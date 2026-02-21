Trump va introduce un tarif global de 10% în locul taxelor declarate ilegale de Curtea Supremă
Cotidianul, 21 februarie 2026 11:00
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 20 februarie, introducerea unui tarif global de 10% pentru o perioadă de 150 de zile — în locul taxelor pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale, relatează Reuters. Potrivit lui Trump, noul ordin va fi emis în baza Secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974 și se va …
• • •
Acum 10 minute
11:20
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică”, la Kiev # Cotidianul
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul trilateral prin care este instituită „Cyber Alliance for Regional Resilience” (Tripla Alianță Cibernetică), a anunțat ministrul de Externe Mihai Popșoi. Potrivit oficialului, decizia a fost anunțată împreună cu ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu, și cu ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, în cadrul Conferinței de …
Acum 30 minute
11:00
Trump va introduce un tarif global de 10% în locul taxelor declarate ilegale de Curtea Supremă # Cotidianul
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 20 februarie, introducerea unui tarif global de 10% pentru o perioadă de 150 de zile — în locul taxelor pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale, relatează Reuters. Potrivit lui Trump, noul ordin va fi emis în baza Secțiunii 122 din Legea comerțului din 1974 și se va …
Acum o oră
10:50
VIDEO | Ce a vrut Moscova? Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a propus preluarea unor active energetice din R. Moldova, dar Guvernul a refuzat # Cotidianul
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a confirmat că de-a lungul anilor au existat discuții privind intenția concernului rus Gazprom de a prelua anumite întreprinderi energetice din Republica Moldova în contul așa-numitei datorii la gaze. Potrivit acestuia, asemenea propuneri au fost formulate în repetate rânduri, însă autoritățile moldovene nu le-au acceptat. Declarațiile au fost făcute în cadrul …
10:50
The Insider: În institutul rus unde a fost dezvoltat „Noviciok” a fost studiată otrava cu care a fost ucis Navalnîi # Cotidianul
Generalul Vladimir Kondratiev, director al GosNIIOHT (institut implicat în dezvoltarea substanței „Noviciok”), a publicat în 2014 un articol despre testarea epibatidinei, substanță cu care ulterior ar fi fost otrăvit Alexei Navalnîi. Oficial, testele ar fi fost necesare pentru a studia efectul analgezic al substanței, însă din conținutul articolului reiese că, în realitate, erau analizate metodele …
Acum 2 ore
10:30
Nemerenco, critică la adresa lui Munteanu: În epoca minciunii, privesc cu o rușine spaniolă declarații departe de adevăr. Dacă îmi propunea funcția de ministru, o refuzam # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat la declarațiile premierului Alexandru Munteanu privind schimbările din Executiv și numirea unui nou ministru la Sănătate, criticând dur poziția șefului Guvernului și modul în care acesta își argumentează deciziile, chiar dacă laudă reformele instituite în sistemul de sănătate până la venirea lui Emil Ceban în funcție. În …
Acum 4 ore
09:30
Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” va fi proiectat, în premieră, la Chișinău pe 24 februarie # Cotidianul
La împlinirea a patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, publicul este invitat la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, realizat de jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, care au documentat constant realitățile frontului. Premiera va avea loc pe 24 februarie 2026, ora 18:30, la Teatrul Fără Nume, cu sprijinul …
Acum 24 ore
20:40
Lovitură pentru Trump: Curtea Supremă anulează tarifele impuse la nivel global, inclusiv Republicii Moldova # Cotidianul
Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele extinse impuse de președintele Donald Trump în baza unei legi pentru situații de urgență, într-o decizie de referință cu implicații majore pentru economia globală, scrie reuters.com. Instanța supremă a decis, cu votul de 6 la 3, că Trump și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit International Emergency …
20:20
La 27 ianuarie 2026, fracțiunea Alternativ für Deutschland (AfD) a depus în Bundestag o solicitare adresată Guvernului Federal privind posibilitatea aderării Republicii Moldova la UE și NATO prin intermediul unei Unificări cu România. Documentul, semnat de Alice Weidel, Tino Chrupalla și alți deputați ai fracțiunii, cere poziția oficială a Berlinului, eventuale evaluări juridice privind integrarea …
19:40
