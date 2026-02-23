Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element”
Radio Moldova, 23 februarie 2026 11:40
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, a acuzat un proces viciat de la bun început, „prin intervenții politice” și prin „nereguli interne”.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Ca să ajungă în Rusia pentru a cere azil, Constantinov trebuie să treacă prin Europa: „Din câte știu, și în Rusia ar avea probleme” # Radio Moldova
Dosarul în care a fost condamnat la 12 ani de închisoare fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, „nu este politic”, având la bază „escrocherii mai vechi”, care ar data din anii 2000, afirmă șeful Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev.
12:00
Versiunea finală a proiectului pentru reabilitarea străzii 31 August va fi prezentat public # Radio Moldova
Versiunea finală a proiectului privind reabilitarea străzii 31 August 1981 din centrul Chișinăului, porțiunea dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, a fost recepționată de autoritățile municipale și urmează să fie prezentată public marți, 24 februarie.
Acum 10 minute
11:50
Asfalt turnat mai subțire și sume discutate „la fiecare milion” în proiecte finanțate din bani publici. Primării din mai multe localități, sub anchetă # Radio Moldova
Reducerea cantităților de asfalt, aplicarea unui strat mai subțire decât cel prevăzut în proiect și discuții despre sume de bani calculate „la fiecare milion” apar în interceptările din dosarul ce vizează presupusa delapidare a fondurilor destinate infrastructurii rutiere și rețelelor de apeduct și canalizare. Convorbirile publicate de Centrul Național Anticorupție în urma perchezițiilor de luni, 23 februarie, ar indica diminuarea volumului real al lucrărilor executate și eventuale înțelegeri financiare în raport cu valoarea contractelor.
Acum 30 minute
11:40
Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element"
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, adus luni, 23 februarie, în instanță în dosarul denumit generic „furtul miliardului”, a acuzat un proces viciat de la bun început, „prin intervenții politice” și prin „nereguli interne”.
Acum o oră
11:20
INTERVIU | O „pace justă” în Ucraina ar contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean, afirmă ambasadorul Paun Rohovei # Radio Moldova
Republica Moldova și Ucraina se află în prezent „la același nivel” de pregătire pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană și, deocamdată, nu se pune problema unei separări a celor două state în acest proces, afirmă ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei.
Acum 2 ore
11:00
„O creștea să îi fie femeie”: Un bărbat de 77 de ani a violat fetița în vârstă de șapte ani a vecinilor # Radio Moldova
O fetiță de șapte ani dintr-un sat din centrul R. Moldova a fost violată de un vecin de 77 de ani, care a ademenit-o în locuința sa. Individul, care a profitat de faptul că minora nu conștientiza intențiile lui și a batjocorit-o, fost condamnat la 11 ani de închisoare.
10:50
Risc de uzurpare a puterii în Găgăuzia: Cum poate fi deblocată organizarea alegerilor de la Comrat # Radio Moldova
Blocajul instituțional din Găgăuzia, care împiedică organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) de la Comrat, al cărei mandat a expirat încă în noiembrie 2025, ar fi cauzat de dorința liderilor din regiune de a controla componența Consiliului Electoral local.
Acum 4 ore
09:50
Mai multe primării din țară sunt vizate de percheziții într-o anchetă care urmărește delapidarea fondurilor destinate domeniului infrastructurii drumurilor, construcției rețelelor de apeduct și de canalizare.
09:40
Materiale publicitare înșelătoare, î mediul online. Escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Radio Moldova
Atenție la deepfake-uri! Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează că în mediul online sunt publicate materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova pretinse oportunități de investiții prin intermediul unor platforme frauduloase. Președintele instituției, Dumitru Budianschi, avertizează că escrocii folosesc instrumente de inteligență artificială, iar falsurile sunt tot mai greu de identificat.
