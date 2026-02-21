În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora, temporar suspendat pe ambele sensuri
Radio Chisinau, 21 februarie 2026 09:50
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 5 minute
09:55
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora este temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
Acum 10 minute
09:50
În atenția călătorilor! Traficul prin punctul de trecere Tudora, temporar suspendat pe ambele sensuri # Radio Chisinau
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
Acum 15 minute
09:45
Traficul prin punctul de trecere a frontierei Tudora este temporar stopat în ambele sensuri, din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică.
Acum 30 minute
09:30
Rețeaua traseelor naționale rămâne practicabilă. Drumarii avertizează asupra ninsorilor de sâmbătă # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că traficul rutier pe întreaga rețea a drumurilor publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, fără blocaje majore. Echipele unităților teritoriale ale S.A. „Drumuri” au intervenit în teren pe parcursul zilei, acționând în funcție de necesitățile identificate pe sectoarele de drum.
Acum o oră
09:05
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron # Radio Chisinau
Guvernul ar urma să ia în calcul adoptarea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie lipsit de dreptul de a moșteni tronul, după finalizarea oricărei anchete a poliției, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, potrivit The Guardian.
Acum 12 ore
21:25
Mai multe bunuri transportate ilegal, depistate de Serviciul Vamal în cadrul unor controale # Radio Chisinau
Mai multe loturi de bunuri transportate ilicit au fost depistate în cadrul controalelor efectuate de Serviciul Vamal. În primul caz, echipele mobile ale instituției au oprit pentru verificări, la intrarea în municipiul Chișinău, pe șoseaua Muncești, un automobil de model Renault Kadjar, condus de un bărbat de 35 de ani. În urma controlului, au fost descoperite articole de încălțăminte în cantități comerciale, transportate fără acte de proveniență.
21:05
Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic și al parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcând 31 de ani de activitate ai instituției reper pentru statul de drept în Republica Moldova.
Acum 24 ore
20:45
Ucraina s-a pregătit în secret pentru o posibilă invazie rusă înainte de 24 februarie 2022, deși în spațiul public autoritățile de la Kiev îndemnau populația la calm, relatează publicația britanică The Guardian, într-o amplă analiză despre începutul războiului declanșat de Rusia. Potrivit sursei citate, lipsa panicii în rândul populației a contribuit la menținerea stabilității statului în primele zile ale conflictulu.
20:25
Consultări pentru reforma administrației publice locale: Viziunea reformei a fost discutată în alte 9 raioane # Radio Chisinau
Reforma administrației publice locale a fost consultată cu cetățenii și primarii din alte 9 raioane, în perioada 16-20 februarie. Reprezentanții Guvernului au mers la Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni, unde au ascultat opiniile localnicilor și așteptările lor de la reforma APL.
20:05
Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării” # Radio Chisinau
Germania, Franța, Italia, Polonia și Marea Britanie au declarat vineri că vor colabora pentru a dezvolta noi drone autonome cu costuri reduse, în contextul în care NATO face eforturi să-și consolideze apărarea aeriană împotriva Rusiei, anunță Politico.
19:45
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # Radio Chisinau
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii.
19:30
Angajații Inspectoratului General de Carabinieri au desfășurat în perioada 13-19 februarie acțiuni privind menținerea și asigurarea ordinii publice.
19:20
Dor de izvor | Rodica Buhnă: Niciodată inteligența artificială nu va lua locul unui interpret care cântă pe viu, emoțiile nu le poți reda artificial și nici starea sufletească # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
19:05
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia a fost renovată și eficientizată energetic cu suportul Uniunii Europene # Radio Chisinau
Aproape 300 de copii și 36 de cadre didactice beneficiază, începând de astăzi, de condiții moderne de studiu la Grădinița nr. 8 „Andrieș” din Ceadîr-Lunga, cea mai mare instituție de educație timpurie din UTA Găgăuzia, care a fost renovată integral în urma unui amplu proiect susținut de Uniunea Europeană.
