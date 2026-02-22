Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii
Radio Chisinau, 22 februarie 2026 09:05
Astăzi, în Chișinău, vor fi redicționări temporare de circulație în zona centrală a orașului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
09:25
Circulație dificilă pe traseul R-34, în raionul Cahul. Mai multe camioane, oprite din cauza ninsorii # Radio Chisinau
Inspectoratul Național de Securitate Publică informează că traficul rutier pe traseul R-34, în raionul Cahul, pe segmentul Slobozia Mare – Vulcănești, se desfășoară cu dificultate din cauza ninsorii abundente din ultimele ore.
Acum 15 minute
09:10
Filmări în capitală: transportul public va circula cu modificări duminică, anunță RTEC # Radio Chisinau
Astăzi, în Chișinău, vor fi redicționări temporare de circulație în zona centrală a orașului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic.
Acum 30 minute
09:05
Atenție, călători! Schimbări în circulația transportului public duminică, în capitală, din cauza unor filmări. RTEC vine cu detalii # Radio Chisinau
Astăzi, în Chișinău, vor fi redicționări temporare de circulație în zona centrală a orașului, din cauza filmărilor unui proiect cinematografic.
Acum 24 ore
18:05
Bulgaria suspendă circulația camioanelor pe două drumuri naționale din cauza vremii # Radio Chisinau
Autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a circulației pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse–Byala și Ruse–Razgrad, ca urmare a condițiilor meteorologice severe. Informația a fost transmisă sâmbătă de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, România.
17:45
Achitarea primei de asigurare medicală obligatorie devine mai simplă: reduceri și plata rapidă prin aplicația EVO # Radio Chisinau
Persoanele care trebuie să plătească prima de asigurare medicală obligatorie în Republica Moldova pot efectua plata rapid și simplu, inclusiv prin intermediul aplicației EVO, direct de pe telefonul mobil. Această opțiune digitală vine să faciliteze procesul și să reducă timpul petrecut la ghișee sau la bănci.
17:25
Un nou acord de grant sprijină recalificarea tinerilor militari prin programul integrat de formare în tehnologii CNC și laser cu fibră optică # Radio Chisinau
Un nou pas important în susținerea tranziției tinerilor militari către piața muncii a fost marcat prin semnarea unui acord de grant, susținut de Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare. Scopul principal al parteneriatului este sprijinirea recalificării profesionale a militarilor aflați în proces de reintegrare, prin Programul integrat de formare în tehnologii CNC și laser cu fibră optică.
17:05
Învățământul superior veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul Erasmus+ KA2 „Modernisation of Higher Veterinary Education to ensure Food Safety and Public Health in Moldova” (EDUVET), care urmărește integrarea standardelor europene în formarea specialiștilor responsabili de sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.
16:45
Sprijin european pentru R. Moldova, prin reforme în mediu, climă și energie pentru un viitor mai curat și mai competitiv # Radio Chisinau
Republica Moldova primește sprijin semnificativ din partea Comunității Energetice pentru dezvoltarea unui sector energetic și de mediu mai sustenabil, fapt confirmat în cadrul unei întrevederi de lucru între Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directorul Comunității Energetice, Artur Lorkowski. Întâlnirea a fost dedicată principalelor reforme din domeniul mediului, climei și energiei, cu impact direct asupra calității vieții cetățenilor și competitivității economice a țării.
16:30
La Chișinău va fi creată o filială a Academiei Române: O viziune comună a cercetătorilor în spațiul românesc # Radio Chisinau
O filială a Academiei Române va fi înființată la Chișinău, aceasta urmând a fi cea de-a patra a forului științific românesc. Proiectul de lege care prevede crearea filialei în țara noastră se află pe masa senatorilor români, a declarat pentru MOLDPRES vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru.
16:05
Prioritate ecologică: Ministerul Mediului intensifică controalele și creează centru unic de intervenție # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a convocat o ședință de lucru cu șefii subdiviziunilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului din toate raioanele Republicii Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe modul de intervenție al inspectorilor de mediu, intensificarea controalelor și eficientizarea aplicării legislației de mediu.
15:45
Informația corectă contează: platformele Guvernului și Poliției pentru știri verificate # Radio Chisinau
Într-o perioadă în care cantitatea și viteza informațiilor pot copleși orice cetățean, este tot mai greu să diferențiem între date reale și conținut fals creat pentru a induce în eroare, a stârni panică sau a diviza comunitățile. În acest context, este esențial să ne bazăm pe surse oficiale de informare, care comunică date verificate și corecte, transmise direct de instituțiile responsabile, se arată în comunicatul Guvernului.
15:25
În Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” din Capitală au fost amenajate locuri speciale pentru vânzarea mărțișoarelor, suvenirurilor și florilor de grădină. Târgul este deschis vizitatorilor până pe 10 martie.