09:30
Recuperarea tuturor teritoriilor pierdute este doar o chestiune de timp, consideră Zelenski: „Putin a început deja al treilea război mondial” # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin a declanșat deja al treilea război mondial, iar singurul răspuns posibil este exercitarea unei presiuni militare și economice intense pentru a-l obliga să facă un pas înapoi, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenschi, într-un interviu pentru BBC.
09:20
Cooperarea moldo-lituaniană, discutată la nivel parlamentar: vizită la Chișinău a delegației Comitetului pentru Externe al Seimasului # Radio Moldova
O delegație a Comitetului pentru Afaceri Externe din Seimasul Republicii Lituania, condusă de președintele comitetului, Remigijus Motuzas, efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova.
09:10
Revista Presei | „Krîșa” de la Biroul vamal Centru; 2.4 milioane de lei pentru „servicii” de urgentare a procesului de vămuire a mărfurilor # Radio Moldova
Cum își porpune Ministerul Culturii să rezolve conflictul de la biserica din Dereneu; o nouă majorare a tarifelor vamale de către SUA și detalii despre schema de corupție de la Biroul vamal Centru, sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
09:00
În mediul online apar materiale publicitare înșelătoare. Escrocii utilizează numele și imaginea unor persoane publice # Radio Moldova
Atenție la deepfake-uri. În mediul online sunt publicate materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova pretinse oportunități de investiții prin intermediul unor platforme frauduloase. Este avertismentul lansat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Președintele instituției, Dumitru Budianschi, avertizează că escrocii folosesc instrumente de inteligență artificială, iar falsurile sunt tot mai greu de identificat.
08:30
Atacuri în lanț în sudul și estul Ucrainei: doi morți, incendii și intervenții ale salvatorilor # Radio Moldova
Cel puțin două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unor atacuri rusești lansate în noaptea de duminică spre luni, 23 februarie, asupra mai multor regiuni din sudul și estul Ucrainei. Drone și bombe aeriene au lovit clădiri rezidențiale, infrastructură civilă și chiar o unitate de pompieri, potrivit autorităților ucrainene.
08:30
Republica Moldova are 120 de hoteluri și 57 de complexuri turistice. Dintre acestea, cinci hoteluri sunt de cinci stele și pun la dispoziția turiștilor circa 300 de camere, iar 32 de hoteluri sunt de patru stele, cu circa 1.150 de camere.
08:10
Ambasadorul Paun Rohovei: R. Moldova poate deveni un hub important în reconstrucția Ucrainei # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea deveni „un hub” important în procesul de reconstrucție a Ucrainei, odată cu încheierea războiului din statul vecin, iar Guvernul de la Chișinău și-a desemnat deja persoana responsabilă de acest proces. Anunțul a fost făcut de ambasadorul Ucrainei în R. Moldova, Paun Rohovei, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1.
Acum 6 ore
08:00
Teheranul caută un acord cu Washingtonul: Concesii nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor # Radio Moldova
Iranul și Statele Unite vor organiza joi, 26 februarie, la Geneva, a treia rundă de negocieri privind programul nuclear iranian, într-un moment marcat de tensiuni crescute și temeri privind riscul unui conflict militar direct. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi, al cărui stat mediază discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran.
07:30
Prima linie de cale ferată electrificată între Chișinău și Ungheni va fi construită în 2026: „Ar fi eficient”, spun călătorii # Radio Moldova
Republica Moldova face un pas decisiv către integrarea infrastructurii sale în rețeaua transeuropeană de transport. În acest an, va fi făcut studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată, pe segmentul Chișinău - Ungheni. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 de kilometri pe oră.
06:40
Corespondență Dan Alexe | Săptămâna Ucrainei: Patru ani de la invazia rusească și un nou șantaj maghiar # Radio Moldova
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, vor călători la Kiev pentru a marca, marți, 24 februarie, al patrulea an de la declanșarea invadării Ucrainei de către Rusia.