18:50
Trei dintre cei patru moldoveni reținuți în cazul asasinatelor la comandă, plasați în arestați preventiv pentru 30 de zile # Radio Chisinau
Trei dintre cei patru cetățeni ai Republicii Moldova reținuți într-un dosar privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.
18:45
Curtea Supremă a SUA anulează majoritatea tarifelor impuse de Trump, o lovitură majoră pentru președintele american # Radio Chisinau
Decizia nu afectează toate tarifele impuse de Trump, dar le invalidează pe cele implementate prin intermediul unei legi de urgență.
18:25
Prima reuniune a dialogului național despre siguranța copiilor în mediul online. Maia Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # Radio Chisinau
Prima reuniune din cadrul dialogului național privind siguranța copiilor pe internet a avut loc astăzi, la inițiativa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În cadrul dezbaterilor au fost abordate principalele riscuri asociate utilizării rețelelor sociale și a ecranelor.
18:05
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în SUA la invitația Departamentului pentru Energie # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 23–25 februarie, la invitația Secretarului pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului de Interne, Doug Burgum. Oficialul moldovean va participa, pe 24 februarie, la Transatlantic Gas Security Summit.
17:55
Fostul polițist de frontieră, acuzat de spionaj, este cercetat în stare de libertate # Radio Chisinau
Fostul angajat al Poliției de Frontieră și soția acestuia, acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, sunt cercetați în stare de libertate. Igor Ivanița a fost reținut în vara anului 2024 în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă.
17:35
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație # Radio Chisinau
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
17:20
Aproximativ 4.000 de elevi vor fi incluși suplimentar în programele remediale la matematică. Elevii care vor înregistra rezultate mai puțin încurajatoare, vor beneficia de 40 de ore suplimentare de pregătire la matematică, menite să îi ajute să-și consolideze cunoștințele înaintea examenului.
17:05
Dor de izvor | Rodica Bufină: Niciodată inteligența artificială nu va lua locul unui interpret care cântă pe viu, emoțiile nu le poți reda artificial și nici starea sufletească # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
16:50
Investițiile cetățenilor în obligațiuni de stat au depășit 41 de milioane de lei în perioada de subscriere din februarie. Peste 600 de persoane au investit prin intermediul platformei eVMS.md.
16:35
Ninsorile revin în Republica Moldova în acest weekend. Valul de aer rece menține temperaturile scăzute în R. Moldova. Maximele zilei vor oscila între -6 și +2 grade, iar noaptea valorile vor coborî până la -11 grade Celsius.
16:30
Ninsorile abundente din Austria au provocat întreruperi de curent și perturbări în transport, inclusiv închiderea unor secțiuni de autostradă și suspendarea zborurilor pe aeroportul din Viena.
16:10
Comunitatea științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a participat la o sesiune de informare dedicată apelului de subproiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD).
15:45
„UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanții statelor membre nu au ajuns la un acord privind conținutul măsurilor.
15:35
Pacienții din raionul Călărași vor avea parte de condiții mai bune în cadrul Centrului de Sănătate, după finalizarea unor lucrări de modernizare realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).
15:20
Dmitri Gordon, printre țintele grupării destructurate în operațiunea moldo-ucraineană # Radio Chisinau
Jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon ar fi una dintre țintele asasinatelor pregătite de o grupare condusă de un bărbat din Moldova, care ar avea legături cu coordonatori din servicii speciale ruse. Conform Procuraturii Generale a Ucrainei, atacuri erau planificate și asupra lui Andrei Iusov, reprezentant al Agenției de informații militare din Ucraina și șef adjunct al Statului Major de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Gruparea a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune moldo-ucrainene, în urma căreia au fost reținuți 11 suspecți.
15:05
Zeci de șoferi din Chișinău au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Operațiunea face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie.
14:50
Experți: Autoritățile trebuie să reacționeze rapid și transparent, prevenind recrutarea de persoane și sancționând ferm tentativele de destabilizare # Radio Chisinau
Asasinatele pregătire la comandă reprezintă un nou episod al războiului hibrid purtat de Rusia, care amenință securitatea regională și europeană. Incidentele de acest fel, cu implicarea cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv cel din Polonia, unde a fot reținut un moldovean care a încercat să deraieze un tren, arată cât de vulnerabil este un segment al populației la influențele externe care amenință securitatea. Experții spun că autoritățile trebuie să reacționeze rapid și transparent, prevenind recrutarea de persoane și sancționând ferm tentativele de destabilizare, transmite Radio Chișinău.
14:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță cetățenii despre importanța informării corecte și a verificării surselor înainte de a întreprinde orice acțiune care implică date personale, conturi bancare sau transferuri de fonduri.
14:35
Plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă au fost finanțate, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).
14:25
Experții: Autoritățile trebuie să reacționeze rapid și transparent, prevenind recrutarea de persoane și sancționând ferm tentativele de destabilizare # Radio Chisinau
Asasinatele pregătire la comandă reprezintă un nou episod al războiului hibrid purtat de Rusia, care amenință securitatea regională și europeană. Incidentele de acest fel, cu implicarea cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv cel din Polonia, unde a fot reținut un moldovean care a încercat să deraieze un tren, arată cât de vulnerabil este un segment al populației la influențele externe care amenință securitatea. Experții spun că autoritățile trebuie să reacționeze rapid și transparent, prevenind recrutarea de persoane și sancționând ferm tentativele de destabilizare, transmite Radio Chișinău.
14:10
Republica Moldova devine o atracție tot mai importantă pentru turiști. Care a fost destinația favorită a vizitatorilor de peste hotare, în 2025 # Radio Chisinau
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice, iar Chișinău rămâne destinația principală a vizitatorilor, relatează MOLDPRES.
13:50
Prioritățile Curții Constituționale și provocările în contextul dezvoltării inteligenței artificiale și a dezinformării au fost prezentate de Domnica Manole # Radio Chisinau
Independența Curții Constituționale nu este un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție pentru cetățeni că drepturile lor nu depind de circumstanțe politice trecătoare, a declarat președinta instituției, Domnica Manole, la evenimentul de deschidere a anului judiciar 2026, desfășurat astăzi la Chișinău. Ea a vorbit despre prioritățile instituției pentru anul curent, dar și despre provocările în contextul dezvoltării inteligenței artificiale și a dezinformării, pentru dreptul constituțional, transmite Radio Chișinău.
13:45
Prioritățile Curții Constituționale șii provocările în contextul dezvoltării inteligenței artificiale și a dezinformării au fost prezentate de Domnica Manole # Radio Chisinau
Independența Curții Constituționale nu este un privilegiu al judecătorilor, ci o garanție pentru cetățeni că drepturile lor nu depind de circumstanțe politice trecătoare, a declarat președinta instituției, Domnica Manole, la evenimentul de deschidere a anului judiciar 2026, desfășurat astăzi la Chișinău. Ea a vorbit despre prioritățile instituției pentru anul curent, dar și despre provocările în contextul dezvoltării inteligenței artificiale și a dezinformării, pentru dreptul constituțional, transmite Radio Chișinău.
13:30
Jocurile Paralimpice 2026. Guvernul Italiei se opune participării sportivilor ruși cu drapel și imn național # Radio Chisinau
Guvernul italian a anunțat că este împotriva deciziei Comitetului Paralimpic Internațional de a permite sportivilor ruși și belaruși să participe la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026 sub propriul lor drapel național, potrivit agenției ANSA.
13:15
Complicele la omorul din sectorul Râșcani A FOST în arest la domiciliu. Procurorii contestă măsura # Radio Chisinau
Cetățeanul turc acuzat de complicitate la omorul comis în iulie 2024, la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei, a fost plasat în arest la domiciliu. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a contestat măsura și solicită ca învinuitul să fie readus în detenție, transmite IPN.
12:55
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a finalizat o serie de acțiuni de monitorizare și control pe piața produselor alimentare, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități importante de produse de cofetărie neconforme. Inspectorii au depistat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme, care nu respectau cerințele de siguranță alimentară, transmite MOLDPRES.
12:35
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 21.02.2026 - 23.02.2026.