15:10
Frontiera de stat, traversată de peste 40 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 49.722 de traversări ale persoanelor și 11.557 ale mijloacelor de transport. În același interval, funcționarii vamali au documentat 10 cazuri de încălcare a legislației, iar 27 de cetățeni străini nu au fost autorizați să intre în Republica Moldova.
14:45
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, și-a exprimat dorința ca „agitația și temerile” legate de inteligența artificială (IA) să fie mai puțin intense și a anunțat, vineri, crearea unei comisii ONU care să se ocupe de „controlul uman” al acestei tehnologii.
14:25
Cetățenii sunt avertizați asupra unor noi fraude investiționale care circulă în mediul online și pe rețele de socializare. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, escrocii folosesc materiale publicitare înșelătoare, care imită instituții mass-media și exploatează numele și imaginea unor personalități publice, pentru a promova false oportunități de investiții.
14:05
Ziua Internațională a Limbii Materne: diversitatea lingvistică, o prioritate și pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
În Republica Moldova, limba română are statut de limbă oficială, însă pe teritoriul țării coexistă mai multe comunități etnice și lingvistice – ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară, romă și altele. Acest context face ca promovarea educației multilingve și protejarea limbilor minorităților să fie teme de actualitate.
13:45
Noile reguli în comerțul dintre Republica Moldova și Turcia: ce trebuie să știe exportatorii # Radio Chisinau
Noile reguli în comerțul Moldovei cu Turcia, intrate în vigoare la 20 februarie, permit cumulul diagonal al originii. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) precizează că producătorii vor putea utiliza materii prime sau componente provenite din țări care fac parte din același sistem pan-euro-mediterranean, iar produsul final va fi considerat originar.
13:25
În R. Moldova va fi creat sistemul „e-Monitorizare” pentru eficientizarea politicilor publice # Radio Chisinau
În Republica Moldova va fi instituit sistemul informațional „e-Monitorizare”, care va sprijini planificarea, monitorizarea și raportarea implementării politicilor publice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acesta va digitaliza documentele strategice naționale și va facilita armonizarea legislației cu normele Uniunii Europene, reducând birocrația.
13:05
Ministrul Andrian Gavriliță, vizită oficială la Bruxelles pentru consolidarea integrării europene a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu delegația Ministerului Finanțelor, a efectuat astăzi o vizită oficială la Bruxelles, având întâlniri cu reprezentanți ai direcțiilor generale ale Comisiei Europene.
12:45
Echipă de fotbal germană de top anulează un amical în SUA: Să jucăm unde au fost împușcați oameni nu se potrivește cu valorile noastre # Radio Chisinau
Werder Bremen, una dintre cele mai importante echipe de fotbal din Germania, a anunțat că anulează călătoria planificată în Minnesota în această vară, după ce violențele și haosul politic au cuprins Minneapolis în contextul măsurilor severe de aplicare a legilor privind imigrația luate de administrația Trump în ianuarie.
12:25
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă # Radio Chisinau
Un fost parlamentar conservator britanic a anunțat că s-a alăturat Brigăzii Azov, una dintre cele mai cunoscute și temute unități de luptă ale armatei ucrainene. Jack Lopresti, veteran în Afganistan, se declară „onorat” să facă parte din unitatea care „a devenit un simbol al rezilienței și al principiilor fără compromisuri”.
12:05
Echipa feminină a Republicii Moldova a obținut medalia de aur la Campionatul European de tir cu arcul în sală, desfășurat în orașul Plovdiv. Lotul nostru a fost alcătuit din Alexandra Mîrca, Nikoli Streapunina și Kasandra Berzan, care au ajuns în finală și au învins reprezentativa Georgiei.
11:45
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat, în ședințele din 17 și 20 februarie 2026, mai multe decizii ce vizează protecția consumatorilor, dezvoltarea pieței de capital și supravegherea entităților financiare.
11:25
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 februarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o vreme senină, dar rece – valorile termice vor fi sub zero grade.
11:05
Republica Moldova, România și Ucraina înființează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională # Radio Chisinau
Ucraina, România și Moldova au semnat vineri un Memorandum de Înțelegere trilateral privind înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, care are scopul de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și a amenințărilor hibride cu componentă cibernetică, informează Directoratul Național de Securitate Cibernetică printr-un comunicat.
10:45
OAMENI ȘI IDEI | Jurnalista Măriuța Nistor, despre investigațiile sub acoperire: Ca să pot rămâne acolo, trebuia să fiu „de-a lor” (Video) # Radio Chisinau
Pentru Măriuța Nistor, autoarea investigațiilor „În slujba Moscovei” și „Armata digitală a Kremlinului” de la Ziarul de Gardă, jurnalismul de investigație nu înseamnă doar documentare și dezvăluiri, ci și o responsabilitate față de o societate în care lipsa de informare îi face pe oameni ușor de manipulat. Măriuța Nistor face parte din generația care a intrat în presă cu un obiectiv clar: să verifice și să arate fapte, chiar și atunci când e incomod.
