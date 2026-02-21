/VIDEO/ Scurtătură pentru Ucraina în drumul spre UE? Munteanu: „Până la urmă, nu poți să deschizi ușa necondiționat”
TV8, 21 februarie 2026 15:30
/VIDEO/ Scurtătură pentru Ucraina în drumul spre UE? Munteanu: „Până la urmă, nu poți să deschizi ușa necondiționat”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
15:30
15:20
Acum 2 ore
14:50
14:20
Acum 4 ore
13:50
12:50
12:20
Acum 6 ore
12:00
11:50
Acum 8 ore
10:10
10:00
09:40
09:10
Acum 24 ore
23:30
23:10
23:10
22:40
22:30
22:10
21:40
21:40
21:40
21:00
20:40
20:10
20:00
19:30
19:00
18:40
18:10
18:10
17:50
17:20
17:20
16:40
16:20
Ieri
16:10
15:50
15:50
15:40
15:20
14:50
14:40
14:20
14:10
13:30
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.