Turismul din Republica Moldova, în creștere: peste 525 de mii de vizitatori în 2025, majoritatea străini
Cotidianul, 20 februarie 2026 15:00
Turismul din Republica Moldova continuă să se dezvolte, cu un număr record de peste 525 de mii de turiști cazați anul trecut. Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată o creștere de 10,7% față de anul precedent, iar pentru prima dată în ultimii ani, turiștii străini au depășit numeric vizitatorii rezidenți. Unitățile de cazare …
Acum 30 minute
15:00
15:00
Jurnalistul Dmitri Gordon, printre persoanele care urmau să fie asasinate. Detalii noi în cazul operațiunii desfășurate de autoritățile din Moldova și Ucraina # Cotidianul
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon s-ar fi numărat printre persoanele publice din Ucraina care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ale Federației Ruse. Planul a fost dejucat în cadrul operațiunii „ENIGMA 2.0”, desfășurată de autoritățile din Ucraina și Republica Moldova. Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, a fost destructurată o grupare agentural-combativă care pregătea asasinate …
Acum o oră
14:50
VIDEO | Ipocrizia primarului Ivan Ceban. Mesaje de solidaritate pe rețele sociale, absență și ignoranță în realitate # Cotidianul
Primarul capitalei, Ivan Ceban, a lansat un mesaj video, pe rețelele sociale, adresat premierului Alexandru Munteanu, anunțând că Primăria este gata să ajute la deszăpezire, dacă Guvernul oferă „bază legală”. În aceeași zi, șeful Executivului, a declarat, în cadrul unei emisiuni, că edilul nu s-a prezentat la ședința convocată cu primarii și nici nu a …
14:40
Precizări | Corectăm informații despre votul privind licitația fostei Case de Cultură din Rîșcani. Consilierii MAN nu au votat # Cotidianul
Redacția Cotidianul.md informează cititorii că, în materialul preluat anterior de la NordNews.md despre decizia Consiliului Raional Rîșcani privind scoaterea la licitație a clădirii fostei Case de Cultură, au fost preluate și publicate informații care necesită corectare. Redacția Cotidianul.md a primit o cerere prealabilă din partea consilierului raional Vasile Secrieru (MAN), în care acesta precizează că …
14:30
Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, decorat de Patriarhul Rusiei, Kiril # Cotidianul
Autoproclamatul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost decorat de patriarhul Rusiei, Kiril, cu Ordinul „Cneazului Daniel al Moscovei”, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică – stat”. Despre acest lucru a anunțat însuși Vadim Krasnoselski pe canalul său de Telegram, pe 19 februarie. Distincția i-a fost înmânată lui Krasnoselski de către arhiepiscopul …
Acum 2 ore
14:10
PAS cere convocarea de urgență a CMC: Bugetul municipiului trebuie aprobat, nu transformat în campanie de PR # Cotidianul
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a cerut convocarea urgentă a unei ședințe și includerea pe ordinea de zi a bugetului municipal, împreună cu un pachet de amendamente de peste 510 milioane de lei. Solicitarea vine în contextul în care municipiul funcționează pe buget provizoriu, fără plan aprobat nici pentru 2025, nici pentru 2026, …
Acum 4 ore
13:10
Președintele Finlandei, Alexander Stubb: Rusia blochează acordul de pace pentru Ucraina # Cotidianul
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat într-un interviu exclusiv pentru TVP World că este sceptic că Rusia va semna un acord de pace în viitorul apropiat, chiar dacă negocierile mediate de SUA între Kiev și Moscova urmează să continue. Stubb, vorbind pentru emisiunea On the Record a TVP World din Palatul Prezidențial din Helsinki, a …
13:00
VIDEO | FMI va negocia un nou program cu Republica Moldova la finalul acestei luni. Munteanu: Validarea din partea FMI e mai importantă decât banii în sine # Cotidianul
Republica Moldova urmează să negocieze un nou program cu Fondul Monetar Internațional, însă acesta nu va presupune un nou împrumut. Premierul Alexandru Munteanu susține că miza principală este consolidarea credibilității externe și validarea rezultatelor macroeconomice obținute de autorități. Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. …
11:50
VIDEO | Guvernul pregătește noua lege a salarizării. Munteanu: „Din septembrie vrem să majorăm salariile pentru toate categoriile de bugetari” # Cotidianul
Profesorii, medicii și alte categorii de angajați din sectorul public ar putea beneficia de primele majorări salariale începând din septembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. El a precizat că Guvernul lucrează la o nouă lege a salarizării ce urmează să fie prezentată și dezbătută în …
