 2 milioane de lei, acoperind până la 60% din valoarea proiectelor. Ofertele în cadrul primului apel pot fi depuse până pe 15 martie.
16:50
Două rezervoare de zeci de mii de metri cubi, în flăcări la un punct-cheie al infrastructurii petroliere ruse # Radio Moldova
Două rezervoare de mari dimensiuni au fost cuprinse de flăcări la stația de pompare a petrolului Kaleykino, cunoscută și ca NPS „Drujba-1”, un nod important al sistemului magistral de conducte din Federația Rusă. Primele informații au apărut pe canale de Telegram, printre care IstrebinUA, care afirmă că stația ar fi fost atacată cu drone în timpul nopții.
16:40
Militarii din R. Moldova s-au clasat pe primul lor la competiția „Roza Cercetașilor” din România # Radio Moldova
Militarii moldoveni din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” s-au clasat pe primul loc la competiția „Roza Cercetașilor”, desfășurată în perioada 9 - 20 februarie curent, la o tabără de instrucție în localitatea Brădeț din România.
16:20
Acum 8 ore
15:30
Arsenal a câștigat derby-ul nordului Londrei. În capul de afiș al etapei a 27-a a primei divizii engleze de fotbal, „tunarii" au surclasat în deplasare cu 4:1 pe concitadina Tottenham Hotspur. Primă repriză a fost una echilibrată și s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 32 prin Eberechi Eze, iar peste alte două minute, francezul Randal Kolo Muani a restabilit egalitatea.
15:30
Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, motiv de noi dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii # Radio Moldova
Primăria Chișinău și Ministerul Culturii au poziții divergente referitoare la reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, situate în centrul capitalei. În timp ce primarul Ion Ceban acuză instituțiile statului că ar bloca proiectul municipalității, solicitând pavarea parcului „cu granit”, reprezentanții Guvernului susțin că intervențiile propuse de autoritățile locale - dale din beton, similare celor folosite la trotuare - nu respectă statutul de monument istoric de categorie națională al grădinii publice.
15:20
Analiză comparativă 2021–2025: Mai multe femei în administrarea alegerilor, mai puține în oferta electorală # Radio Moldova
Deși femeile sunt tot mai prezente în administrarea alegerilor, ele continuă să fie subreprezentate în competiția electorală, arată o analiză comparativă a scrutinelor parlamentare din 2021 și 2025, prezentată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 23 februarie.
14:50
FC Real Sireți a devenit câștigătoarea ediției a treia a turneului Cupa de Iarnă la fotbal, competiție rezervată echipelor din primele două divizii valorice ale fotbalului moldovenesc. În finală, echipa pregitită de Alexandru Bezimov a învins pe FC Stăuceni, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Finala celei de-a treia ediții a Cupei de Iarnă la fotbal s-a disputat între două echipe din Liga 1, a doua divizie valorică a fotbalului moldovenesc.
14:40
Notele în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici: „Majoritatea declarațiilor sunt de ordin politic și eronate” # Radio Moldova
Reorganizarea școlilor, reintroducerea notelor în clasa a IV-a și posibilitatea acordării unui al treilea mandat pentru rectori sunt printre cele mai discutate modificări la Codul Educației, care au generat reacții împărțite în societate.
14:40
Expert: „Identitatea digitală valorează cât buletinul. Nu dați nimănui parole sau date bancare” # Radio Moldova
Fraudele digitale capătă amploare în Republica Moldova, iar escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale oamenilor. De la apeluri telefonice în care este imitată vocea unei persoane apropiate, până la link-uri false care promit câștiguri rapide sau cer „voturi urgente”, atacatorii mizează pe grabă, emoție și neatenție.
13:50
Escrocherie de 100 de mii de euro cu mașini de lux: Trei tineri riscă până la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Trei cetățeni străini au încercat să vândă fraudulos în R. Moldova un automobil de lux, care ar costa aproximativ 100 de mii de euro. Făptașii au luat vehiculul în chirie, cu intenția de a-l vinde sub prețul de piață, inducând în eroare potențialul cumpărător și urmărind obținerea unui profit ilicit.
13:40
Autoritățile municipale anunță că vor demara, în săptămâna curentă, „intervenții masive” pentru repararea drumurilor deteriorate din Chișinău. Cea mai complicată situație este înregistrată pe șoseaua Muncești, pe strada Gheorghe Asachi, Șoseaua Hâncești, pe bulevardul Dacia spre aeroport și alte artere „construite necorespunzător, unde asfaltul a fost aplicat direct pe pământ sau moloz”.
Acum 12 ore
13:10
CS Universitatea Craiova a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și și-a consolidat primul loc în clasament. În etapa a 28-a, echipa portughezului Felipe Coelho a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Unirea Slobozia. La ialomițeni, moldovenii Denis Rusu și Teodor Lungu au fost integraliști. CSU Craiova a condus cu 1:0 la pauză. Vladimir Screciu a marcat în minutul 29 cu un șut de la circa 20 de metri.
13:10
Procuror din Bălți, eliberat din funcție după un scandal legat de refuzul testării alcoolscopice # Radio Moldova
Procurorul Ion Crișciuc, din cadrul Procuraturii Bălți, Oficiul Glodeni, a fost eliberat din funcție în urma unei decizii a Colegiului de Disciplină și Etică al Consiliului Superior al Procurorilor, aprobate la finele săptămânii trecute.
