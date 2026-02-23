Liderii UE, la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la declanșarea războiului

21:50

De luna dragostei, la Hâncești, s-a desfășurat un concurs inedit. A fost ales cel mai frumos cuplu de îndrăgostiți. Participanții au fost supuși unor probe de talente. Pentru unii, cel mai dificil le-a fost să-și facă în public declarații de dragoste. Evenimentul a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor de Dragobete, sărbătoare ce va fi marcată în câteva zile.