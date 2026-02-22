„Privat de Libertate la Comandă?” Fostul deputat Constantin Țuțu își plânge de milă după ce a primit 8 ani de închisoare

14:10

Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, după ce rocurorii anticorupţie au cerut prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul “Frauda Bancară”. Plahotniuc este în arest preventiv şi în alte trei dosare emise pe numele lui, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Oligarhul mai este cercetat …