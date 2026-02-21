Ucraina renunță definitiv la unele bancnote mici. Din 2 martie nu vor mai fi acceptate la plată

10:00

Autoritățile analizează introducerea unor reguli mai clare pentru transmiterea coletelor, după ce tot mai multe dosare de droguri sunt legate de livrările prin transportatori. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, o parte din substanțele interzise ajung în Republica Moldova prin colete, iar lipsa unor date exacte despre […]