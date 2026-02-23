Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element”

19:20

Parteneriatul dintre antreprenori și autorități generează locuri de muncă și rezultate concrete pentru comunitate. La Trușeni, municipiul Chișinău, este amenajată o zonă industrială destinată mai multor afaceri, printre care o fabrică de mobilă, una de textile și depozite. Primăria i-a sprijinit pe micii întreprinzători în obținerea documentelor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Printre beneficiari se numără și moldoveni care au lucrat peste hotare și au decis să se întoarcă acasă.