Acum 12 ore
00:30
Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 a ajuns la final. În ultima zi de concurs s-au acordat medalii la 5 probe.
Acum 24 ore
22:00
Creștinii ortodocși intră de luni, 23 februarie, în Postul Paștelui, care durează șapte săptămâni. Este considerat cel mai lung și mai riguros post din calendarul ortodox. La Piața Centrală din capitală oamenii cumpără fructe, legume și alte produse care în următoarea perioadă vor înlocui carnea și lactatele. Preoții amintesc că, pe lângă restricțiile alimentare, credincioșii nu trebuie să uite de partea spirituală.
21:50
Declarații de dragoste, dans și alte probe, concurs inedit la Hâncești. Cele mai inedite cupluri, premiate # Radio Moldova
De luna dragostei, la Hâncești, s-a desfășurat un concurs inedit. A fost ales cel mai frumos cuplu de îndrăgostiți. Participanții au fost supuși unor probe de talente. Pentru unii, cel mai dificil le-a fost să-și facă în public declarații de dragoste. Evenimentul a adus în prim-plan frumusețea tradițiilor de Dragobete, sărbătoare ce va fi marcată în câteva zile.
21:40
Elevi din R. Moldova vor reprezenta țara la competiții internaționale de robotică în Olanda și SUA # Radio Moldova
Trei echipe vor reprezenta Republica Moldova la competiții internaționale de robotică, atât la nivel european, în Olanda, cât și la nivel mondial, în Statele Unite ale Americii. Câștigătorii au fost selectați în urma unui concurs în care 250 de adolescenți au construit și programat roboți capabili să sorteze și să propulseze mingi.
21:20
S-a întors de peste hotare și a înființat o fermă la Văsieni: „De la AIPA am primit un grant de 500.000 de lei” # Radio Moldova
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
21:10
Poliția a reținut presupusul autor al atacului terorist din Lvov, este cetățeană ucraineană. Zelenski: „Planificat de Rusia, cinic și brutal” # Radio Moldova
Poliția ucraineană a anunțat că a fost reținut presupusul autor al atacului din Lvov, considerat a fi terorist, informează BBC. Potrivit primarului orașului, Andrei Sadovoi, persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
21:10
Registru al femeilor însărcinate în Rusia, din luna martie, pentru a fi monitorizată situația demografică # Radio Moldova
Din luna martie, în Federația Rusă va exista un registru al femeilor însărcinate. S-a relatat că registrul este creat pentru a „monitoriza situația demografică”.
20:40
Paun Rohovei, la patru ani de la invazia rusă împotriva Ucrainei: „Acest război a fost declanșat pentru a distruge o națiune” # Radio Moldova
Încetarea „completă” a focului atât „pe linia frontului, în aer, pe apă”, cât și a atacurilor asupra marilor orașe din Ucraina reprezintă o condiție esențială pentru „a negocia pacea fără precondiții”, afirmă ambasadorul Kievului la Chișinău, Paun Rohovei.
20:30
De peste hotare, acasă la fermă | Afacerea cu care se mândrește un tânăr din Văsieni # Radio Moldova
Perseverență, curaj și multă muncă, este secretul succesului dezvăluit de Valentin Tabac, un tânăr de 25 de ani care administrează o fermă de vaci în satul Văsieni din raionul Ialoveni. Antreprenorul a muncit peste hotare și a aplicat la proiecte de subvenționare pentru a-și realiza visul: cel de a avea o fermă modernă.
19:50
Solidaritate prin artă la Biblioteca „B.P. Hașdeu”: Expoziția „Răni și lumină” și un recital poetic pentru Ucraina # Radio Moldova
Un dublu eveniment cultural s-a desfășurat la Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. A fost inaugurată expoziția „Răni și lumină”, semnată de artista Galina Vieru. Pe fundalul lucrărilor expuse au răsunat versurile unei poete ucrainene, în recitalul susținut de actrița Alina Țurcanu. Evenimentul a constituit un gest de solidaritate cu poporul ucrainean, care continuă să reziste în fața agresiunii ruse. Evenimentul se înscrie în programul manifestărilor culturale dedicate marcării a patru ani de la începutul războiului din Ucraina.