12:50
Corespondență Dan Alexe | 23 februarie 1944 - 86 de ani de la deportarea de către Stalin a cecenilor și a altor caucazieni # Radio Moldova
Una din ironiile sumbre, trecute neobservate, a fost coincidența - concatenarea, mai degrabă - a invadării Ucrainei de către armata lui Putin, pe 24 ianuarie 2022, la o zi numai după marea sărbătoare moștenită din URSS: aniversarea Armatei ruse, anterior a Armatei Roșii, pe 23 februarie, mare sărbătoare menținută până azi - „Ziua apărătorului Patriei” (День защитника Отечества).
12:30
Bugetul de stat va fi suplimentat cu 1.2 milioane de lei în urma acțiunilor de conformare fiscală aferente declarațiilor privind Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Totodată, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță înregistrarea a 44 de contribuabili noi ca plătitori de TVA.
12:30
Vicepremierul Mihai Popșoi va ține un discurs la cea de-a 61-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului # Radio Moldova
R. Moldova va participa la evenimente dedicate consolidării mecanismelor de responsabilizare pentru încălcările comise în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care vor fi organizate în Elveția. Țara noastră va fi reprezentată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, care va întreprinde, în perioada 24 - 25 februarie, vizite la Geneva și Berna, Elveția.
12:20
S-a tras cortina peste Jocurile Olimpice de iarnă din Italia! Ceremonia de închidere s-a desfășurat la "Arena di Verona" și a oferit un spectacol grandios # Radio Moldova
După săptămâni de competiții, emoții și momente memorabile, marele eveniment sportiv a ajuns la final. Întitulând-o "Frumusețe în acțiune", cereomonia de închidere a oferit diferite feluri de frumusețe prezente la Milano-Cortina 2026, de la artă la natură, relații umane și sport. Regizată de Alfredo Accatino și Adriano Martella, festivitatea a implicat 440 de artiști și muzicieni, 800 de metri pătrați de LED.
12:10
Asfalt turnat mai subțire și sume discutate „la fiecare milion” în proiecte finanțate din bani publici. Percheziții și rețineri în mai multe raioane # Radio Moldova
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de proporții privind presupusa delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură finanțate din bani naționali și externi. Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat luni, 23 februarie, zeci de percheziții în mai multe primării din țară și la sediul unui operator economic, într-o anchetă care vizează posibile fapte de corupție la executarea și recepția lucrărilor de apeduct, canalizare și reabilitare a drumurilor.
12:10
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor, în noaptea de 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Mai exact, medicii au fost loviți cu pumnii și picioarele și au fost amenințați cu un topor.
12:00
Ca să ajungă în Rusia pentru a cere azil, Constantinov trebuie să treacă prin Europa: „Din câte știu, și în Rusia ar avea probleme” # Radio Moldova
Dosarul în care a fost condamnat la 12 ani de închisoare fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, „nu este politic”, având la bază „escrocherii mai vechi”, care ar data din anii 2000, afirmă șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
12:00
Versiunea finală a proiectului pentru reabilitarea străzii 31 August va fi prezentat public # Radio Moldova
Versiunea finală a proiectului privind reabilitarea străzii 31 August 1981 din centrul Chișinăului, porțiunea dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost recepționată de autoritățile municipale și urmează să fie prezentată public marți, 24 februarie.
11:50
11:40
Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element” # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, a acuzat un proces viciat de la bun început, „prin intervenții politice” și prin „nereguli interne”.
11:20
INTERVIU | O „pace justă” în Ucraina ar contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul Paun Rohovei # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina se află în prezent „la același nivel” de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană și, deocamdată, nu se pune problema unei separări a celor două state în acest proces, afirmă ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
11:00
„O creștea să îi fie femeie”: Un bărbat de 77 de ani a violat fetița în vârstă de șapte ani a vecinilor # Radio Moldova
O fetiță de șapte ani dintr-un sat din centrul R. Moldova a fost violată de un vecin de 77 de ani, care a ademenit-o în locuința sa. Individul, care a profitat de faptul că minora nu conștientiza intențiile lui și a batjocorit-o, fost condamnat la 11 ani de închisoare.
10:50
Risc de uzurpare a puterii în Găgăuzia: Cum poate fi deblocată organizarea alegerilor de la Comrat # Radio Moldova
Blocajul instituțional din Găgăuzia, care împiedică organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025, ar fi cauzat de dorința liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local.
09:50
Mai multe primării din țară sunt vizate de percheziții într-o anchetă care urmărește delapidarea fondurilor destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și de canalizare.
09:40
Materiale publicitare înșelătoare, î mediul online. Escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Radio Moldova
Atenție la deepfake-uri! Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează că în mediul online sunt publicate materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova pretinse oportunități de investiții prin intermediul unor platforme frauduloase. Președintele instituției, Dumitru Budianschi, avertizează că escrocii folosesc instrumente de inteligență artificială, iar falsurile sunt tot mai greu de identificat.
09:30
Recuperarea tuturor teritoriilor pierdute este doar o chestiune de timp, consideră Zelenski: „Putin a început deja al treilea război mondial” # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l obliga să facă un pas înapoi, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenschi, într-un interviu pentru BBC.
09:20
Cooperarea moldo-lituaniană, discutată la nivel parlamentar: vizită la Chișinău a delegației Comitetului pentru Externe al Seimasului # Radio Moldova
O delegație a Comitetului pentru Afaceri Externe din Seimasul Republicii Lituania, condusă de președintele comitetului, Remigijus Motuzas, efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova.
