Natalia Plugaru, întrevederi oficiale în Cipru cu conducerea Ministerului Muncii
SafeNews, 21 februarie 2026 15:40
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a efectuat o vizită de lucru în Cipru, unde a avut întrevederi cu ministrul Muncii și Asigurărilor Sociale, Marinos Moushouttas, și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat reformele implementate în Republica Moldova și sprijinul oferit de Cipru pentru parcursul […]
Acum 30 minute
15:50
Autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a circulației pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse–Byala și Ruse–Razgrad, ca urmare a condițiilor meteorologice severe. Informația a fost transmisă sâmbătă de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu, România. Potrivit instituției, autocamioanele sunt reținute la ieșirea […] Articolul Ninsorile blochează transportul greu, Bulgaria suspendă traficul camioanelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
15:40
Acum o oră
Acum 4 ore
13:00
VIDEO | Gropi pe străzi și mașini avariate. Consilierii PAS critică gestionarea fondurilor pentru drumuri # SafeNews
Starea drumurilor din Chișinău continuă să provoace nemulțumiri în rândul șoferilor, care spun că gropile apărute după sezonul rece le afectează serios mașinile și îi obligă să suporte cheltuieli suplimentare pentru reparații. Consilierul municipal PAS, Sergiu Crețu, susține că problema este agravată de lipsa unui buget municipal aprobat, situație care blochează lucrările de reparație […]
12:50
Un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova, a fost oprit de polițiști în municipiul Iași, după ce a atras atenția prin modul periculos în care conducea. Incidentul a avut loc vineri seara, 20 februarie, pe bulevardul Carol I. Polițiștii Secției nr. 2 au observat mașina deplasându-se sinuos, […]
Acum 6 ore
12:10
Ucraina, România și Moldova își unesc forțele împotriva atacurilor cibernetice: nouă alianță regională lansată la Kiev # SafeNews
Ucraina, România și Republica Moldova au lansat oficial un parteneriat strategic în domeniul securității digitale, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere care creează Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională. Documentul a fost semnat la Kiev, în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică 2026, de reprezentanții principalelor instituții responsabile de securitatea cibernetică din cele trei state: Centrul […]
12:10
Un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat sâmbătă dimIneaţă, 21 februarie 2026, pe DN 5. Autoritǎțile române au declanșat planul roşu de intervenţie. Accidentul rutier s-a produs pe DN5, în zona localităţii Plopşoru, pe sensul de mers spre Giurgiu, unde un microbuz de transport pasageri a ieşit de pe şosea. Primele date de la faţa […]
11:10
O tânără aproape și-a falimentat familia, după ce a acumulat o factură de telefon mobil de 42.000 de lire sterline (aproximativ 48.000 euro, n.r.) pentru vizionarea de videoclipuri TikTok în vacanță. Familia Alty se bucura de o excursie în Marrakech când O2 (operator britanic telecom, n.r.) a trimis prima dintre cele două facturi enorme, lăsându-i […]
11:00
„Complet de nerecunoscut”. Imaginile care arată cum Iranul se pregătește de război și își fortifică siturile nucleare în pline negocieri cu emisarii lui Trump # SafeNews
Ministrul de externe al Iranului a declarat vineri că se așteaptă ca un proiect de contrapropunere să fie gata în câteva zile, după discuțiile privind programul nuclear cu Statele Unite din această săptămână, în timp ce președintele american Donald Trump a declarat că ia în considerare lovituri militare limitate, notează Reuters. Între timp, mișcările Teheranului sugerează […]
11:00
Peter Szijjarto: Ungaria va bloca împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, din cauza întreruperii tranzitului de petrol # SafeNews
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Druzhba, a declarat vineri ministrul de externe Peter Szijjarto, potrivit Reuters. „Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conductele Druzhba, Ucraina încalcă Acordul de asociere UE-Ucraina, […]
10:50
