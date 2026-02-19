VIDEO | Dorin Junghietu: Republica Moldova a depășit blackout-ul cu sprijinul României: interconexiunile energetice, scut strategic în fața efectelor războiului
Cotidianul, 19 februarie 2026 15:40
Republica Moldova a reușit să depășească rapid criza energetică provocată de blackout-ul parțial din 31 ianuarie 2026, iar sprijinul tehnic și energetic venit prin interconexiunile cu România s-a dovedit decisiv. Autoritățile afirmă că incidentul nu a fost cauzat de probleme interne, ci de efectele directe ale atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au destabilizat …
15:00
VIDEO | Discuții secrete între Guvern și Moscova, găsite în arhiva Ministerului Energiei, anunță Junghietu. O listă de întreprinderi energetice și industriale ale Moldovei urma să fie cedate Gazpromului # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a făcut declarații grave în plenul Parlamentului, în cadrul dezbaterii moțiunii simple inițiate de opoziție, afirmând că în arhiva ministerului au fost descoperite documente care indică tentative de transmitere a unor întreprinderi energetice moldovenești către Gazprom, în contul așa-zisei datorii la gaz. „De ce nu s-au construit interconexiuni spre vest timp …
14:50
Fratele regelui Charles, care figurează în „Dosarele Epstein”, a fost arestat de poliția britanică # Cotidianul
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz de serviciu în funcție publică, într-un caz care reaprinde scandalul legăturilor sale cu finanțistul condamnat pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein. Poliția britanică a confirmat reținerea unui bărbat de aproximativ 60 de ani, fără a-i face public numele, în timp ce percheziții au …
Viorel Cernăuțeanu: Maia Sandu a depus personal plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța # Cotidianul
Președinta Maia Sandu s-a prezentat personal la sediul Poliției pentru a depune o plângere împotriva jurnalistului Gheorghe Gonța și a jurnalistei Natalia Morari, a declarat șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea. „Instituția prezidențială funcționează ca instituție, iar orice acțiune legată de plângeri este una personală, nu reprezintă …
14:10
Decizia a fost luată astăzi de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, după ce rocurorii anticorupţie au cerut prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul “Frauda Bancară”. Plahotniuc este în arest preventiv şi în alte trei dosare emise pe numele lui, care sunt abia la etapa de urmărire penală. Oligarhul mai este cercetat …
13:30
Incidentul feroviar din Polonia cu implicarea unui cetățean moldovean ridică suspiciuni de sabotaj: cazul este analizat de serviciile de securitate # Cotidianul
Un incident de securitate produs în estul Poloniei, unde un cetățean al Republicii Moldova a încercat să oprească un tren cu petrol ce se îndrepta spre Ucraina, a atras atenția serviciilor de informații. Cazul este investigat în contextul temerilor privind posibile acțiuni de sabotaj asupra infrastructurii strategice din regiune. Jurnalistul Vitalie Cojocari a comentat cazul …
12:50
Percheziții într-un dosar privind pregătirea lichidării unor oficiali ucraineni. Suspiciuni de implicare a serviciilor ruse # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară astăzi, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Descinderile au loc în cadrul unei …
12:10
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea separatistă, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina # Cotidianul
Uniunea Europeană pregătește un set de condiții strategice pentru un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina, iar una dintre prevederile-cheie vizează retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Propunerea apare într-un document consultativ al diplomației europene, care conturează viziunea Bruxellesului asupra securității viitoare a continentului. Documentul a fost distribuit statelor membre …
12:00
Fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a fost condamnat la închisoare pe viață # Cotidianul
Fost președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață de Tribunalul Central din Seul, joi, în procesul principal privind decretarea legii marțiale în decembrie 2024, o decizie considerată de justiție drept tentativă de insurecție și atentat la ordinea constituțională, scrie Radio România. Judecătorii au avut de ales între …
11:40
România aprobă construcția unui nou pod peste râul Prut, la frontiera Albița–Leușeni: investiție majoră pentru conexiunea cu Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul României a aprobat construcția unui nou pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni, unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră dintre România și Republica Moldova. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, este una dintre cele mai importante modernizări de infrastructură transfrontalieră din ultimii ani …
