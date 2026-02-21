VIDEO | Gropi pe străzi și mașini avariate. Consilierii PAS critică gestionarea fondurilor pentru drumuri

12:00

Cinci minori cu vârste între 12 și 15 ani sunt cercetați de polițiști, după ce ar fi sustras un automobil din comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Cazul a fost raportat la Poliția sectorului Rîșcani de către proprietarul mașinii, care a observat că autoturismul, parcat lângă locuință, a dispărut. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul s-a produs pe timp […]