11:30
VIDEO | Rețea de asasini coordonată de Rusia, anihilată într-o operațiune comună Moldova–Ucraina # Cotidianul
O grupare infracțională care pregătea o serie de asasinate pe teritoriul Ucrainei a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, în cooperare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Operațiunea, cu denumirea „Enigma 2.0”, a vizat o …
11:30
Pedepse mai dure pentru amenințarea și agresarea judecătorilor: până la 8 ani de închisoare și amenzi pentru ultraj # Cotidianul
Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege care introduce sancțiuni mai aspre pentru persoanele care amenință, agresează sau intimidează judecătorii. Inițiativa prevede pedepse penale de până la 8 ani de închisoare pentru faptele violente și amenzi pentru ultragierea magistraților ori perturbarea ședințelor de judecată. Persoanele care vor amenința judecătorii sau membrii familiilor …
Acum 6 ore
10:40
Maia Sandu revocă grațierea unui tânăr vizat într-un dosar privind pregătirea asasinării unor oficiali ucraineni # Cotidianul
Unul dintre tinerii vizați în investigațiile de urmărire penală desfășurate de oamenii legii din Republica Moldova și Ucraina, la 19 februarie, privind pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice ucrainene, a fost grațiat în 2022 de președinta Maia Sandu, potrivit surselor Ziarul de Gardă din cadrul Președinției. Potrivit publicației, este vorba despre Nicolae Andrei …
09:40
VIDEO | „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”. Avertisment public al Maiei Sandu privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a îndemnat oamenii să nu vorbească cu străinii care le cer bani sau codul bancar, menționând că „doar hoții cer bani, parole …
Acum 24 ore
20:40
Tarifele aeroportuare la Aeroportul Internațional Chișinău Eugen Doga rămân neschimbate în 2026 # Cotidianul
Costurile pentru serviciile aeroportuare la Aeroportul Internațional Chișinău nu vor crește în acest an. Autoritățile au decis menținerea tarifelor la nivelul anului trecut, măsura vizând toate tipurile de zboruri, regulate, neregulate și necomerciale, în contextul procedurii tehnice anuale de revizuire a prețurilor. Tarifele au fost păstrate conform unui ordin emis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării …
20:10
Cristian-Leon Țurcanu, după întrevederea cu noul ambasador al Republicii Moldova la București: „Sunt convins că viziunea comună va contribui la valorificarea parteneriatului nostru” # Cotidianul
Relațiile dintre România și Republica Moldova rămân o prioritate diplomatică, iar consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, și noul ambasador agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu. „Am avut astăzi o întâlnire foarte bună și deschisă cu Mihai …
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj cald la adresa României în deschiderea Consiliului Păcii de la Washington, descriind românii drept „fantastici” și „de încredere”. Într-un moment amuzant, liderul american a făcut o mică confuzie de titulatură, pe fondul poziționării în sală a delegației române. Momentul a stârnit zâmbete în sală, după ce liderul …
18:00
Republica Moldova și Japonia își aprofundează cooperarea: investiții, proiecte de dezvoltare și deschidere spre noi piețe # Cotidianul
Consolidarea relațiilor bilaterale și extinderea cooperării economice. Sunt câteva dintre subiectele discutate la întrevederea dintre premierul Republicii Moldova și noul ambasador al Japoniei. Dialogul a vizat atât proiectele deja susținute de partea niponă, cât și noi oportunități de investiții și promovare internațională a țării. Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al …
17:30
„Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. „Vorbim cu aleșii locali, merg și eu la aceste întâlniri din teritoriu. Ceea ce am observat este faptul …
17:00
Italia contestă participarea sportivilor din Rusia și Belarus sub drapele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026 # Cotidianul
Italia se opune permiterii sportivilor din Rusia și Belarus să concureze sub drapele naționale la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2026, care vor avea loc în perioada 6–15 martie, la Milano–Cortina. Țara gazdă a solicitat Comitetul Paralimpic Internațional (IPC) să reanalizeze decizia adoptată anterior, considerând-o „incompatibilă cu spiritul Jocurilor atât timp cât continuă războiul din …
