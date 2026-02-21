Academia Română ar putea deschide o filială la Chișinău. Mircea Dumitru: Proiectul este în dezbatere în Senat

11:40

Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni, unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră dintre România și Republica Moldova. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani …