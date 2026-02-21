/VIDEO/ Noi negocieri de pace peste 10 zile: Zelenski anunță că se pregătește și un schimb de prizonieri
TV8, 21 februarie 2026 21:10
/VIDEO/ Noi negocieri de pace peste 10 zile: Zelenski anunță că se pregătește și un schimb de prizonieri
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:00
Acum 2 ore
21:10
20:30
Acum 4 ore
20:10
19:40
19:20
19:10
18:40
Acum 6 ore
18:20
17:40
17:20
17:10
16:40
Acum 8 ore
15:30
15:20
14:50
Acum 12 ore
14:20
13:50
12:50
12:20
12:00
11:50
10:10
10:00
09:40
Acum 24 ore
09:10
20 februarie 2026
23:30
23:10
23:10
22:40
22:30
Ieri
22:10
21:40
21:40
21:40
21:00
20:40
20:10
20:00
19:30
19:00
18:40
18:10
18:10
17:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.