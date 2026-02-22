/VIDEO/ Planul de Creștere Economică, între oportunități și riscuri. Premier: „Mai bine întorci banii decât să-i arunci peste fereastră”

/VIDEO/ Planul de Creștere Economică, între oportunități și riscuri. Premier: „Mai bine întorci banii decât să-i arunci peste fereastră”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8