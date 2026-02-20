Operațiunea „ENIGMA 2.0”: un nou suspect, reținut la Chișinău în dosarul complotului de asasinat

14:40

Cetățenii Republicii Moldova care aleg să revină definitiv acasă vor beneficia în continuare de facilități vamale importante. Printre acestea este scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a aprobat lista bunurilor personale care pot fi introduse în țară fără plata drepturilor de import de către cetățenii care își stabilesc …