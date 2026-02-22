Ludmila Catlabuga: „Sectorul avicol poate acoperi cererea internă. Reînnoirea efectivelor are loc la aproximativ 45 de zile”
Radio Chisinau, 22 februarie 2026 17:05
Sectorul avicol din Republica Moldova rămâne stabil și capabil să asigure necesarul de produse pentru piața internă, susține ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, specificul industriei — caracterizat prin cicluri de producție rapide — permite fermierilor să reacționeze prompt la fluctuațiile cererii.
