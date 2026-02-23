Film documentar despre propaganda din școlile rusești, filmat în secret, a fost premiat cu BAFTA
Radio Moldova, 23 februarie 2026 16:20
Documentarul „Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, realizat de Pavel Talankin, pedagog-organizator la Școala nr. 1 din Karabaș, regiunea rusă Celeabinsk, a primit premiul BAFTA al Academiei Britanice de Film. Această distincție reprezintă unul dintre cele mai prestigioase premii internaționale de film, alături de Oscarurile americane.
• • •
Acum 5 minute
16:40
Militarii din R. Moldova s-au clasat pe primul lor la competiția „Roza Cercetașilor” din România # Radio Moldova
Militarii moldoveni din Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” s-au clasat pe primul loc la competiția „Roza Cercetașilor”, desfășurată în perioada 9 - 20 februarie curent, la o tabără de instrucție în localitatea Brădeț din România.
Acum 30 minute
16:20
Film documentar despre propaganda din școlile rusești, filmat în secret, a fost premiat cu BAFTA # Radio Moldova
Acum 2 ore
15:30
Arsenal a câștigat derby-ul nordului Londrei. În capul de afiș al etapei a 27-a a primei divizii engleze de fotbal, „tunarii" au surclasat în deplasare cu 4:1 pe concitadina Tottenham Hotspur. Primă repriză a fost una echilibrată și s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Oaspeții au deschis scorul în minutul 32 prin Eberechi Eze, iar peste alte două minute, francezul Randal Kolo Muani a restabilit egalitatea.
15:30
Reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare”, motiv de noi dispute între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii # Radio Moldova
Primăria Chișinău și Ministerul Culturii au poziții divergente referitoare la reabilitarea Grădinii Publice „Ștefan cel Mare și Sfânt”, situate în centrul capitalei. În timp ce primarul Ion Ceban acuză instituțiile statului că ar bloca proiectul municipalității, solicitând pavarea parcului „cu granit”, reprezentanții Guvernului susțin că intervențiile propuse de autoritățile locale - dale din beton, similare celor folosite la trotuare - nu respectă statutul de monument istoric de categorie națională al grădinii publice.
15:20
Analiză comparativă 2021–2025: Mai multe femei în administrarea alegerilor, mai puține în oferta electorală # Radio Moldova
Deși femeile sunt tot mai prezente în administrarea alegerilor, ele continuă să fie subreprezentate în competiția electorală, arată o analiză comparativă a scrutinelor parlamentare din 2021 și 2025, prezentată de Comisia Electorală Centrală (CEC) pe 23 februarie.
14:50
FC Real Sireți a devenit câștigătoarea ediției a treia a turneului Cupa de Iarnă la fotbal, competiție rezervată echipelor din primele două divizii valorice ale fotbalului moldovenesc. În finală, echipa pregitită de Alexandru Bezimov a învins pe FC Stăuceni, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Finala celei de-a treia ediții a Cupei de Iarnă la fotbal s-a disputat între două echipe din Liga 1, a doua divizie valorică a fotbalului moldovenesc.
Acum 4 ore
14:40
Notele în clasa a IV-a și reorganizarea școlilor mici: „Majoritatea declarațiilor sunt de ordin politic și eronate” # Radio Moldova
Reorganizarea școlilor, reintroducerea notelor în clasa a IV-a și posibilitatea acordării unui al treilea mandat pentru rectori sunt printre cele mai discutate modificări la Codul Educației, care au generat reacții împărțite în societate.
14:40
Expert: „Identitatea digitală valorează cât buletinul. Nu dați nimănui parole sau date bancare” # Radio Moldova
Fraudele digitale capătă amploare în Republica Moldova, iar escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține acces la conturile bancare și la datele personale ale oamenilor. De la apeluri telefonice în care este imitată vocea unei persoane apropiate, până la link-uri false care promit câștiguri rapide sau cer „voturi urgente”, atacatorii mizează pe grabă, emoție și neatenție.
13:50
Escrocherie de 100 de mii de euro cu mașini de lux: Trei tineri riscă până la 15 ani de închisoare # Radio Moldova
Trei cetățeni străini au încercat să vândă fraudulos în R. Moldova un automobil de lux, care ar costa aproximativ 100 de mii de euro. Făptașii au luat vehiculul în chirie, cu intenția de a-l vinde sub prețul de piață, inducând în eroare potențialul cumpărător și urmărind obținerea unui profit ilicit.