Republica Moldova se confruntă sâmbătă, 21 februarie 2026, cu o zi rece, cer acoperit și precipitații sub formă de ninsoare în majoritatea regiunilor. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile rămân sub limita de îngheț, iar vântul din nord va menține senzația de frig accentuat. În sudul țării, un front rece aduce ninsori și o […]
10:50
Guvernatorul îndepărtatei regiuni Udmurtia, din sudul Rusiei, a declarat sâmbătă dimineaţă că drone ucrainene au avariat un obiectiv în regiunea sa, relatează Reuters. Bloguri militare ucrainene neoficiale au transmis că este vorba de uzina din Votkinsk, situată la 1.400 km de frontiera cu Ucraina, care produce rachete Iskander şi Topol M, potrivit Agerpres, citat de […]
Acum 8 ore
10:00
VIDEO | Ferma lui Epstein, în vizorul anchetatorilor după declarațiile unui fost polițist # SafeNews
Un fost polițist a declarat FBI că regretatul finanțist, Jeffrey Epstein, ar fi construit un incinerator secret pe o fermă izolată, aflată acum în centrul unei noi anchete privind presupuse „fete îngropate". Un fost polițist, al cărui nume nu este făcut public, a patrulat timp de 15 ani zona din jurul ranch-ului Zorro, lângă Stanley, […]
09:50
Italia: O româncă, arestată după ce a încercat să fure un televizor și a mușcat un polițist # SafeNews
O româncă în vârstă de 40 de ani a fost arestată de polițiștii de la Secția de Poliție din Olbia, după o intervenție tensionată la o locuință. Oamenii legii au fost chemați de locatarii unui apartament din orașul Gallura. Potrivit unui raport primit de secția de poliție, femeia este bine cunoscută familiei care ocupa apartamentul […]
09:10
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională # SafeNews
FIFA şi UEFA sunt acuzate de „complicitate la crime de război" şi „crime împotriva umanităţii în teritoriul palestinian ocupat" într-o plângere de 120 de pagini depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI), relatează L'Equipe. Organizaţiile „Irish Sport for Palestine", „Scottish Sport for Palestine", „Just Peace Advocates", „Euro-Med Human Rights Monitor" şi „Sport Scholars for Justice in […]
09:00
Cele cinci mari puteri militare ale Europei își unesc forțele. Planul pe care îl vor anunța în curând # SafeNews
Cele cinci țări europene urmează să anunțe un plan de investiții în sisteme aeriene fără pilot, ca parte a eforturilor mai ample de stimulare a industriei de apărare în contextul invaziei Rusiei în Ucraina și al îngrijorărilor cu privire la angajamentul SUA față de NATO, informează Reuters. Potrivit unui document consultat de Reuters și unei […]
08:50
Un autobuz cu turiști chinezi s-a scufundat în Lacul Baikal după ce gheața s-a surpat sub el # SafeNews
Autoritățile ruse cred că șapte turiști chinezi și un șofer de autobuz au murit după ce un autobuz turistic care traversa o porțiune înghețată a Lacului Baikal din Siberia s-a prăbușit în apă după ce gheața s-a rupt sub el, a declarat vineri guvernatorul local, Igor Kobzev, citat de Reuters. Potrivit guvernatorului, un turist a reușit […]
08:40
Reprezentanta sectorului de business în HoReCa, expertă în politici publice pe acest domeniu și fosta președintă a Asociației Naționale a Turismului Receptor și Intern din Moldova „MĂR", Aneta Zasavițchi, critică intenția anunțată de premierul Alexandru Munteanu privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%. Ea a declarat pentru ziar.md că o astfel de măsură […]
08:30
Reacția Uniunii Europene după ce Curtea Supremă americană a anulat tarifele vamale impuse de Trump # SafeNews
Uniunea Europeană a cerut stabilitate în relația comercială transatlantică, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat, printr-o decizie adoptată cu 6 voturi la 3, vineri, tarifele impuse de președintele Donald Trump țărilor din jurul lumii, scrie Hotnews. „Rămânem în contact strâns cu administrația SUA, în timp ce așteptăm clarificări cu privire la pașii […]
08:20
Ucraina renunță definitiv la unele bancnote mici. Din 2 martie nu vor mai fi acceptate la plată # SafeNews
Banca Națională a Ucrainei accelerează procesul de modernizare a numerarului. Începând cu 2 martie 2026, bancnotele de 1, 2, 5 și 10 grivne, emise în perioada 2003–2007, vor fi retrase definitiv din circulație și nu vor mai putea fi utilizate pentru plăți în numerar. După această dată, comercianții, prestatorii de servicii, băncile și alte instituții […]
Acum 12 ore
08:10
