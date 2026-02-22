/METEO/ Cum va fi vremea azi, 22 februarie 2026: Fulgi de zăpadă sau cer acoperit de nori? Prognozele meteorologilor
TV8, 22 februarie 2026 09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 22 februarie 2026: Fulgi de zăpadă sau cer acoperit de nori? Prognozele meteorologilor
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 15 minute
09:10
Acum 12 ore
22:00
21:10
20:30
Acum 24 ore
20:10
19:40
19:20
19:10
18:40
18:20
17:40
17:20
17:10
16:40
15:30
15:20
14:50
14:20
13:50
12:50
12:20
12:00
11:50
10:10
10:00
09:40
Ieri
09:10
20 februarie 2026
23:30
23:10
23:10
22:40
22:30
22:10
21:40
21:40
21:40
21:00
20:40
20:10
20:00
19:30
19:00
18:40
18:10
18:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.