13:40
Autoritățile municipale anunță că vor demara, în săptămâna curentă, „intervenții masive” pentru repararea drumurilor deteriorate din Chișinău. Cea mai complicată situație este înregistrată pe șoseaua Muncești, pe strada Gheorghe Asachi, Șoseaua Hâncești, pe bulevardul Dacia spre aeroport și alte artere „construite necorespunzător, unde asfaltul a fost aplicat direct pe pământ sau moloz”.
13:10
CS Universitatea Craiova a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal și și-a consolidat primul loc în clasament. În etapa a 28-a, echipa portughezului Felipe Coelho a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Unirea Slobozia. La ialomițeni, moldovenii Denis Rusu și Teodor Lungu au fost integraliști. CSU Craiova a condus cu 1:0 la pauză. Vladimir Screciu a marcat în minutul 29 cu un șut de la circa 20 de metri.
13:10
Procuror din Bălți, eliberat din funcție după un scandal legat de refuzul testării alcoolscopice # Radio Moldova
Procurorul Ion Crișciuc, din cadrul Procuraturii Bălți, Oficiul Glodeni, a fost eliberat din funcție în urma unei decizii a Colegiului de Disciplină și Etică al Consiliului Superior al Procurorilor, aprobate la finele săptămânii trecute.
12:50
Corespondență Dan Alexe | 23 februarie 1944 - 86 de ani de la deportarea de către Stalin a cecenilor și a altor caucazieni # Radio Moldova
Una din ironiile sumbre, trecute neobservate, a fost coincidența - concatenarea, mai degrabă - a invadării Ucrainei de către armata lui Putin, pe 24 ianuarie 2022, la o zi numai după marea sărbătoare moștenită din URSS: aniversarea Armatei ruse, anterior a Armatei Roșii, pe 23 februarie, mare sărbătoare menținută până azi - „Ziua apărătorului Patriei” (День защитника Отечества).
Acum 6 ore
12:30
Bugetul de stat va fi suplimentat cu 1.2 milioane de lei în urma acțiunilor de conformare fiscală aferente declarațiilor privind Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA). Totodată, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță înregistrarea a 44 de contribuabili noi ca plătitori de TVA.
12:30
Vicepremierul Mihai Popșoi va ține un discurs la cea de-a 61-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului # Radio Moldova
R. Moldova va participa la evenimente dedicate consolidării mecanismelor de responsabilizare pentru încălcările comise în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, care vor fi organizate în Elveția. Țara noastră va fi reprezentată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, care va întreprinde, în perioada 24 - 25 februarie, vizite la Geneva și Berna, Elveția.
12:20
S-a tras cortina peste Jocurile Olimpice de iarnă din Italia! Ceremonia de închidere s-a desfășurat la "Arena di Verona" și a oferit un spectacol grandios # Radio Moldova
După săptămâni de competiții, emoții și momente memorabile, marele eveniment sportiv a ajuns la final. Întitulând-o "Frumusețe în acțiune", cereomonia de închidere a oferit diferite feluri de frumusețe prezente la Milano-Cortina 2026, de la artă la natură, relații umane și sport. Regizată de Alfredo Accatino și Adriano Martella, festivitatea a implicat 440 de artiști și muzicieni, 800 de metri pătrați de LED.
12:10
Asfalt turnat mai subțire și sume discutate „la fiecare milion” în proiecte finanțate din bani publici. Percheziții și rețineri în mai multe raioane # Radio Moldova
Cinci persoane au fost reținute pentru 72 de ore într-un dosar de proporții privind presupusa delapidare a fondurilor destinate proiectelor de infrastructură finanțate din bani naționali și externi. Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat luni, 23 februarie, zeci de percheziții în mai multe primării din țară și la sediul unui operator economic, într-o anchetă care vizează posibile fapte de corupție la executarea și recepția lucrărilor de apeduct, canalizare și reabilitare a drumurilor.
12:10
Două echipe de asistență medicală urgentă au fost agresate în timpul intervențiilor, în noaptea de 21 februarie, în raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău. Mai exact, medicii au fost loviți cu pumnii și picioarele și au fost amenințați cu un topor.
12:00
Ca să ajungă în Rusia pentru a cere azil, Constantinov trebuie să treacă prin Europa: „Din câte știu, și în Rusia ar avea probleme” # Radio Moldova
Dosarul în care a fost condamnat la 12 ani de închisoare fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, „nu este politic”, având la bază „escrocherii mai vechi”, care ar data din anii 2000, afirmă șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
12:00
Versiunea finală a proiectului pentru reabilitarea străzii 31 August va fi prezentat public # Radio Moldova
Versiunea finală a proiectului privind reabilitarea străzii 31 August 1981 din centrul Chișinăului, porțiunea dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost recepționată de autoritățile municipale și urmează să fie prezentată public marți, 24 februarie.
