Ninsorile blochează transportul greu, Bulgaria suspendă traficul camioanelor

12:30

Aproape 2,5 tone de biscuiți nu au mai ajuns la consumatori după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit nereguli în procesul de producție. În urma controalelor, ANSA a identificat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme, fabricați cu ulei de palmier care nu respecta cerințele de siguranță alimentară. […] Articolul FOTO | Aproape 2,5 tone de biscuiți, scoase de pe piață. ANSA a depistat ulei de palmier contaminat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.