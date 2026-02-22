Circulație dificilă pe traseul R-34, în raionul Cahul. Mai multe camioane, oprite din cauza ninsorii

10:45

Pentru Măriuța Nistor, autoarea investigațiilor „În slujba Moscovei” și „Armata digitală a Kremlinului” de la Ziarul de Gardă, jurnalismul de investigație nu înseamnă doar documentare și dezvăluiri, ci și o responsabilitate față de o societate în care lipsa de informare îi face pe oameni ușor de manipulat. Măriuța Nistor face parte din generația care a intrat în presă cu un obiectiv clar: să verifice și să arate fapte, chiar și atunci când e incomod.