11:20
LIVE | Ședința Parlamentului din 19 februarie: moțiunea simplă împotriva lui Dorin Junghietu și Daniela Misail-Nichitin va prezenta raportul privind traficul de droguri # Cotidianul
Astăzi, 19 februarie, deputații se întrunesc în ședință plenară a Parlamentul Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care examinarea moțiunii simple depuse de opoziție împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. De asemenea, în plenul Legislativului este așteptată ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, care va prezenta un raport în contextul situației …
10:40
Ucraina și Federația Rusă au înregistrat progrese pe componenta militară în urma negocierilor de pace de la Geneva, afirmă președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Totuși, pe dimensiunea politică, în special în ceea ce privește Donbasul, părțile au poziții diferite, relatează RBC-Ucraina, citând un interviu acordat de liderul ucrainean jurnalistului britanic Piers Morgan. Potrivit lui Zelenski, pe …
10:30
Peste 1.500 de consumatori din centru și sud țării au rămas fără lumină din cauza vremii nefavorabile # Cotidianul
Peste 1.500 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără energie electrică, în urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie, anunță Ministerul Energiei. În total, au fost înregistrate 1.558 de deconectări în șase raioane, potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution. Cele mai multe întreruperi au fost semnalate în raionul Vulcănești, unde au …
10:10
VIDEO | Detalii noi despre bărbatul din Anenii Noi suspectat că ar fi ucis trei oameni și le-ar fi dat cadavrele porcilor. Cernăuțeanu: „Cu siguranță ar șoca societatea” # Cotidianul
Cazul cutremurător din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, capătă proporții și mai grave. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că ancheta declanșată în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani a dus la descoperirea altor crime comise în anii precedenți. Potrivit lui Cernăuțeanu, investigațiile desfășurate de ofițerii Direcției Investigații Criminale a …
21:50
De fiecare dată când este pomenit dosarul „kuliok”, atenția publică se îndreaptă automat spre Igor Dodon. Fostul șef al statului și actual lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a devenit figura centrală a scandalului de corupție, iar imaginile din iunie 2019, cu punga neagră trecută dintr-o mână în alta, sunt reluate constant ca probă …
21:20
Frumosul și prosperul oraș München are, în istoria Europei, o încărcătură simbolică aparte. A fost leagănul nazismului timpuriu, locul în care Neville Chamberlain a consfințit, cu iluzia păcii, politica de conciliere față de Hitler și, mai târziu, unul dintre centrele rezistenței germane împotriva aceluiași regim, simbolizată de grupul „Weiße Rose” („Trandafirul Alb”), format din studenți …
21:00
VIDEO | Dodon, atac dur la adresa lui Ceban: „Cei care pierd contactul cu pământul o termină rău. Nu-i trebuie un buget municipal votat”. Nu va mai putea redistribui banii după bunul plac # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon a lansat critici dure la adresa primarului general al capitalei, Ion Ceban, pe fondul tensiunilor privind bugetul municipal. Liderul socialiștilor s-a declarat deranjat de modul în care edilul a relatat despre întrevederea lor, acuzându-l de aroganță după ce Ceban a spus că s-a întâlnit cu „un reprezentant al PSRM”, fără a preciza …
17:40
Autoritățile anunță lansarea etapizată a camerelor agricole, considerate un instrument-cheie pentru modernizarea agriculturii și accesul la fonduri europene. Procesul începe în acest an, chiar dacă unele prevederi ale legii sunt contestate la Curtea Constituțională, iar o parte dintre fermieri și asociații își exprimă rezervele. Între trei și cinci camere agricole urmează să fie constituite pe …
17:40
Alexandru Munteanu a discutat cu ambasadorul Ciprului despre aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană și cooperarea bilaterală # Cotidianul
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros. Șeful Executivului a menționat că Cipru este un exemplu de țară care, …
16:50
Negocierile de pace Rusia-Ucraina de la Geneva, încheiate fără acord. Progrese nesemnificative, poziții divergente și promisiuni de continuare a dialogului # Cotidianul
Runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina, desfășurată la Geneva cu mediere americană, s-a încheiat fără rezultate concrete. Ambele părți au vorbit despre discuții „dificile, dar substanțiale” și au convenit să continue dialogul, în pofida blocajelor majore legate de teritorii și securitate, relatează Reuters. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, …
16:10
Ministrul Finanțelor anunță că următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunea Europeană pentru Republica Moldova va fi debursată în martie # Cotidianul
La începutul lunii martie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă, în valoare de 168 de milioane de euro, din sprijinul financiar total de 1,9 miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit ministrului, documentele necesare au fost deja transmise, iar …
15:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a fost acuzată de abatere disciplinară de către Consiliul Superior al Procurorilor, însă nu va fi sancționată. Procedura a fost oprită din motive juridice, după încetarea raporturilor sale de serviciu. Consiliul Superior al Procurorilor a constatat existența unei abateri disciplinare în acțiunile fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica …
14:50
Trenul de pe ruta Chișinău-București întârzie cu peste 6 ore din cauza ninsorilor și viscolului din România # Cotidianul
Trenul de pe ruta Chișinău-București înregistrează întârzieri de câteva ore din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României. Anunțul a fost făcut de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Potrivit sursei, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația …
14:40
Vești bune pentru diasporă: fără taxe vamale la revenirea definitivă în Republica Moldova # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova care aleg să revină definitiv acasă vor beneficia în continuare de facilități vamale importante. Printre acestea este scutirea la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Guvernul a aprobat lista bunurilor personale care pot fi introduse în țară fără plata drepturilor de import de către cetățenii care își stabilesc …
14:40
Exod continuu: Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele revizuite ale Biroului Național de Statistică arată că numărul persoanelor cu reședință obișnuită a scăzut de la 2.415.549 la 1 ianuarie 2024 la 2.386.893 la 1 ianuarie 2025. În doar un an, țara a pierdut 28.656 de locuitori — echivalentul unui oraș mic — confirmând …
13:30
România își întărește scutul naval: sisteme moderne de rachete NSM pentru apărarea litoralului # Cotidianul
România face un nou pas major în modernizarea apărării maritime, după ce a decis achiziția a șapte sisteme de rachete Naval Strike Missile (NSM). Noile capacități vor crește semnificativ securitatea litoralului și a zonei economice exclusive, oferind Forțelor Navale tehnologie de ultimă generație. Valoare totală a sistemelor de rachete este de 207 milioane de euro. …
13:20
VIDEO | Ninsoarea abundentă paralizează Aeroportul Chișinău: Două curse anulate, alte două întârzie # Cotidianul
Două curse aeriene au fost anulate din cauza ninsorii și viscolului. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, pentru a menține platforma curată, au fost mobilizate toate utilajele de deszăpezire care acționează fără întrerupere. Potrivit instituției, a fost anulată cursa Chișinău-București, din cauza condițiilor meteorologice din capitala României, dar și Chișinău-Istanbul – decizia companiei …
13:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, în ciuda solicitărilor de majorare # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, întrucât nu există „elemente de ajustare semnificativă”, în pofida solicitărilor de majorare depuse de furnizori. Decizia finală urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit ministrului, devierile pozitive înregistrate de operatorii de distribuție și prognoza …
12:50
Moscova cere anularea deciziei NATO de la București privind aderarea Ucrainei și Georgiei la alianță # Cotidianul
Rusia va insista asupra anulării deciziilor summitului NATO de la București din 2008, când alianța a convenit că Ucraina și Georgia vor deveni membre. Solicitarea face parte dintr-un set mai larg de cerințe prin care Moscova vrea ca NATO să consacre juridic neextinderea spre est, a declarat pentru Izvestia, Ambasada Rusiei în Belgia. Potrivit diplomaților …
12:30
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor # Cotidianul
Continuă ședința de judecată în dosarul lui Stoianoglo. Platon își va continua depozițiile în instanță, în calitate de martor. Audierile lui Veaceslav Platon ca martor în dosarul în care fostul procuror general Alexandr Stoianoglo este învinuit de abuz de serviciu, corupere pasivă și fals în declarații, continuă și astăzi în instanță. Platon este audiat prin …
12:00