19:40
Jocurile Olimpice de iarnă: Statele Unite ale Americii au cucerit titlul olimpic în competiția masculină de hochei pe gheață # Radio Moldova
Echipa masculină de hochei pe gheață a Statelor Unite ale Americii a cucerit titlul olimpic după ce a învins în finală rivala Canada cu scorul de 2:1. Partida s-a disputat în SantaGiulia Arena din Milano, iar câștigătoarea a fost decisă în over-time. Americanii au început în forță, punând presiune pe prima linie a Canadei, formată din Connor McDavid, Nathan MacKinnon și Macklin Celebrini.
19:20
La Trușeni este construită o zonă pentru afaceri: fabrică de mobilă, textile și depozite # Radio Moldova
Parteneriatul dintre antreprenori și autorități generează locuri de muncă și rezultate concrete pentru comunitate. La Trușeni, municipiul Chișinău, este amenajată o zonă industrială destinată mai multor afaceri, printre care o fabrică de mobilă, una de textile și depozite. Primăria i-a sprijinit pe micii întreprinzători în obținerea documentelor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție. Printre beneficiari se numără și moldoveni care au lucrat peste hotare și au decis să se întoarcă acasă.
18:30
Agricultorii din țară pot primi granturi de 50.000 de euro pentru inițiative în domeniul semințelor # Radio Moldova
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50 de mii de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 martie 2026.
17:50
R. Moldova va sărbători și în acest an, vinul acasă, în inima capitalei. Cea de-a XXV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), pe 3 și 4 octombrie.
17:20
Tânăr de 20 de ani, împușcat la Florida | Ar fi încercat să pătrundă în curtea reședinței președintelui american # Radio Moldova
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
17:20
Internaționalul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat primul său gol în tricoul noii sale echipe, FC Bihor Oradea. În etapa a 18-a din cea de-a doua divizie a fotbalului românesc, discipolii lui Erik Lincar au învins cu 2:1 acasă pe ASA Târgu Mureș, iar Boiciuc a deschis scorul în minutul 56. Atacantul moldovean a fost lansat pe contraatac, a scăpat lejer de un adversar după un duel umăr la umăr, apoi l-a driblat pe goalkeeperul Florin Iacob și a marcat în poarta goală.
17:10
Tânăr de 20 de ani, ucis la Florida | Ar fi încercat să pătrundă în curtea reședinței președintelui american # Radio Moldova
Un tânăr de 20 de ani a fost împușcat în Florida după ce ar fi încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea securizată a reședinței președintelui american, Donald Trump, la Mar-a-Lago, informează Serviciul Secret al Statelor Unite ale Americii (SUA), scrie Meduza.
16:50
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii saudite de fotbal. Într-un meci din cadrul etapei a 22-a, Al-Nassr Er-Riad a surclasat cu 4:0 pe teren propriu pe Al-Hazem și cu 55 de puncte, echipa condusă de antrenorul portughez Jorge Jesus a făcut rocadă cu rivala și concitadina Al-Hilal. Ajuns la 41 de ani, lusitanul Cristiano Ronaldo continuă să demonstreze că vârsta este doar un număr.
16:40
Ministrul de Externe al Ungariei: „Vom bloca pachetul de sancțiuni europene împotriva Rusiei” # Radio Moldova
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că vor bloca următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene (UE) împotriva Rusiei, pe fondul disputei cu Ucraina privind conducta Drujba.
16:00
Echipa națională de curling feminin a Suediei a cucerit pentru a 4-a oară titlul olimpic. În finală, scandinavele au învins la limită reprezentativa Elveției, scor 6-5.