16:20
VIDEO | Proiectele „Curtea Europeană” din Chișinău, întârziate din cauza ploilor și iernii, susține ministrul Vladimir Bolea # Cotidianul
Proiectele „Curtea Europeană” din municipiul Chișinău, care urmau să fie realizate în termen de două luni, nu au fost finalizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul a explicat, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, că perioada ploioasă și venirea sezonului …
15:40
VIDEO | Dorin Junghietu: Republica Moldova a depășit blackout-ul cu sprijinul României: interconexiunile energetice, scut strategic în fața efectelor războiului # Cotidianul
Republica Moldova a reușit să depășească rapid criza energetică provocată de blackout-ul parțial din 31 ianuarie 2026, iar sprijinul tehnic și energetic venit prin interconexiunile cu România s-a dovedit decisiv. Autoritățile afirmă că incidentul nu a fost cauzat de probleme interne, ci de efectele directe ale atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au destabilizat …
Ieri
15:00
VIDEO | Discuții secrete între Guvern și Moscova, găsite în arhiva Ministerului Energiei, anunță Junghietu. O listă de întreprinderi energetice și industriale ale Moldovei urma să fie cedate Gazpromului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a făcut declarații grave în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziție, afirmând că în arhiva ministerului au fost descoperite documente care indică tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul așa-zisei datorii la gaz. „De ce nu s-au construit interconexiuni spre vest timp …
14:50
Fratele regelui Charles, care figurează în „Dosarele Epstein”, a fost arestat de poliția britanică # Cotidianul
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz de serviciu în funcție publică, într-un caz care reaprinde scandalul legăturilor sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein. Poliția britanică a confirmat reținerea unui bărbat de aproximativ 60 de ani, fără a-i face public numele, în timp ce percheziții au …
14:20
Viorel Cernăuțeanu: Maia Sandu a depus personal plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța # Cotidianul
Președinta Maia Sandu s-a prezentat personal la sediul Poliției pentru a depune o plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța și a jurnalistei Natalia Morari, a declarat șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea. „Instituția prezidențială funcționează ca instituție, iar orice acțiune legată de plângeri este una personală, nu reprezintă …
14:10
Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, după ce rocurorii anticorupţie au cerut prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul “Frauda Bancară”. Plahotniuc este în arest preventiv şi în alte trei dosare emise pe numele lui, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Oligarhul mai este cercetat …
13:30
Incidentul feroviar din Polonia cu implicarea unui cetățean moldovean ridică suspiciuni de sabotaj: cazul este analizat de serviciile de securitate # Cotidianul
Un incident de securitate produs în estul Poloniei, unde un cetățean al Republicii Moldova a încercat să oprească un tren cu petrol ce se îndrepta spre Ucraina, a atras atenția serviciilor de informații. Cazul este investigat în contextul temerilor privind posibile acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii strategice din regiune. Jurnalistul Vitalie Cojocari a comentat cazul …
12:50
Percheziții într-un dosar privind pregătirea lichidării unor oficiali ucraineni. Suspiciuni de implicare a serviciilor ruse # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară astăzi, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Descinderile au loc în cadrul unei …
12:10
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea separatistă, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina # Cotidianul
Uniunea Europeană pregătește un set de condiții strategice pentru un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina, iar una dintre prevederile-cheie vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Propunerea apare într-un document consultativ al diplomației europene, care conturează viziunea Bruxellesului asupra securității viitoare a continentului. Documentul a fost distribuit statelor membre …
12:00
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață # Cotidianul
