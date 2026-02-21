/VIDEO/ „Buget este” n-a ajuns în CMC: Un consilier MAN nu știe cât costă campania, iar PSRM acuză cheltuieli iraționale

/VIDEO/ „Buget este” n-a ajuns în CMC: Un consilier MAN nu știe cât costă campania, iar PSRM acuză cheltuieli iraționale

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8