Operațiunea „ENIGMA 2.0”: un nou suspect, reținut la Chișinău în dosarul complotului de asasinat # Cotidianul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea la Chișinău a unui alt membru al grupului criminal implicat în pregătirea lichidării fizice a unor persoane publice din Ucraina. Potrivit autorităților, este vorba despre un bărbat în vârstă de 36 de ani, suspectat că ar …
17:50
VIDEO | General rus, interceptat cum a raportat torturi și execuții de prizonieri ucraineni. Acesta s-ar fi lăudat soției cu fotografii cu urechi umane # Cotidianul
General-maiorul Roman Demurciev le-ar fi povestit în mod repetat rudelor și colegilor despre uciderea și torturarea prizonierilor ucraineni, militari și civili, potrivit unei arhive a corespondenței sale personale din perioada 2022-2024, obținută de publicațiile „Shemi” și „Sistema”. Mesajele indică faptul că ofițerul discuta despre represalii, trimitea fotografii și înregistrări video cu abuzuri și raporta execuțiile …
17:20
Sprijin major pentru energia Ucrainei după atacurile rusești: peste 600 de milioane de euro și echipamente din Europa # Cotidianul
Partenerii Ucrainei vor oferi peste 600 de milioane de euro pentru susținerea sistemului energetic, afectat de atacurile rusești, și vor transfera echipamente de la șase centrale europene scoase din exploatare, a anunțat vineri prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîhal. Oficialul ucrainean a prezentat rezultatele negocierilor purtate la Paris, unde miercuri și joi a participat la reuniunea Agenția …
17:00
VIDEO | Strigător la cer. Altarele, transformate în poligoane: demonstrații militare în biserici din Rusia, sub ochii credincioșilor și ai copiilor # Cotidianul
În timp ce credincioșii vin la biserică pentru rugăciune, binecuvântare și mângâiere, în unele lăcașuri din Rusia slujbele sunt însoțite de veste antiglonț, căști militare și cuțite de luptă, iar așa numiții preoți, explică avantajele unor accesorii militare, pe un ton absolut calm. Imaginile apărute din orașele Balașiha și Obuhovo arată cum spațiul sacru este …
15:00
Turismul din Republica Moldova, în creștere: peste 525 de mii de vizitatori în 2025, majoritatea străini # Cotidianul
Turismul din Republica Moldova continuă să se dezvolte, cu un număr record de peste 525 de mii de turiști cazați anul trecut. Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată o creștere de 10,7% față de anul precedent, iar pentru prima dată în ultimii ani, turiștii străini au depășit numeric vizitatorii rezidenți. Unitățile de cazare …
15:00
Jurnalistul Dmitri Gordon, printre persoanele care urmau să fie asasinate. Detalii noi în cazul operațiunii desfășurate de autoritățile din Moldova și Ucraina # Cotidianul
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon s-ar fi numărat printre persoanele publice din Ucraina care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ale Federației Ruse. Planul a fost dejucat în cadrul operațiunii „ENIGMA 2.0”, desfășurată de autoritățile din Ucraina și Republica Moldova. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, a fost destructurată o grupare agentural-combativă care pregătea asasinate …
14:50
VIDEO | Ipocrizia primarului Ivan Ceban. Mesaje de solidaritate pe rețele sociale, absență și ignoranță în realitate # Cotidianul
Primarul capitalei, Ivan Ceban, a lansat un mesaj video, pe rețelele sociale, adresat premierului Alexandru Munteanu, anunțând că Primăria este gata să ajute la deszăpezire, dacă Guvernul oferă „bază legală”. În aceeași zi, șeful Executivului, a declarat, în cadrul unei emisiuni, că edilul nu s-a prezentat la ședința convocată cu primarii și nici nu a …
14:40
Precizări | Corectăm informații despre votul privind licitația fostei Case de Cultură din Rîșcani. Consilierii MAN nu au votat # Cotidianul
Redacția Cotidianul.md informează cititorii că, în materialul preluat anterior de la NordNews.md despre decizia Consiliului Raional Rîșcani privind scoaterea la licitație a clădirii fostei Case de Cultură, au fost preluate și publicate informații care necesită corectare. Redacția Cotidianul.md a primit o cerere prealabilă din partea consilierului raional Vasile Secrieru (MAN), în care acesta precizează că …
14:30
Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, decorat de Patriarhul Rusiei, Kiril # Cotidianul
Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost decorat de patriarhul Rusiei, Kiril, cu Ordinul „Cneazului Daniel al Moscovei”, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică – stat”. Despre acest lucru a anunțat însuși Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram, pe 19 februarie. Distincția i-a fost înmânată lui Krasnoselski de către arhiepiscopul …
14:10
PAS cere convocarea de urgență a CMC: Bugetul municipiului trebuie aprobat, nu transformat în campanie de PR # Cotidianul