15:30
Peste 100 de refugiați ucraineni protestează în România împotriva războiului: „Stop crimelor, torturii și deportarea copiilor” # Radio Moldova
În România, peste 100 de refugiați ucraineni s-au strâns, duminică, 22 februarie, în Parcul Arheologic din centrul Constanței, pentru a protesta împotriva războiului dus de Rusia în Ucraina, scrie G4Media.ro. Protestatarii scandează în fața Consulatului Rusiei: Rusia - stat terorist, Putin, la tribunal.
14:40
Festivalul „Mărțișor”, ediția a 60-a | Nume notorii din țară și din străinătate vor încânta publicul de la Chișinău # Radio Moldova
Ediția jubiliară a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va avea loc, în perioada 1-12 martie, la Chișinău. Cea de-a 60-a ediție a festivalului cultural va reuni peste 20 de evenimente: concerte simfonice, operă, balet, recitaluri camerale și proiecte speciale. Genericul din acest an este „Bucuria de a fi împreună”.
13:50
Persoanele care trebuie să plătească prima de asigurare medicală obligatorie în Republica Moldova pot efectua plata rapid și simplu, inclusiv prin intermediul aplicației EVO, direct de pe telefonul mobil, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).
13:40
Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului din Lvov, este cetățeană ucraineană
Poliția ucraineană a anunțat reținerea presupusului autor al „atacului terorist” din Lvov, informează BBC. Primarul orașului, Andrei Sadovoi, a anunțat că persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
13:30
Poliția ucraineană a reținut presupusul autor al atacului terorist din Lvov, este cetățeană ucraineană
Poliția ucraineană a anunțat reținerea presupusului autor al atacului terorist din Lvov, informează BBC. Primarul orașului, Andrei Sadovoi, a anunțat că persoana reținută este cetățeană ucraineană. Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, în unitățile medicale se află 11 persoane, șase angajați ai forțelor de ordine sunt în stare gravă, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina.
13:10
Oamenii legii au descins în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 februarie, într-un imobil, unde ar fi fost organizată o speluncă destinată consumului de droguri. Cinci persoane au fost reținute, fiind suspectate de organizarea și întreținerea locului.
12:50
O polițistă, ucisă într-o explozie la Lvov, alți 24 de civili - răniți. Atacuri cu rachete au răsunat și la Kiev # Radio Moldova
Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 24 rănite în urma exploziilor care au avut loc în orașul Lvov, din vestul Ucrainei, în noaptea de duminică, 22 februarie. Procuratura regională din Lvov a declarat că a deschis o anchetă privind „un act terorist care a provocat consecințe grave”, dar a adăugat că circumstanțele nu sunt clare. Atacuri cu rachete balistice au avut loc și în capitala ucraineană în timpul nopții, notează Unian.
12:50
„Șantaj”, numește Ucraina și Ungaria amenințările Slovaciei de sistare a furnizării energiei electrice # Radio Moldova
Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ceea ce a numit „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au avertizat că vor opri livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia tranzitul de petrol rusesc, relatează Reuters.
Ieri
11:30
R. Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială # Radio Moldova
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială. Despre aceasta a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după întrevederea cu omologul său cipriot, Marinos Moushouttas, precum și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. Documentul ar urma să ofere garanții suplimentare cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în Cipru.
11:00
Progres pe câmpul de luptă. Ucraina a cucerit peste 200 de kilometri pătrați de la ruși # Radio Moldova
Ucraina a înregistrat săptămâna trecută cel mai rapid progres pe câmpul de luptă din ultimii 2.5 ani. Ucrainenii au recucerit 201 kilometri pătrați de la Rusia, profitând de închiderea sistemului Starlink pentru forțele rusești, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).
10:50
Peste 1.360 de funcții didactice sunt vacante în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) îndeamnă absolvenții de la colegiile și facultățile pedagogice, precum și studenții anilor terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de învățământ general din țară.