11:50
Asfalt turnat mai subțire și sume discutate „la fiecare milion” în proiecte finanțate din bani publici. Primării din mai multe localități, sub anchetă # Radio Moldova
11:40
Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element” # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, a acuzat un proces viciat de la bun început, „prin intervenții politice” și prin „nereguli interne”.
11:20
INTERVIU | O „pace justă” în Ucraina ar contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul Paun Rohovei # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina se află în prezent „la același nivel” de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană și, deocamdată, nu se pune problema unei separări a celor două state în acest proces, afirmă ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
11:00
„O creștea să îi fie femeie”: Un bărbat de 77 de ani a violat fetița în vârstă de șapte ani a vecinilor # Radio Moldova
O fetiță de șapte ani dintr-un sat din centrul R. Moldova a fost violată de un vecin de 77 de ani, care a ademenit-o în locuința sa. Individul, care a profitat de faptul că minora nu conștientiza intențiile lui și a batjocorit-o, fost condamnat la 11 ani de închisoare.
10:50
Risc de uzurpare a puterii în Găgăuzia: Cum poate fi deblocată organizarea alegerilor de la Comrat # Radio Moldova
Blocajul instituțional din Găgăuzia, care împiedică organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025, ar fi cauzat de dorința liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local.
Acum 8 ore
09:50
Mai multe primării din țară sunt vizate de percheziții într-o anchetă care urmărește delapidarea fondurilor destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și de canalizare.
09:40
Materiale publicitare înșelătoare, î mediul online. Escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Radio Moldova
Atenție la deepfake-uri! Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează că în mediul online sunt publicate materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova pretinse oportunități de investiții prin intermediul unor platforme frauduloase. Președintele instituției, Dumitru Budianschi, avertizează că escrocii folosesc instrumente de inteligență artificială, iar falsurile sunt tot mai greu de identificat.
09:30
Recuperarea tuturor teritoriilor pierdute este doar o chestiune de timp, consideră Zelenski: „Putin a început deja al treilea război mondial” # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l obliga să facă un pas înapoi, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenschi, într-un interviu pentru BBC.
09:20
Cooperarea moldo-lituaniană, discutată la nivel parlamentar: vizită la Chișinău a delegației Comitetului pentru Externe al Seimasului # Radio Moldova
O delegație a Comitetului pentru Afaceri Externe din Seimasul Republicii Lituania, condusă de președintele comitetului, Remigijus Motuzas, efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova.
09:10
Revista Presei | „Krîșa” de la Biroul vamal Centru; 2.4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor # Radio Moldova
Cum își porpune Ministerul Culturii să rezolve conflictul de la biserica din Dereneu; o nouă majorare a tarifelor vamale de către SUA și detalii despre schema de corupție de la Biroul vamal Centru, sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:00
În mediul online apar materiale publicitare înșelătoare. Escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Radio Moldova
Acum 12 ore
08:30
Atacuri în lanț în sudul și estul Ucrainei: doi morți, incendii și intervenții ale salvatorilor # Radio Moldova
Cel puțin două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de duminică spre luni, 23 februarie, asupra mai multor regiuni din sudul și estul Ucrainei. Drone și bombe aeriene au lovit clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și chiar o unitate de pompieri, potrivit autorităților ucrainene.
08:30
Republica Moldova are 120 de hoteluri și 57 de complexuri turistice. Dintre acestea, cinci hoteluri sunt de cinci stele și pun la dispoziția turiștilor circa 300 de camere, iar 32 de hoteluri sunt de patru stele, cu circa 1.150 de camere.
08:10
Ambasadorul Paun Rohovei: R. Moldova poate deveni un hub important în reconstrucția Ucrainei # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1.
08:00
Teheranul caută un acord cu Washingtonul: Concesii nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor # Radio Moldova
Iranul și Statele Unite vor organiza joi, 26 februarie, la Geneva, a treia rundă de negocieri privind programul nuclear iranian, într-un moment marcat de tensiuni crescute și temeri privind riscul unui conflict militar direct. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, al cărui stat mediază discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran.
07:30
Prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău și Ungheni va fi construită în 2026: „Ar fi eficient”, spun călătorii # Radio Moldova
Republica Moldova face un pas decisiv către integrarea infrastructurii sale în rețeaua transeuropeană de transport. În acest an, va fi făcut studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată, pe segmentul Chișinău - Ungheni. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de kilometri pe oră.
06:40
Corespondență Dan Alexe | Săptămâna Ucrainei: Patru ani de la invazia rusească și un nou șantaj maghiar # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători la Kiev pentru a marca, marți, 24 februarie, al patrulea an de la declanșarea invadării Ucrainei de către Rusia.