Una e contabilă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, alta e taxatoare în autobuzele din Chişinău, iar a treia e fostă manageră la o agenţie de turism, scrie RISE Moldova într-o investigație. Tustrele apar ca fondatoare şi şefe la companii din Estonia, Marea Britanie şi Republica Moldova conectate la „flota din umbră” implicată în transportul …
11:00
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo: „Situația se va agrava în următoarele ore” # Cotidianul
Situația meteorologică din Republica Moldova se va agrava în următoarele ore, în contextul avertizărilor de ninsori, lapoviță și vânt puternic emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului. Potrivit șefului Executivului, autoritățile sunt pregătite să gestioneze situația și să acorde sprijin administrațiilor locale pentru asigurarea …
10:40
Peste 400 de salvatori ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, mobilizați în toată țara din abundentecauza ninsorilor # Cotidianul
Peste 400 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) sunt mobilizați astăzi, pentru a acționa în situații de risc generate de condițiile meteorologice severe din Republica Moldova. Potrivit instituției, forțele IGSU sunt pregătite să intervină cu 145 de unități de tehnică pentru gestionarea situațiilor dificile și acordarea ajutorului populației. Din …
10:20
Cursuri gratuite de limba română pentru mii de persoane în 2026: cine se poate înscrie și cum se vor desfășura lecțiile # Cotidianul
Statul extinde programul de învățare a limbii române. Peste 8500 de persoane vor avea acces gratuit, în 2026, la cursuri de îmbunătățire a comunicării și integrării sociale și profesionale. Înscrierile au fost deja deschise, iar lecțiile vor începe din martie. Înscrierea se face online, prin completarea formularului disponibil la linkul: https://bit.ly/3MkISX3 Programul este destinat adulților …
10:10
VIDEO | Doi frați gemeni din capitală, reținuți pentru șantaj și amenințare cu moarte: au cerut 9.000 de euro de la un tânăr după mai multe partide de poker # Cotidianul
Doi frați gemeni din Chișinău au fost arestați de oamenii legii pentru șantajarea și amenințarea cu moartea a unui bărbat. Potrivit unui comunicat al Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), aceștia ar fi solicitat 9 mii de euro de la un tânăr de 22 de ani, bani pe care acesta i-ar fi …
09:50
Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile # Cotidianul
Fostul ministru al Energiei și Justiției din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost plasat în arest preventiv pentru 60 de zile, în baza unei decizii pronunțate pe 17 februarie de Înalta Curte Anticorupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 200 de milioane de grivne. Informația a fost relatată de o corespondentă a Hromadske din sala de …
09:30
Pe drumurile naționale se circulă cu dificultate. Șoferii sunt îndemnați să conducă cu prudență maximă # Cotidianul
Traficul rutier pe drumurile naționale se desfășoară în condiții autentice de iarnă, după o noapte cu ninsori și precipitații mixte în mai multe regiuni ale țării. Drumarii au intervenit nonstop pentru a menține carosabilul practicabil, în timp ce autoritățile avertizează șoferii să circule cu maximă atenție în contextul avertizărilor meteo în vigoare. Administrația Națională a …
09:00
Capitala României, paralizată de viscol: cod roșu de ninsori, strat de zăpadă de 35 de centimetri și avertizări de urgență pentru populație # Cotidianul
Iarna lovește puternic capitala București și județul Ilfov, aflate sub cod roșu de ninsori în dimineața de 18 februarie. Autoritățile au transmis în toiul nopții mesaje de urgență prin sistemul Ro-Alert, cerând populației să evite deplasările, în timp ce ninsoarea abundentă și viscolul depun un strat consistent de zăpadă și îngreunează grav circulația. Meteorologii anunță …
22:00
Alertă la frontieră: Se închid vămile din sudul țării, la granița cu Ucraina. Trafic complet sistat la Palanca și Tudora # Cotidianul
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră anunță restricții de circulație pe traseul Odesa–Reni din Ucraina, în contextul condițiilor meteorologice dificile. Începând cu 18 februarie 2026, autoritățile ucrainene vor limita deplasarea autobuzelor, microbuzelor și a tuturor tipurilor de transport marfar pentru a preveni accidentele și situațiile de urgență. Potrivit informațiilor oficiale, restricția se aplică pe sectorul …
20:10
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta vizează energia, sectorul financiar și „flota fantomă” # Cotidianul
Comisia Europeană a confirmat că vizează adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusia până la 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia rusă. Noile măsuri urmăresc să reducă drastic resursele financiare, tehnologice și logistice care susțin efortul de război al Moscovei, extinzând restricțiile asupra sectorului energetic, bancar și comercial. Potrivit …