Încetarea focului între Federația Rusă și Ucraina va fi monitorizată, în principal, de Statele Unite. Declarația a fost făcută vineri de către președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, care a precizat că această decizie a fost convenită în cadrul recentei runde de negocieri trilaterale, desfășurată la Geneva. După întrevederea cu delegația ucraineană de negociatori, Vladimir Zelenski a […]
08:00
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein propun victimelor un acord amiabil de până la 35 de milioane de dolari # SafeNews
Administratorii averii lui Jeffrey Epstein au acceptat să plătească până la 35 de milioane de dolari pentru a soluționa o acțiune colectivă în care doi dintre consilierii fostului finanțist sunt acuzați că l-au sprijinit în traficul sexual de tinere și adolescente, potrivit unui document depus la instanță, citat de The Guardian. Boies Schiller Flexner, firma de […]
07:50
Ministerul Finanțelor accelerează dialogul cu Bruxellesul. Discuții despre reforme fiscale și integrarea în UE # SafeNews
Delegația Ministerului Finanțelor, condusă de ministrul Andrian Gavriliță, a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, unde a purtat discuții cu reprezentanți ai mai multor direcții generale ale Comisiei Europene. Oficialii moldoveni au avut întrevederi cu experți din cadrul DG NEAR, DG TAXUD, DG ECFIN și DG FISMA, structuri-cheie implicate în procesul de extindere, politici fiscale, […]
07:40
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanții statelor membre nu au ajuns la un acord privind conținutul măsurilor, transmite Agerpres cu referire la Reuters. Sancțiunile adoptate […]
07:20
Fostul angajat al Poliției de Frontieră și soția acestuia, acuzați de spionaj în folosul Federației Ruse, sunt cercetați în stare de libertate. Igor Ivanița a fost reținut în vara anului 2024 în același dosar în care este învinuit și fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă. La ultima ședință de judecată a soților […]
07:10
Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian, […]
Acum 24 ore
19:40
Încă o reținere în dosarul rețelei care pregătea asasinate în Ucraina. Suspect prins la Chișinău # SafeNews
Un nou suspect a fost reținut în dosarul grupării criminale implicate în pregătirea lichidării unor persoane publice din Ucraina. Operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și de cei ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS. Este vorba despre un bărbat de 36 de ani, depistat și reținut în […]
18:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat lansarea dialogului național despre siguranța copiilor în mediul online, un proces de consultări care va continua în perioada următoare în întreaga țară. Prima întâlnire a reunit profesori, psihologi, elevi, părinți, specialiști în sănătate mintală, reprezentanți ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. Potrivit șefei statului, discuțiile au avut […]
18:30
Ministrul Energiei pleacă în SUA pentru discuții despre investiții, securitatea gazelor și proiecte energetice strategice # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite, în perioada 23-25 februarie, unde va participa la Transatlantic Gas Security Summit și va avea o serie de întrevederi cu oficiali americani și parteneri internaționali din domeniul energetic. Vizita se concentrează pe atragerea investițiilor și extinderea cooperării
17:10
Jurnalista Cornelia Cozonac acuză presiuni după o postare despre grațieri: „O amenințare voalată la adresa unui jurnalist de investigație” # SafeNews
Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac susține că ar fi fost vizată de presiuni și „amenințări voalate” după ce a scris despre anularea unei grațieri? Reacțiile ar fi venit din partea lui Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit jurnalistei, Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de […] Articolul Jurnalista Cornelia Cozonac acuză presiuni după o postare despre grațieri: „O amenințare voalată la adresa unui jurnalist de investigație” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:50
VIDEO | Doi studenți străini, expulzați din Moldova după ce au încercat să treacă ilegal frontiera # SafeNews