Fost președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Central din Seul, joi, în procesul principal privind decretarea legii marțiale în decembrie 2024, o decizie considerată de justiție drept tentativă de insurecție și atentat la ordinea constituțională, scrie Radio România. Judecătorii au avut de ales între …
11:40
România aprobă construcția unui nou pod peste râul Prut, la frontiera Albița–Leușeni: investiție majoră pentru conexiunea cu Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni, unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră dintre România și Republica Moldova. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani …
11:20
LIVE | Ședința Parlamentului din 19 februarie: moțiunea simplă împotriva lui Dorin Junghietu și Daniela Misail-Nichitin va prezenta raportul privind traficul de droguri # Cotidianul
Astăzi, 19 februarie, deputații se întrunesc în ședință plenară a Parlamentul Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care examinarea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în plenul Legislativului este așteptată ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, care va prezenta un raport în contextul situației …
10:40
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan. Potrivit lui Zelenski, pe …
10:30
Peste 1.500 de consumatori din centru și sud țării au rămas fără lumină din cauza vremii nefavorabile # Cotidianul
Peste 1.500 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie, anunță Ministerul Energiei. În total, au fost înregistrate 1.558 de deconectări în șase raioane, potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution. Cele mai multe întreruperi au fost semnalate în raionul Vulcănești, unde au …
10:10
VIDEO | Detalii noi despre bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis trei oameni și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Cernăuțeanu: „Cu siguranță ar șoca societatea” # Cotidianul
Cazul cutremurător din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții și mai grave. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că ancheta declanșată în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani a dus la descoperirea altor crime comise în anii precedenți. Potrivit lui Cernăuțeanu, investigațiile desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Criminale a …
18 februarie 2026
21:50
De fiecare dată când este pomenit dosarul „kuliok”, atenția publică se îndreaptă automat spre Igor Dodon. Fostul șef al statului și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a devenit figura centrală a scandalului de corupție, iar imaginile din iunie 2019, cu punga neagră trecută dintr-o mână în alta, sunt reluate constant ca probă …
21:20
Frumosul și prosperul oraș München are, în istoria Europei, o încărcătură simbolică aparte. A fost leagănul nazismului timpuriu, locul în care Neville Chamberlain a consfințit, cu iluzia păcii, politica de conciliere față de Hitler și, mai târziu, unul dintre centrele rezistenței germane împotriva aceluiași regim, simbolizată de grupul „Weiße Rose” („Trandafirul Alb”), format din studenți …
21:00
VIDEO | Dodon, atac dur la adresa lui Ceban: „Cei care pierd contactul cu pământul o termină rău. Nu-i trebuie un buget municipal votat”. Nu va mai putea redistribui banii după bunul plac # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a lansat critici dure la adresa primarului general al capitalei, Ion Ceban, pe fondul tensiunilor privind bugetul municipal. Liderul socialiștilor s-a declarat deranjat de modul în care edilul a relatat despre întrevederea lor, acuzându-l de aroganță după ce Ceban a spus că s-a întâlnit cu „un reprezentant al PSRM”, fără a preciza …
17:40
Autoritățile anunță lansarea etapizată a camerelor agricole, considerate un instrument-cheie pentru modernizarea agriculturii și accesul la fonduri europene. Procesul începe în acest an, chiar dacă unele prevederi ale legii sunt contestate la Curtea Constituțională, iar o parte dintre fermieri și asociații își exprimă rezervele. Între trei și cinci camere agricole urmează să fie constituite pe …
17:40
Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadorul Ciprului despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală # Cotidianul
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros. Șeful Executivului a menționat că Cipru este un exemplu de țară care, …
16:50
Negocierile de pace Rusia-Ucraina de la Geneva, încheiate fără acord. Progrese nesemnificative, poziții divergente și promisiuni de continuare a dialogului # Cotidianul
Runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina, desfășurată la Geneva cu mediere americană, s-a încheiat fără rezultate concrete. Ambele părți au vorbit despre discuții „dificile, dar substanțiale” și au convenit să continue dialogul, în pofida blocajelor majore legate de teritorii și securitate, relatează Reuters. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, …
16:10
Ministrul Finanțelor anunță că următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunea Europeană pentru Republica Moldova va fi debursată în martie # Cotidianul
La începutul lunii martie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă, în valoare de 168 de milioane de euro, din sprijinul financiar total de 1,9 miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, documentele necesare au fost deja transmise, iar …
15:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a fost acuzată de abatere disciplinară de către Consiliul Superior al Procurorilor, însă nu va fi sancționată. Procedura a fost oprită din motive juridice, după încetarea raporturilor sale de serviciu. Consiliul Superior al Procurorilor a constatat existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Trenul de pe ruta Chișinău-București întârzie cu peste 6 ore din cauza ninsorilor și viscolului din România # Cotidianul
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează întârzieri de câteva ore din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit sursei, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația …
14:40
Vești bune pentru diasporă: fără taxe vamale la revenirea definitivă în Republica Moldova # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova care aleg să revină definitiv acasă vor beneficia în continuare de facilități vamale importante. Printre acestea este scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a aprobat lista bunurilor personale care pot fi introduse în țară fără plata drepturilor de import de către cetățenii care își stabilesc …
14:40
Exod continuu: Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele revizuite ale Biroului Național de Statistică arată că numărul persoanelor cu reședință obișnuită a scăzut de la 2.415.549 la 1 ianuarie 2024 la 2.386.893 la 1 ianuarie 2025. În doar un an, țara a pierdut 28.656 de locuitori — echivalentul unui oraș mic — confirmând …
13:30
România își întărește scutul naval: sisteme moderne de rachete NSM pentru apărarea litoralului # Cotidianul
România face un nou pas major în modernizarea apărării maritime, după ce a decis achiziția a șapte sisteme de rachete Naval Strike Missile (NSM). Noile capacități vor crește semnificativ securitatea litoralului și a zonei economice exclusive, oferind Forțelor Navale tehnologie de ultimă generație. Valoare totală a sistemelor de rachete este de 207 milioane de euro. …
13:20
VIDEO | Ninsoarea abundentă paralizează Aeroportul Chișinău: Două curse anulate, alte două întârzie # Cotidianul
Două curse aeriene au fost anulate din cauza ninsorii și viscolului. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, pentru a menține platforma curată, au fost mobilizate toate utilajele de deszăpezire care acționează fără întrerupere. Potrivit instituției, a fost anulată cursa Chișinău-București, din cauza condițiilor meteorologice din capitala României, dar și Chișinău-Istanbul – decizia companiei …
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, în ciuda solicitărilor de majorare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, întrucât nu există „elemente de ajustare semnificativă”, în pofida solicitărilor de majorare depuse de furnizori. Decizia finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit ministrului, devierile pozitive înregistrate de operatorii de distribuție și prognoza …
12:50
Moscova cere anularea deciziei NATO de la București privind aderarea Ucrainei și Georgiei la alianță # Cotidianul
Rusia va insista asupra anulării deciziilor summitului NATO de la București din 2008, când alianța a convenit că Ucraina și Georgia vor deveni membre. Solicitarea face parte dintr-un set mai larg de cerințe prin care Moscova vrea ca NATO să consacre juridic neextinderea spre est, a declarat pentru Izvestia, Ambasada Rusiei în Belgia. Potrivit diplomaților …
12:30
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor # Cotidianul
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor. Audierile lui Veaceslav Platon ca martor în dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este învinuit de abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații, continuă și astăzi în instanță. Platon este audiat prin …
