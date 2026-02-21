Ministrul Andrian Gavriliță, vizită oficială la Bruxelles pentru consolidarea integrării europene a Republicii Moldova

15:20

Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon ar fi una dintre țintele asasinatelor pregătite de o grupare condusă de un bărbat din Moldova, care ar avea legături cu coordonatori din servicii speciale ruse. Conform Procuraturii Generale a Ucrainei, atacuri erau planificate și asupra lui Andrei Iusov, reprezentant al Agenției de informații militare din Ucraina și șef adjunct al Statului Major de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Gruparea a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune moldo-ucrainene, în urma căreia au fost reținuți 11 suspecți.