10:25
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri un acord cu Rusia și SUA pentru organizarea unei noi runde de negocieri de pace trilaterale în termen de zece zile, întâlnire ce ar putea avea loc tot la Geneva, unde s-au desfășurat și tratativele de marți și miercuri.
10:05
Patru ani de război în Ucraina: În toate bisericile din România vor fi înălțate rugăciuni pentru pace # Radio Chisinau
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din Patriarhia Română duminică, 22 februarie 2026, în contextul împlinirii a patru ani de război distrugător în Ucraina.
09:55
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
09:50
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora, temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
09:45
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
09:30
Rețeaua traseelor naționale rămâne practicabilă. Drumarii avertizează asupra ninsorilor de sâmbătă # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că traficul rutier pe întreaga rețea a drumurilor publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, fără blocaje majore. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în teren pe parcursul zilei, acționând în funcție de necesitățile identificate pe sectoarele de drum.
Ieri
09:05
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Radio Chisinau
Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, potrivit The Guardian.
20 februarie 2026
21:25
Mai multe bunuri transportate ilegal, depistate de Serviciul Vamal în cadrul unor controale # Radio Chisinau
Mai multe loturi de bunuri transportate ilicit au fost depistate în cadrul controalelor efectuate de Serviciul Vamal. În primul caz, echipele mobile ale instituției au oprit pentru verificări, la intrarea în municipiul Chișinău, pe șoseaua Muncești, un automobil de model Renault Kadjar, condus de un bărbat de 35 de ani. În urma controlului, au fost descoperite articole de încălțăminte în cantități comerciale, transportate fără acte de proveniență.
21:05
Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic și al parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcând 31 de ani de activitate ai instituției reper pentru statul de drept în Republica Moldova.
20:45
Ucraina s-a pregătit în secret pentru o posibilă invazie rusă înainte de 24 februarie 2022, deși în spațiul public autoritățile de la Kiev îndemnau populația la calm, relatează publicația britanică The Guardian, într-o amplă analiză despre începutul războiului declanșat de Rusia. Potrivit sursei citate, lipsa panicii în rândul populației a contribuit la menținerea stabilității statului în primele zile ale conflictulu.
20:25
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii și primarii din alte 9 raioane, în perioada 16-20 februarie. Reprezentanții Guvernului au mers la Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni, unde au ascultat opiniile localnicilor și așteptările lor de la reforma APL.
20:05
Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării” # Radio Chisinau
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Politico.
19:45
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii.
19:30
Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au desfășurat în perioada 13-19 februarie acțiuni privind menținerea și asigurarea ordinii publice.
19:20
Dor de izvor | Rodica Buhnă: Niciodată inteligența artificială nu va lua locul unui interpret care cântă pe viu, emoțiile nu le poți reda artificial și nici starea sufletească # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:05
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # Radio Chisinau
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază, începând de astăzi, de condiții moderne de studiu la Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga, cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia, care a fost renovată integral în urma unui amplu proiect susținut de Uniunea Europeană.
18:50
Trei dintre cei patru moldoveni reținuți în cazul asasinatelor la comandă, plasați în arestați preventiv pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
18:45
Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură majoră pentru președintele american # Radio Chisinau
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență.
18:25
Prima reuniune a dialogului național despre siguranța copiilor în mediul online. Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Radio Chisinau
Prima reuniune din cadrul dialogului național privind siguranța copiilor pe internet a avut loc astăzi, la inițiativa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În cadrul dezbaterilor au fost abordate principalele riscuri asociate utilizării rețelelor sociale și a ecranelor.
18:05
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în SUA la invitația Departamentului pentru Energie # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 23–25 februarie, la invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului de Interne, Doug Burgum. Oficialul moldovean va participa, pe 24 februarie, la Transatlantic Gas Security Summit.
17:55
Fostul polițist de frontieră, acuzat de spionaj, este cercetat în stare de libertate # Radio Chisinau
Fostul angajat al Poliției de Frontieră și soția acestuia, acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, sunt cercetați în stare de libertate. Igor Ivanița a fost reținut în vara anului 2024 în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă.
17:35
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație # Radio Chisinau
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
17:20
Aproximativ 4.000 de elevi vor fi incluși suplimentar în programele remediale la matematică. Elevii care vor înregistra rezultate mai puțin încurajatoare, vor beneficia de 40 de ore suplimentare de pregătire la matematică, menite să îi ajute să-și consolideze cunoștințele înaintea examenului.
17:05
Dor de izvor | Rodica Bufină: Niciodată inteligența artificială nu va lua locul unui interpret care cântă pe viu, emoțiile nu le poți reda artificial și nici starea sufletească # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.