Inspectoratul General pentru Migrație a anulat permisele de ședere pentru doi studenți străini din India, după ce aceștia au încercat să părăsească ilegal teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției, tinerii, în vârstă de 22 și 23 de ani, au încălcat regimul de ședere și prevederile legale privind securitatea frontierei de stat. În consecință, autoritățile au dispus […] Articolul VIDEO | Doi studenți străini, expulzați din Moldova după ce au încercat să treacă ilegal frontiera apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:40
Alexandru Munteanu: Curtea Constituțională rămâne un pilon al statului de drept în Moldova # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la ceremonia de deschidere a anului judiciar 2026 la Curtea Constituțională, instituție care marchează 31 de ani de activitate. Șeful Executivului a subliniat că rolul Curții este esențial pentru funcționarea statului de drept și pentru protejarea drepturilor fundamentale. Potrivit premierului, Guvernul își asumă responsabilitatea de a transforma prevederile constituționale în […] Articolul Alexandru Munteanu: Curtea Constituțională rămâne un pilon al statului de drept în Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:20
O rețea suspectată de pregătirea unor asasinate la comandă a fost destructurată în urma unei operațiuni comune a autorităților din Republica Moldova și Ucraina. În total, 11 persoane au fost reținute. Potrivit Procuraturii Generale a Ucrainei, gruparea era coordonată de un bărbat originar din Moldova și acționa sub îndrumarea unor reprezentanți ai serviciilor speciale ruse. […] Articolul Dmitri Gordon, pe lista unei rețele de asasini coordonate de un moldovean apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:20
FOTO | Moldova și Grecia consolidează cooperarea în domeniul muncii și protecției sociale # SafeNews
Republica Moldova și Grecia vor intensifica cooperarea pentru protejarea drepturilor cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare. Subiectul a fost discutat la Atena, unde ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut întrevederi cu oficiali eleni și instituții din domeniu. Oficialul moldovean s-a întâlnit cu ministra Muncii și Securității Sociale a Greciei, Niki Kerameus, ministra […] Articolul FOTO | Moldova și Grecia consolidează cooperarea în domeniul muncii și protecției sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
16:10
Doi suspecți în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina, aduși în instanță. Procurorii cer arest preventiv # SafeNews
Doi dintre suspecții reținuți în Republica Moldova într-un dosar privind pregătirea unor atentate asupra unor persoane publice din Ucraina au fost prezentați în fața magistraților. Procurorii solicită aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. Cei doi au fost escortați în instanță sub pază. Întrebați de jurnaliști despre acuzațiile aduse, aceștia au refuzat să ofere declarații […] Articolul Doi suspecți în dosarul tentativelor de asasinat din Ucraina, aduși în instanță. Procurorii cer arest preventiv apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:00
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării la 12 ani de pușcărie # SafeNews
Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul Anatolie Pitel contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării fostului deputat Alexandr Nesterovschi la 12 ani de pușcărie în dosarul privind coruperea pasivă, pregătirea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, scrie zdg.md. Prin decizia din 23 […] Articolul Dosarul lui Nesterovschi a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Avocatul contestă decizia Curții de Apel de menținere a condamnării la 12 ani de pușcărie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Republica Moldova înregistrează progrese în domeniul statisticii, un element esențial în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după o întrevedere cu reprezentanții Oficiului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, aflați într-o misiune de evaluare în țara noastră. Potrivit oficialei, experții europeni au apreciat evoluțiile […] Articolul Eurostat apreciază progresele Republicii Moldova în domeniul statisticii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Rusia construiește o structură militară în afara Ministerului Apărării, care ar putea funcționa ca o forță loială direct președintelui Vladimir Putin, susține expertul britanic William James Dixon. Potrivit acestuia, un decret recent al Kremlinului consolidează rolul Gărzii Naționale (Rosgvardia), transformând-o într-o posibilă „forță paralelă” menită să protejeze regimul de amenințări interne. Dixon, asociat la Royal […] Articolul Expert în securitate: Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:20
