Trump va introduce un tarif global de 10% în locul taxelor declarate ilegale de Curtea Supremă

Autoritățile anunță lansarea etapizată a camerelor agricole, considerate un instrument-cheie pentru modernizarea agriculturii și accesul la fonduri europene. Procesul începe în acest an, chiar dacă unele prevederi ale legii sunt contestate la Curtea Constituțională, iar o parte dintre fermieri și asociații își exprimă rezervele. Între trei și cinci camere agricole urmează să fie constituite pe …