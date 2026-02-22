Rusia, izolată digital: FSB are control absolut asupra telefoanelor și internetului

10:50

Summitul din 2026 privind impactul inteligenței artificiale s-a încheiat sâmbătă la New Delhi, cu adoptarea „Declarației de la Delhi”, considerată cel mai amplu acord diplomatic de până acum în domeniul AI. Documentul a fost susținut de 88 de state, după ce închiderea reuniunii a fost amânată cu o zi din cauza divergențelor legate de formularea […] Articolul 88 de țări au semnat cel mai mare acord din istorie privind inteligența artificială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.