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a cerut convocarea urgentă a unei ședințe și includerea pe ordinea de zi a bugetului municipal, împreună cu un pachet de amendamente de peste 510 milioane de lei. Solicitarea vine în contextul în care municipiul funcționează pe buget provizoriu, fără plan aprobat nici pentru 2025, nici pentru 2026, …
13:10
Președintele Finlandei, Alexander Stubb: Rusia blochează acordul de pace pentru Ucraina # Cotidianul
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv pentru TVP World că este sceptic că Rusia va semna un acord de pace în viitorul apropiat, chiar dacă negocierile mediate de SUA între Kiev și Moscova urmează să continue. Stubb, vorbind pentru emisiunea On the Record a TVP World din Palatul Prezidențial din Helsinki, a …
13:00
VIDEO | FMI va negocia un nou program cu Republica Moldova la finalul acestei luni. Munteanu: Validarea din partea FMI e mai importantă decât banii în sine # Cotidianul
Republica Moldova urmează să negocieze un nou program cu Fondul Monetar Internațional, însă acesta nu va presupune un nou împrumut. Premierul Alexandru Munteanu susține că miza principală este consolidarea credibilității externe și validarea rezultatelor macroeconomice obținute de autorități. Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. …
11:50
VIDEO | Guvernul pregătește noua lege a salarizării. Munteanu: „Din septembrie vrem să majorăm salariile pentru toate categoriile de bugetari” # Cotidianul
Profesorii, medicii și alte categorii de angajați din sectorul public ar putea beneficia de primele majorări salariale începând din septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. El a precizat că Guvernul lucrează la o nouă lege a salarizării ce urmează să fie prezentată și dezbătută în …
Ieri
11:30
VIDEO | Rețea de asasini coordonată de Rusia, anihilată într-o operațiune comună Moldova–Ucraina # Cotidianul
O grupare infracțională care pregătea o serie de asasinate pe teritoriul Ucrainei a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Operațiunea, cu denumirea „Enigma 2.0”, a vizat o …
11:30
Pedepse mai dure pentru amenințarea și agresarea judecătorilor: până la 8 ani de închisoare și amenzi pentru ultraj # Cotidianul
Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care introduce sancțiuni mai aspre pentru persoanele care amenință, agresează sau intimidează judecătorii. Inițiativa prevede pedepse penale de până la 8 ani de închisoare pentru faptele violente și amenzi pentru ultragierea magistraților ori perturbarea ședințelor de judecată. Persoanele care vor amenința judecătorii sau membrii familiilor …
10:40
Maia Sandu revocă grațierea unui tânăr vizat într-un dosar privind pregătirea asasinării unor oficiali ucraineni # Cotidianul
Unul dintre tinerii vizați în investigațiile de urmărire penală desfășurate de oamenii legii din Republica Moldova și Ucraina, la 19 februarie, privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, a fost grațiat în 2022 de președinta Maia Sandu, potrivit surselor Ziarul de Gardă din cadrul Președinției. Potrivit publicației, este vorba despre Nicolae Andrei …
09:40
VIDEO | „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”. Avertisment public al Maiei Sandu privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a îndemnat oamenii să nu vorbească cu străinii care le cer bani sau codul bancar, menționând că „doar hoții cer bani, parole …
19 februarie 2026
20:40
Tarifele aeroportuare la Aeroportul Internațional Chișinău Eugen Doga rămân neschimbate în 2026 # Cotidianul
Costurile pentru serviciile aeroportuare la Aeroportul Internațional Chișinău nu vor crește în acest an. Autoritățile au decis menținerea tarifelor la nivelul anului trecut, măsura vizând toate tipurile de zboruri, regulate, neregulate și necomerciale, în contextul procedurii tehnice anuale de revizuire a prețurilor. Tarifele au fost păstrate conform unui ordin emis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării …
20:10
Cristian-Leon Țurcanu, după întrevederea cu noul ambasador al Republicii Moldova la București: „Sunt convins că viziunea comună va contribui la valorificarea parteneriatului nostru” # Cotidianul
Relațiile dintre România și Republica Moldova rămân o prioritate diplomatică, iar consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, și noul ambasador agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu. „Am avut astăzi o întâlnire foarte bună și deschisă cu Mihai …
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj cald la adresa României în deschiderea Consiliului Păcii de la Washington, descriind românii drept „fantastici” și „de încredere”. Într-un moment amuzant, liderul american a făcut o mică confuzie de titulatură, pe fondul poziționării în sală a delegației române. Momentul a stârnit zâmbete în sală, după ce liderul …
18:00
