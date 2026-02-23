FC Real Sireți a cucerit Cupa de Iarnă la fotbal!

17:20

Internaționalul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat primul său gol în tricoul noii sale echipe, FC Bihor Oradea. În etapa a 18-a din cea de-a doua divizie a fotbalului românesc, discipolii lui Erik Lincar au învins cu 2:1 acasă pe ASA Târgu Mureș, iar Boiciuc a deschis scorul în minutul 56. Atacantul moldovean a fost lansat pe contraatac, a scăpat lejer de un adversar după un duel umăr la umăr, apoi l-a driblat pe goalkeeperul Florin Iacob și a marcat în poarta goală.