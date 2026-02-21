Informația corectă contează: platformele Guvernului și Poliției pentru știri verificate

14:50

Asasinatele pregătire la comandă reprezintă un nou episod al războiului hibrid purtat de Rusia, care amenință securitatea regională și europeană. Incidentele de acest fel, cu implicarea cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv cel din Polonia, unde a fot reținut un moldovean care a încercat să deraieze un tren, arată cât de vulnerabil este un segment al populației la influențele externe care amenință securitatea. Experții spun că autoritățile trebuie să reacționeze rapid și transparent, prevenind recrutarea de persoane și sancționând ferm tentativele de destabilizare, transmite Radio Chișinău.