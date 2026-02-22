Donald Trump majorează taxele vamale globale de la 10% la 15%

13:40

Trei cetățeni străini au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, cu ajutorul unor călăuze. Fiecare dintre ei a plătit în avans câte 2.700 de euro pentru a traversa clandestin frontiera moldo-română. Intervenția a avut loc în noaptea de 1 februarie, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul […] Articolul VIDEO | Trei studenți străini, opriți la frontieră după ce au plătit câte 2.700 de euro pentru a ajunge ilegal în România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.