Republica Moldova și Japonia își aprofundează cooperarea: investiții, proiecte de dezvoltare și deschidere spre noi piețe # Cotidianul
Consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării economice. Sunt câteva dintre subiectele discutate la întrevederea dintre premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Japoniei. Dialogul a vizat atât proiectele deja susținute de partea niponă, cât și noi oportunități de investiții și promovare internațională a țării. Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al …
17:30
„Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Vorbim cu aleșii locali, merg și eu la aceste întâlniri din teritoriu. Ceea ce am observat este faptul …
17:00
Italia contestă participarea sportivilor din Rusia și Belarus sub drapele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026 # Cotidianul
Italia se opune permiterii sportivilor din Rusia și Belarus să concureze sub drapele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc în perioada 6–15 martie, la Milano–Cortina. Țara gazdă a solicitat Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) să reanalizeze decizia adoptată anterior, considerând-o „incompatibilă cu spiritul Jocurilor atât timp cât continuă războiul din …
16:20
VIDEO | Proiectele „Curtea Europeană” din Chișinău, întârziate din cauza ploilor și iernii, susține ministrul Vladimir Bolea # Cotidianul
Proiectele „Curtea Europeană” din municipiul Chișinău, care urmau să fie realizate în termen de două luni, nu au fost finalizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a explicat, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, că perioada ploioasă și venirea sezonului …
15:40
VIDEO | Dorin Junghietu: Republica Moldova a depășit blackout-ul cu sprijinul României: interconexiunile energetice, scut strategic în fața efectelor războiului # Cotidianul
Republica Moldova a reușit să depășească rapid criza energetică provocată de blackout-ul parțial din 31 ianuarie 2026, iar sprijinul tehnic și energetic venit prin interconexiunile cu România s-a dovedit decisiv. Autoritățile afirmă că incidentul nu a fost cauzat de probleme interne, ci de efectele directe ale atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au destabilizat …
15:00
VIDEO | Discuții secrete între Guvern și Moscova, găsite în arhiva Ministerului Energiei, anunță Junghietu. O listă de întreprinderi energetice și industriale ale Moldovei urma să fie cedate Gazpromului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a făcut declarații grave în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziție, afirmând că în arhiva ministerului au fost descoperite documente care indică tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul așa-zisei datorii la gaz. „De ce nu s-au construit interconexiuni spre vest timp …
14:50
Fratele regelui Charles, care figurează în „Dosarele Epstein”, a fost arestat de poliția britanică # Cotidianul
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz de serviciu în funcție publică, într-un caz care reaprinde scandalul legăturilor sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein. Poliția britanică a confirmat reținerea unui bărbat de aproximativ 60 de ani, fără a-i face public numele, în timp ce percheziții au …
14:20
Viorel Cernăuțeanu: Maia Sandu a depus personal plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța # Cotidianul
Președinta Maia Sandu s-a prezentat personal la sediul Poliției pentru a depune o plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța și a jurnalistei Natalia Morari, a declarat șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea. „Instituția prezidențială funcționează ca instituție, iar orice acțiune legată de plângeri este una personală, nu reprezintă …
14:10
Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, după ce rocurorii anticorupţie au cerut prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul “Frauda Bancară”. Plahotniuc este în arest preventiv şi în alte trei dosare emise pe numele lui, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Oligarhul mai este cercetat …
13:30
Incidentul feroviar din Polonia cu implicarea unui cetățean moldovean ridică suspiciuni de sabotaj: cazul este analizat de serviciile de securitate # Cotidianul
Un incident de securitate produs în estul Poloniei, unde un cetățean al Republicii Moldova a încercat să oprească un tren cu petrol ce se îndrepta spre Ucraina, a atras atenția serviciilor de informații. Cazul este investigat în contextul temerilor privind posibile acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii strategice din regiune. Jurnalistul Vitalie Cojocari a comentat cazul …
12:50
Percheziții într-un dosar privind pregătirea lichidării unor oficiali ucraineni. Suspiciuni de implicare a serviciilor ruse # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară astăzi, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Descinderile au loc în cadrul unei …