19:20
Maia Sandu a discutat cu o delegație a Senatului SUA despre securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Senatul Statelor Unite, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen, în cadrul căreia au fost abordate cooperarea bilaterală, situația de securitate din regiune și progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris …
19:00
Nicanor Ciochină rămâne în arest preventiv încă 20 de zile într-un dosar de tortură și tratament inuman # Cotidianul
Instanța a decis prelungirea arestului preventiv pentru fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, în cadrul anchetei ce vizează acuzații de tortură, tratament inuman și degradant. Măsura a fost dispusă la solicitarea procurorilor, în timp ce acesta este cercetat în mai multe cauze penale distincte. „Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor Procuraturii …
18:40
DOC | Diversiuni periculoase în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Profesorii au fost amenințați, prin email, cu explozii și atacuri teroriste # Cotidianul
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de către Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol. „Bună ziua, vrem să vă transmitem o informație importantă. De aproximativ două luni confecționăm dispozitive explozive. Până în prezent …
18:00
VIDEO | Gest „demn” de un deputat. Igor Dodon și-a lăsat paltonul în brațele unei jurnaliste: „Ține, te rog” # Cotidianul
Un incident neobișnuit s-a produs la ședința de judecată în dosarul „Kuliok”, unde socialistul Igor Dodon a avut un comportament inadecvat față de jurnalista Doina Onofrei. Reprezentanții redacției CU SENS au condamnat public gestul și au solicitat scuze. Jurnalista: Domnule Dodon, ne-ați promis că faceți declarații. Igor Dodon: Două minute, să vorbesc cu avocatul… ține …
17:30
Alexandru Munteanu anunță măsuri în condițiile prognozelor de ninsori și vânt puternic: program modificat și intervenții în zonele afectate # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat un set de măsuri pentru gestionarea situației create de condițiile meteorologice nefavorabile prognozate pentru următoarele ore, după ce meteorologii au emis Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului. Potrivit autorităților, fenomenele meteo vor începe în această noapte și vor continua pe parcursul zilei de mâine, …
17:20
Angajată a unui centru de plasament din Bălți, condamnată după ce a făcut cumpărături pe Temu din contul unei beneficiare # Cotidianul
O tânără de 28 de ani, angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți, a fost condamnată la un an și 10 luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o perioadă de probă de un an, după ce ar fi realizat achiziții pe Temu din contul unei beneficiare a instituției. În …
17:10
Plahotniuc, învinuit într-o nouă cauză penală pentru acte false. Procuratura Anticorupție a deschis al șaselea dosar # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor de identitate false. Dosarul a fost intentat de Procuratura Anticorupție la 12 februarie 2026 și este al șaselea deschis pe numele său pe teritoriul Republicii Moldova, scrie Ziarul de Gardă. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, cauza penală a fost inițiată în baza …
17:10
Tarifele la apă cresc semnificativ în Comrat: consumatorii casnici vor plăti cu aproximativ 73% mai mult # Cotidianul
Apa devine mult mai scumpă pentru locuitorii municipiului Comrat, după ce autoritatea de reglementare a aprobat majorarea tarifelor solicitate de operatorul local. Noile prețuri vizează în special consumatorii casnici și vor intra în vigoare după publicarea oficială a deciziei. Locuitorii din Comrat vor achita 31,09 lei pentru un metru cub de apă furnizată în gospodării, …
16:50
Reprezentant al regiunii separatiste, Osetia de Sud, declarat indezirabil în Republica Moldova și interzis pentru cinci ani # Cotidianul
Autoritățile Republicii Moldova au refuzat intrarea în țară a lui Vitali Iancovskii, reprezentant al regiunii separatiste Osetia de Sud în stânga Nistrului, și i-au aplicat o interdicție de acces pentru o perioadă de cinci ani. Decizia vine în urma verificărilor efectuate de instituțiile competente, în conformitate cu legislația privind regimul străinilor. Potrivit informațiilor oferite de …
15:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați. Ceremonia de înmânare s-a desfășurat la Președinție. Scrisorile de acreditare au fost înmânate de Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republica Populară Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al Republica Cipru, cu reședința …