12:20
Date BNS. Lucrările în construcție au crescut cu 32%, datorită proiectelor noi și de reparație # Radio Chisinau
Volumul lucrărilor în sectorul de construcții a crescut anul trecut cu peste 32% față de 2024. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, avansul este susținut de construcțiile noi, lucrările de reparații și proiectele de infrastructură, transmite IPN.
12:05
Decizie CEDO. Interdicțiile impuse de „KGB-ul” de la Tiraspol împotriva apărătorilor Promo-LEX încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunțat ieri, 19 februarie 2026, hotărârea în cauza Zubco v. Republica Moldova și Rusia (cererea nr. 49508/15), constatând că interdicția de intrare impusă în 2014 de structurile de securitate ale regimului de la Tiraspol („KGB”) împotriva unui apărător al drepturilor omului a încălcat mai multe drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a reținut responsabilitatea Federației Ruse pentru aceste încălcări, reconfirmând că represaliile împotriva activității de apărare a drepturilor omului sunt incompatibile cu standardele europene.
11:45
Autoritățile avertizează asupra unor platforme false de investiții promovate online: escrocii folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități publice # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea, pe internet și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care promovează pretinse oportunități de investiții. Potrivit autorității de supraveghere, acestea reprezintă tentative de fraudă online organizată, transmite MOLDPRES.
11:25
Jocurile Paralimpice 2026. Estonia va boicota ceremoniile oficiale, în semn de solidaritate cu Ucraina # Radio Chisinau
Oficialii Comitetului Paralimpic al Estoniei (EPC) nu vor participa la ceremoniile Jocurilor Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
11:05
Cine este liderul grupului criminal care, sub coordonarea serviciilor speciale ruse, pregătea asasinate asupra unor oficiali de la Kiev. Detaliile Poliției Naționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
În vederea investigării acestui dosar penal complex, autoritățile de drept de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună de investigații. Urmare a coordonării internaționale a eforturilor de investigație penală, autoritățile din Ucraina au reținut alte șapte persoane din Moldova, parte a schemei de asasinare, care ar fi acceptat oferta recrutorului reținut și el la Chișinău. Aceștia au fost reținuți urmare a perchezițiilor din Kiev și Odessa, de au fost ridicate arme, echipamente, dispozitive de comunicare și alte probe. Liderul grupului criminal este un bărbat de 30 de ani din Chișinău, anunță un comunicat al Poliției Republicii Moldova.
10:45
Operațiunea „ENIGMA 2.0”. Poliția ucraineană vine cu detalii despre cetățenii R. Moldova reținuți sub acuzația că ar fi plănuit asasinarea unor oficiali de la Kiev, sub coordonarea serviciilor speciale ruse (VIDEO) # Radio Chisinau
Poliția din Ucraina a reținut un grup de cetățeni ai Republicii Moldova, despre care afirmă că ar fi pregătit asasinate împotriva unor jurnaliști și personalități politice ucrainene, la ordinul serviciilor speciale rusești. Operațiunea poliției ucrainene și moldovene „Enigma 2.0”, a avut loc pe 19 februarie, în ambele țări.
10:25
Salarii majorate pentru angajații din sectorul bugetar începând cu luna septembrie. Ce categorii profesionale sunt vizate în mod prioritar # Radio Chisinau
Angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Despre aceasta a anunțat premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că printre categoriile vizate se numără profesorii și medicii, informează MOLDPRES.
10:10
Cinci avioane militare rusești, detectate în largul Alaskăi. Răspunsul Comandamentului Apărării Aerospatiale Nord-Americane # Radio Chisinau
Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunțat joi că a detectat și urmărit mai multe avioane militare rusești care operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) în largul Alaskăi.
Ieri
09:50
FMI va negocia un nou program cu R. Moldova la finalul acestei luni. Alexandru Munteanu: „Republica Moldova nu are în prezent nevoie de injecții financiare, ci de validarea performanțelor economice” # Radio Chisinau
Bordul Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul lunii, negocierea unui nou program cu Republica Moldova. Declarația aparține premierului Alexandru Munteanu, care menționează că noul program cu FMI va consolida credibilitatea externă a țării, fără a implica un nou pachet financiar, transmite IPN.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.