Prima reacție a Kremlinului după ce Donald Trump a prelungit sancțiunile impuse Rusiei: „Destul de automată” # SafeNews
Prelungirea sancțiunilor americane împotriva Rusiei, introduse anterior în legătură cu situația din Ucraina, este o decizie „destul de automată”, consideră purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Negocierile cu Washingtonul continuă, dar este un proces complex și de lungă durată, a explicat reprezentantul Kremlinului, citat de Digi24.ro. La briefingul de presă, Peskov a […] Articolul Prima reacție a Kremlinului după ce Donald Trump a prelungit sancțiunile impuse Rusiei: „Destul de automată” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
CNPF avertizează: platforme false de investiții folosesc imaginea presei și a persoanelor publice pentru a înșela cetățenii # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii că în mediul online apar tot mai multe materiale publicitare înșelătoare, care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura […] Articolul CNPF avertizează: platforme false de investiții folosesc imaginea presei și a persoanelor publice pentru a înșela cetățenii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Igor Grosu: Sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina contribuie la stabilitatea Republicii Moldova # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit Marii Britanii pentru parteneriatul constant acordat Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi cu un grup de parlamentari britanici. Delegația a fost condusă de Johanna Baxter, președinta Grupului de prietenie Moldova–Regatul Unit. Oficialii au discutat despre cooperarea bilaterală și despre proiectele comune realizate în ultimii ani. Potrivit lui Igor Grosu, […] Articolul Igor Grosu: Sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina contribuie la stabilitatea Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
VIDEO | Trei studenți străini, opriți la frontieră după ce au plătit câte 2.700 de euro pentru a ajunge ilegal în România # SafeNews
Trei cetățeni străini au fost reținuți de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să părăsească ilegal Republica Moldova, cu ajutorul unor călăuze. Fiecare dintre ei a plătit în avans câte 2.700 de euro pentru a traversa clandestin frontiera moldo-română. Intervenția a avut loc în noaptea de 1 februarie, în extravilanul localității Valea Rusului, raionul […] Articolul VIDEO | Trei studenți străini, opriți la frontieră după ce au plătit câte 2.700 de euro pentru a ajunge ilegal în România apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:30
Un om de afaceri cu legături cu familia Trump a încheiat un acord cu o companie rusească conectată la Kremlin, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei # SafeNews
Mișcarea pare să reprezinte primul caz cunoscut în care un investitor american formalizează o nouă afacere cu o companie rusă importantă, de când Kremlinul a început să îmbie administrația Trump cu diverse oportunități comune, în urmă cu un an, scrie The New York Times, care dezvăluie detaliile acordului. Omul de afaceri american Gentry Beach, care are […] Articolul Un om de afaceri cu legături cu familia Trump a încheiat un acord cu o companie rusească conectată la Kremlin, în ciuda sancțiunilor impuse Moscovei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
VIDEO | Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj # SafeNews
214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, aflate în descompunere, au fost găsite la o fermă de pe teritoriul comunei Recea Cristur, au anunțat, joi, autoritățile clujene, citate de Agerpres. Proprietarii fermei sunt cetățeni străini. Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a declarat că la ferma respectivă au fost declanșate controale de către mai multe instituții […] Articolul VIDEO | Descoperire macabră: Zeci ce cadavre de bizoni, căprioare şi cerbi au fost găsite la o fermă din Cluj apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:50
