/VIDEO/ Descinderi nocturne în cluburile din Chișinău: Droguri descoperite, trei procese penale și trei persoane reținute

TV8, 21 februarie 2026 19:10

/VIDEO/ Descinderi nocturne în cluburile din Chișinău: Droguri descoperite, trei procese penale și trei persoane reținute

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
19:20
Caz neobișnuit de furt la Tiraspol: Un bărbat a murit, dar banii de pe card au dispărut TV8
19:20
/VIDEO/ Descinderi nocturne în cluburile din Chișinău: Droguri descoperite și trei persoane reținute TV8
Acum 30 minute
19:10
/VIDEO/ Descinderi nocturne în cluburile din Chișinău: Droguri descoperite, trei procese penale și trei persoane reținute TV8
Acum o oră
18:40
Noi decizii în dosarul asasinatelor din Ucraina: O persoană e liberă, alta ajunge în arest TV8
Acum 2 ore
18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Ninsoarea l-a dezgolit pe Ion Ceban. Unde sunt banii pentru drumuri în Chișinău? TV8
17:40
/VIDEO/ „Buget este” n-a ajuns în CMC: Un consilier MAN nu știe cât costă campania, iar PSRM acuză cheltuieli iraționale TV8
Acum 4 ore
17:20
Putin izolează digital Rusia: FSB va avea control absolut asupra telefoanelor și internetului TV8
17:10
Putin a semnat legea care izolează digital Rusia: FSB, control absolut asupra telefoanelor și internetului TV8
16:40
/VIDEO/ Ala Nemerenco NU s-a vrut ministră în Guvernul Munteanu? „Aș fi refuzat oferta, nu suntem pe aceeași undă” TV8
16:20
Un bărbat a murit, dar banii de pe card au dispărut: Caz neobișnuit de furt la Tiraspol TV8
Acum 6 ore
15:30
/VIDEO/ Scurtătură pentru Ucraina în drumul spre UE? Munteanu: „Până la urmă, nu poți să deschizi ușa necondiționat” TV8
15:20
/VIDEO/ A renunțat la SUA și s-a mutat în Moldova: Cine e Kathryn, tânăra care a găsit aici o familie și un nou început TV8
14:50
/VIDEO/ Oboseala care nu trece și „ceața mentală”: Ce semne ascunde o glandă tiroidă dereglată TV8
14:20
A spart casa unei bătrâne și i-ar fi furat plita electrică: Un bărbat din Rîbnița riscă închisoare TV8
13:50
Una dintre cele mai importante fabrici de rachete balistice din Rusia, lovită într-un atac ucrainean: „Există pagube și victime” TV8
Acum 8 ore
13:20
Peste 400 de sportivi, adunați la Chișinău: Weekend plin de competiții și forță TV8
12:50
Luna dragostei îi invită în pași de dans: Seniorii din Chișinău își dau o nouă întâlnire TV8
12:20
Un minor de 12 ani a luat mașina tatălui și a provocat mai multe accidente: Unde s-a întâmplat totul TV8
12:00
Vama Tudora activează în regim normal: Defecțiunile tehnice au fost remediate TV8
12:00
/FOTO/ Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război: „Complet de nerecunoscut” TV8
11:50
Iarmaroacele de primăvară își deschid porțile pentru vizitatori: Mărțișoare, flori sau obiecte handmade TV8
Acum 12 ore
10:40
Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război: „Complet de nerecunoscut” TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1459: Noi teritorii eliberate. Lovitură la o fabrică de rachete, iar Putin întărește cenzura cu FSB TV8
10:00
Trafic suspendat din cauza energiei electrice: Un punct de trecere a frontierei nu activează TV8
09:40
Horoscop 21 februarie 2026 de la ChatGPT: Fecioarele se afirmă, iar Scorpionii au o zi intensă. Peștii sunt cuprinși de malancolie TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 21 februarie 2026: Ninsori în mai multe regiuni din țară. Ce zonă scapă de precipitații TV8
Acum 24 ore
23:30
/VIDEO/ PSRM a negociat cu Ion Ceban pentru a vota bugetul municipal? Consilier: „Ne-a propus că va veni cu funcții” TV8
23:10
Curtea Supremă a SUA anulează tarifele vamale impuse de Trump: Președintele și-a depășit atribuțiile TV8
23:10
Start dialogului despre siguranța copiilor pe internet. Maia Sandu: „Am abordat principalele riscuri” TV8
22:40
/VIDEO/ „Aroganță” la nivel diplomatic? Premierul condamnă comportamentul sfidător al lui Oleg Ozerov TV8
22:30
Dosarul asasinatelor din Ucraina: Numărul suspecților urcă la 12. Încă o persoană, prinsă la Chișinău TV8
22:10
Încă o persoană implicată în schema de asasinare a unor ucrainei, reținută: Ar avea rol de organizator TV8
21:40
/VIDEO/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate la „Întreabă Ghețu” TV8
21:40
/VIDEO/ „ Utilizăm energia eficient”: Cum reduc chișinăuienii facturile iarna și cât reușesc să economisească /P/ TV8
21:40
Sagrada Familia a devenit cea mai mare biserică din lume: Câți metri are și de când se construiește TV8
21:00
Curtea Supremă a SUA anulează tarifele vamle impuse de Trump: Președintele și-a depășit atribuțiile TV8
20:40
Daniel Dumbrăvanu, integralist în Liga a 2-a din România: Echipa sa, Voluntari, a învins Steaua București TV8
20:10
/LIVE/ Blocaj în votarea bugetului, mize politice, cod galben în facturi și speranțe - despre toate la „Întreabă Ghețu” TV8
20:00
/VIDEO/ „Răni și Lumină”: Expoziție dedicată eroilor Ucrainei, deschisă la Chișinău, la 4 ani de război TV8
Ieri
19:30
Tragedie pe lacul Baikal: 7 morți după ce un microbuz cu turiști s-a prăbușit sub gheață TV8
19:00
/VIDEO/ Ninsori puternice în Austria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și pene de curent TV8
18:40
/VIDEO/ PAS cere convocarea urgentă a ședinței CMC: „Urmărim cum orașul se blochează”. Replica MAN TV8
18:10
/VIDEO/ Ninsori puternice în Ausria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și pene de curent TV8
18:10
Play-off-ul Europa League: Stuttgart a reușit scorul serii, iar favoritele au suferit înfrângeri surprinzătoare TV8
17:50
Ninsori puternice în Ausria: Zboruri suspendate la Viena, autostrăzi închise și pene de curent TV8
17:20
/ULTIMA ORĂ/ 30 de zile de arest: Primele imagini cu reținuții din Moldova în schema de asasinare a unor ucraineni TV8
17:20
iTicket: Recomandări de Evenimente 21–22 februarie 2026 TV8
17:20
Boicot la Olimpiada de iarnă: Ucraina nu va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice TV8
16:40
/ULTIMA ORĂ/ Aduși la judecată: Primele imagini cu reținuții din Moldova în schema de asasinare a unor ucraineni TV8
16:20
Moarte misterioasă în Thailanda: Cofondatorul Asos, Quentin Griffiths, a căzut de la balcon TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.