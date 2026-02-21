A spart casa unei bătrâne și i-ar fi furat plita electrică: Un bărbat din Rîbnița riscă închisoare

TV8, 21 februarie 2026 14:20

A spart casa unei bătrâne și i-ar fi furat plita electrică: Un bărbat din Rîbnița riscă închisoare

Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
13:50
Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia, lovită într-un atac ucrainean: „Există pagube și victime” TV8
Acum 2 ore
13:20
Peste 400 de sportivi, adunați la Chișinău: Weekend plin de competiții și forță TV8
12:50
Luna dragostei îi invită în pași de dans: Seniorii din Chișinău își dau o nouă întâlnire TV8
Acum 4 ore
12:20
Un minor de 12 ani a luat mașina tatălui și a provocat mai multe accidente: Unde s-a întâmplat totul TV8
12:00
Vama Tudora activează în regim normal: Defecțiunile tehnice au fost remediate TV8
12:00
/FOTO/ Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război: „Complet de nerecunoscut” TV8
11:50
Iarmaroacele de primăvară își deschid porțile pentru vizitatori: Mărțișoare, flori sau obiecte handmade TV8
10:40
Acum 6 ore
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1459: Noi teritorii eliberate. Lovitură la o fabrică de rachete, iar Putin întărește cenzura cu FSB TV8
10:00
Trafic suspendat din cauza energiei electrice: Un punct de trecere a frontierei nu activează TV8
09:40
Horoscop 21 februarie 2026 de la ChatGPT: Fecioarele se afirmă, iar Scorpionii au o zi intensă. Peștii sunt cuprinși de malancolie TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 21 februarie 2026: Ninsori în mai multe regiuni din țară. Ce zonă scapă de precipitații TV8
Acum 24 ore
23:30
/VIDEO/ PSRM a negociat cu Ion Ceban pentru a vota bugetul municipal? Consilier: „Ne-a propus că va veni cu funcții” TV8
23:10
Curtea Supremă a SUA anulează tarifele vamale impuse de Trump: Președintele și-a depășit atribuțiile TV8
23:10
Start dialogului despre siguranța copiilor pe internet. Maia Sandu: „Am abordat principalele riscuri” TV8
22:40
/VIDEO/ „Aroganță” la nivel diplomatic? Premierul condamnă comportamentul sfidător al lui Oleg Ozerov TV8
22:30
Dosarul asasinatelor din Ucraina: Numărul suspecților urcă la 12. Încă o persoană, prinsă la Chișinău TV8
22:10
Încă o persoană implicată în schema de asasinare a unor ucrainei, reținută: Ar avea rol de organizator TV8
21:40
/VIDEO/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate la „Întreabă Ghețu” TV8
21:40
/VIDEO/ „ Utilizăm energia eficient”: Cum reduc chișinăuienii facturile iarna și cât reușesc să economisească /P/ TV8
21:40
Sagrada Familia a devenit cea mai mare biserică din lume: Câți metri are și de când se construiește TV8
21:00
20:40
Daniel Dumbrăvanu, integralist în Liga a 2-a din România: Echipa sa, Voluntari, a învins Steaua București TV8
20:10
/LIVE/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
/VIDEO/ „Răni și Lumină”: Expoziție dedicată eroilor Ucrainei, deschisă la Chișinău, la 4 ani de război TV8
19:30
Tragedie pe lacul Baikal: 7 morți după ce un microbuz cu turiști s-a prăbușit sub gheață TV8
19:00
/VIDEO/ Ninsori puternice în Austria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și pene de curent TV8
18:40
/VIDEO/ PAS cere convocarea urgentă a ședinței CMC: „Urmărim cum orașul se blochează”. Replica MAN TV8
18:10
18:10
Play-off-ul Europa League: Stuttgart a reușit scorul serii, iar favoritele au suferit înfrângeri surprinzătoare TV8
17:50
17:20
/ULTIMA ORĂ/ 30 de zile de arest: Primele imagini cu reținuții din Moldova în schema de asasinare a unor ucraineni TV8
17:20
iTicket: Recomandări de Evenimente 21–22 februarie 2026 TV8
17:20
Boicot la Olimpiada de iarnă: Ucraina nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice TV8
16:40
16:20
Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a căzut de la balcon TV8
16:10
15:50
/VIDEO/ „Încerc s-o fac my way”: Cum răspunde premierul Munteanu la oferta lui Ceban pentru deszăpezire TV8
15:50
15:40
Fundația Orange prelungește termenul de aplicare pentru parteneriat în proiectele de educație digitală 2026 /P/ TV8
15:20
/VIDEO/ Plimbare nocturnă cu mașina altuia: Cinci minori, suspectați de furt în Grătiești TV8
14:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu nu se consideră un „premier invizibil”: „Nu era cazul să fac TikTok la 5 dimineața” TV8
14:40
Crima de la terasă: Organizatorul omorului, Hassan Toper, în arest la domiciliu. Procurorii contestă decizia TV8
Ieri
14:20
/VIDEO/ Prejudiciu de milioane de lei: Două companii de transport ar fi ascuns veniturile de la pasageri TV8
14:10
/PROMO/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
13:30
/VIDEO/ Concluzii de la Consiliul Păcii: Bani pentru reconstrucția Gazei, somnul lui Trump și promisiunea privind Ucraina TV8
13:20
Maestrul Mihai Ciobanu, sărbătorit astăzi. Fuego i-a transmis un mesaj special: „E blând și bun și are mereu un sfat util” TV8
13:00
Benzină și motorină tot mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 21, 22 și 23 februarie 2026 TV8
12:30
Amendă pentru biscuiți periculoși în Moldova: Peste 2 tone, scoase urgent din comerț TV8