12:10
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea separatistă, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina # Cotidianul
Uniunea Europeană pregătește un set de condiții strategice pentru un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina, iar una dintre prevederile-cheie vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Propunerea apare într-un document consultativ al diplomației europene, care conturează viziunea Bruxellesului asupra securității viitoare a continentului. Documentul a fost distribuit statelor membre …
12:00
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață # Cotidianul
Fost președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Central din Seul, joi, în procesul principal privind decretarea legii marțiale în decembrie 2024, o decizie considerată de justiție drept tentativă de insurecție și atentat la ordinea constituțională, scrie Radio România. Judecătorii au avut de ales între …
11:40
România aprobă construcția unui nou pod peste râul Prut, la frontiera Albița–Leușeni: investiție majoră pentru conexiunea cu Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni, unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră dintre România și Republica Moldova. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
LIVE | Ședința Parlamentului din 19 februarie: moțiunea simplă împotriva lui Dorin Junghietu și Daniela Misail-Nichitin va prezenta raportul privind traficul de droguri # Cotidianul
Astăzi, 19 februarie, deputații se întrunesc în ședință plenară a Parlamentul Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care examinarea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în plenul Legislativului este așteptată ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, care va prezenta un raport în contextul situației …
10:40
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan. Potrivit lui Zelenski, pe …
10:30
Peste 1.500 de consumatori din centru și sud țării au rămas fără lumină din cauza vremii nefavorabile # Cotidianul
Peste 1.500 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie, anunță Ministerul Energiei. În total, au fost înregistrate 1.558 de deconectări în șase raioane, potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution. Cele mai multe întreruperi au fost semnalate în raionul Vulcănești, unde au …
10:10
VIDEO | Detalii noi despre bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis trei oameni și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Cernăuțeanu: „Cu siguranță ar șoca societatea” # Cotidianul
Cazul cutremurător din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții și mai grave. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că ancheta declanșată în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani a dus la descoperirea altor crime comise în anii precedenți. Potrivit lui Cernăuțeanu, investigațiile desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Criminale a …
18 februarie 2026
21:50
De fiecare dată când este pomenit dosarul „kuliok”, atenția publică se îndreaptă automat spre Igor Dodon. Fostul șef al statului și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a devenit figura centrală a scandalului de corupție, iar imaginile din iunie 2019, cu punga neagră trecută dintr-o mână în alta, sunt reluate constant ca probă …
21:20
Frumosul și prosperul oraș München are, în istoria Europei, o încărcătură simbolică aparte. A fost leagănul nazismului timpuriu, locul în care Neville Chamberlain a consfințit, cu iluzia păcii, politica de conciliere față de Hitler și, mai târziu, unul dintre centrele rezistenței germane împotriva aceluiași regim, simbolizată de grupul „Weiße Rose” („Trandafirul Alb”), format din studenți …
21:00
VIDEO | Dodon, atac dur la adresa lui Ceban: „Cei care pierd contactul cu pământul o termină rău. Nu-i trebuie un buget municipal votat”. Nu va mai putea redistribui banii după bunul plac # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a lansat critici dure la adresa primarului general al capitalei, Ion Ceban, pe fondul tensiunilor privind bugetul municipal. Liderul socialiștilor s-a declarat deranjat de modul în care edilul a relatat despre întrevederea lor, acuzându-l de aroganță după ce Ceban a spus că s-a întâlnit cu „un reprezentant al PSRM”, fără a preciza …
17:40
Autoritățile anunță lansarea etapizată a camerelor agricole, considerate un instrument-cheie pentru modernizarea agriculturii și accesul la fonduri europene. Procesul începe în acest an, chiar dacă unele prevederi ale legii sunt contestate la Curtea Constituțională, iar o parte dintre fermieri și asociații își exprimă rezervele. Între trei și cinci camere agricole urmează să fie constituite pe …