Acum 24 ore
00:30
Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a ajuns la final. În ultima zi de concurs s-au acordat medalii la 5 probe.
22 februarie 2026
22:00
Creștinii ortodocși intră de luni, 23 februarie, în Postul Paștelui, care durează șapte săptămâni. Este considerat cel mai lung și mai riguros post din calendarul ortodox. La Piața Centrală din capitală oamenii cumpără fructe, legume și alte produse care în următoarea perioadă vor înlocui carnea și lactatele. Preoții amintesc că, pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii nu trebuie să uite de partea spirituală.
21:50
Declarații de dragoste, dans și alte probe, concurs inedit la Hâncești. Cele mai inedite cupluri, premiate # Radio Moldova
De luna dragostei, la Hâncești, s-a desfășurat un concurs inedit. A fost ales cel mai frumos cuplu de îndrăgostiți. Participanții au fost supuși unor probe de talente. Pentru unii, cel mai dificil le-a fost să-și facă în public declarații de dragoste. Evenimentul a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor de Dragobete, sărbătoare ce va fi marcată în câteva zile.
21:40
Elevi din R. Moldova vor reprezenta țara la competiții internaționale de robotică în Olanda și SUA # Radio Moldova
Trei echipe vor reprezenta Republica Moldova la competiții internaționale de robotică, atât la nivel european, în Olanda, cât și la nivel mondial, în Statele Unite ale Americii. Câștigătorii au fost selectați în urma unui concurs în care 250 de adolescenți au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi.
21:20
S-a întors de peste hotare și a înființat o fermă la Văsieni: „De la AIPA am primit un grant de 500.000 de lei” # Radio Moldova
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
21:10
Poliția a reținut presupusul autor al atacului terorist din Lvov, este cetățeană ucraineană. Zelenski: „Planificat de Rusia, cinic și brutal” # Radio Moldova
Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al atacului din Lvov, considerat a fi terorist, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
21:10
Registru al femeilor însărcinate în Rusia, din luna martie, pentru a fi monitorizată situația demografică # Radio Moldova
Din luna martie, în Federația Rusă va exista un registru al femeilor însărcinate. S-a relatat că registrul este creat pentru a „monitoriza situația demografică”.
20:40
Paun Rohovei, la patru ani de la invazia rusă împotriva Ucrainei: „Acest război a fost declanșat pentru a distruge o națiune” # Radio Moldova
Încetarea „completă” a focului atât „pe linia frontului, în aer, pe apă”, cât și a atacurilor asupra marilor orașe din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru „a negocia pacea fără precondiții”, afirmă ambasadorul Kievului la Chișinău, Paun Rohovei.
20:30
De peste hotare, acasă la fermă | Afacerea cu care se mândrește un tânăr din Văsieni # Radio Moldova
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
19:50
Solidaritate prin artă la Biblioteca „B.P. Hașdeu”: Expoziția „Răni și lumină” și un recital poetic pentru Ucraina # Radio Moldova
Un dublu eveniment cultural s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. A fost inaugurată expoziția „Răni și lumină”, semnată de artista Galina Vieru. Pe fundalul lucrărilor expuse au răsunat versurile unei poete ucrainene, în recitalul susținut de actrița Alina Țurcanu. Evenimentul a constituit un gest de solidaritate cu poporul ucrainean, care continuă să reziste în fața agresiunii ruse. Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
19:40
Jocurile Olimpice de iarnă: Statele Unite ale Americii au cucerit titlul olimpic în competiția masculină de hochei pe gheață # Radio Moldova
Echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite ale Americii a cucerit titlul olimpic după ce a învins în finală rivala Canada cu scorul de 2:1. Partida s-a disputat în SantaGiulia Arena din Milano, iar câștigătoarea a fost decisă în over-time. Americanii au început în forță, punând presiune pe prima linie a Canadei, formată din Connor McDavid, Nathan MacKinnon și Macklin Celebrini.
19:20
La Trușeni este construită o zonă pentru afaceri: fabrică de mobilă, textile și depozite # Radio Moldova
Parteneriatul dintre antreprenori și autorități generează locuri de muncă și rezultate concrete pentru comunitate. La Trușeni, municipiul Chișinău, este amenajată o zonă industrială destinată mai multor afaceri, printre care o fabrică de mobilă, una de textile și depozite. Primăria i-a sprijinit pe micii întreprinzători în obținerea documentelor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Printre beneficiari se numără și moldoveni care au lucrat peste hotare și au decis să se întoarcă acasă.
18:30
Agricultorii din țară pot primi granturi de 50.000 de euro pentru inițiative în domeniul semințelor # Radio Moldova
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
