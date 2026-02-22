Criza solului ajunge la rafturile de cosmetice: degradarea terenurilor agricole reduce eficiența ingredientelor naturale, avertizează un raport internațional

21:25

Mai multe loturi de bunuri transportate ilicit au fost depistate în cadrul controalelor efectuate de Serviciul Vamal. În primul caz, echipele mobile ale instituției au oprit pentru verificări, la intrarea în municipiul Chișinău, pe șoseaua Muncești, un automobil de model Renault Kadjar, condus de un bărbat de 35 de ani. În urma controlului, au fost descoperite articole de încălțăminte în cantități comerciale, transportate fără acte de proveniență.