Jurnalist DW, reținut pentru un material despre planurile Ankarei privind repatrierea cetățenilor ISIS # SafeNews
Un jurnalist turc de la radioteleviziunea publică germană Deutsche Welle (DW), Alican Uludag, a fost arestat şi plasat în detenţie la Ankara, acuzat de ”difuzare de ştiri false” şi ”insultarea preşedintelui” Recep Tayyip Erdogan, a anunţat procurorul Istanbulului, relatează AFP. Parchetul din Istanbul a anunţat joi că a ”deschis o anchetă cu privire la insultarea […] Articolul Jurnalist DW, reținut pentru un material despre planurile Ankarei privind repatrierea cetățenilor ISIS apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Trump anunţă pe Truth Social că va ordona, ”având în vedere interesul mare”, publicarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump anunţă că intenţionează să le ordone agenţiilor federale ”să identifice şi să publice” dosarele despre extratereştri şi OZN-uri, a căror difuzare este cerută de către americani de zeci de ani, relatează AFP. ”Având în vedere interesul mare, îi voi cere secretarului Războiului (Apărării, Pete Hegseth) şi altor secretari şi agenţii vizate […] Articolul Trump anunţă pe Truth Social că va ordona, ”având în vedere interesul mare”, publicarea dosarelor despre extratereştri şi OZN-uri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în perioada 21–23 februarie 2026. Șoferii vor achita mai mult atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Potrivit ANRE, benzina A95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 23,47 lei pentru un litru, cu 7 bani […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească. ANRE a anunțat noile plafoane pentru weekend apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
FOTO | Aproape 2,5 tone de biscuiți, scoase de pe piață. ANSA a depistat ulei de palmier contaminat # SafeNews
Aproape 2,5 tone de biscuiți nu au mai ajuns la consumatori după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit nereguli în procesul de producție. În urma controalelor, ANSA a identificat mai multe loturi de biscuiți, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme, fabricați cu ulei de palmier care nu respecta cerințele de siguranță alimentară. […] Articolul FOTO | Aproape 2,5 tone de biscuiți, scoase de pe piață. ANSA a depistat ulei de palmier contaminat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a bătut mortal prietenul la Vadul lui Vodă # SafeNews
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, faptă care a dus la decesul victimei. Sentința a fost pronunțată de instanță la solicitarea Procuraturii municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, cazul s-a produs în perioada 11-12 septembrie 2025, într-o locuință din orașul Vadul lui […] Articolul Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a bătut mortal prietenul la Vadul lui Vodă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
O politiciană a partidului Franța Nesupusă a amenințat o comediantă cu un „zâmbet kabyle”, o expresie ce descrie o metodă de ucidere prin tăierea gâtului. Apropiații ei au descris amenințarea ca fiind „o glumă”, scriu Franceinfo și Le Parisien. O frază rostită de candidata partidului stângii radicale Franța Nesupusă (LFI) la primăria Parisului, Sophia Chikirou, […] Articolul O politiciană din Franța stârnește reacții după o glumă despre o metodă de asasinat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:10
Cetățean român, oprit lângă frontiera moldo-ucraineană la Criva. Polițiștii suspectează o tentativă de trecere ilegală # SafeNews
Un cetățean al României a fost depistat de polițiștii de frontieră în apropierea graniței moldo-ucrainene, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Criva. Potrivit autorităților, bărbatul a fost observat pe 18 februarie prin intermediul camerelor de supraveghere, în timp ce se deplasa din localitatea Drepcăuți spre linia de frontieră. O patrulă mobilă a […] Articolul Cetățean român, oprit lângă frontiera moldo-ucraineană la Criva. Polițiștii suspectează o tentativă de trecere ilegală apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
