Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vremea astăzi
NewsMaker, 21 februarie 2026 12:40
Vremea va aduce ninsori astăzi, 21 februarie, în sudul Republicii Moldova, dar și la Chișinău. În același timp, centrul și nordul țării cerul va fi înnorat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat va fi ceață și polei. În nordul țării, valorile termice vor indica circa – 5°C în […] The post Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vremea astăzi appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
12:40
Vremea va aduce ninsori astăzi, 21 februarie, în sudul Republicii Moldova, dar și la Chișinău. În același timp, centrul și nordul țării cerul va fi înnorat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat va fi ceață și polei. În nordul țării, valorile termice vor indica circa – 5°C în […] The post Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vremea astăzi appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
12:30
Nemerenco spune că ar fi refuzat să rămână ministra Sănătății, dacă-i propunea Munteanu: „Nu suntem pe aceeași undă” # NewsMaker
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că, dacă prim-ministrul Alexandru Munteanu i-ar fi propus să-și continue activitatea în Cabinetul său de miniștri, nu ar fi acceptat. Declarația a fost făcută pe 21 februarie, într-o postare pe Facebook, după ce premierul a sugerat că nu i-a propus lui Nemerenco să rămână la conducerea ministerului […] The post Nemerenco spune că ar fi refuzat să rămână ministra Sănătății, dacă-i propunea Munteanu: „Nu suntem pe aceeași undă” appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
11:10
(VIDEO) Chișinău se pregătește de 1 martie. Cât costă mărțișoarele în 2026 și cum se schimbă moda acestora? # NewsMaker
A mai rămas o săptămână până la 1 martie, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem mărțișoare. La Chișinău, s-au deschis deja, ca de obicei, peste douăzeci de târguri, unde se pot găsi nu doar clasicele mărțișoare alb-roșii, ci și adevărate opere de artă. Echipa NewsMaker a mers la unul dintre aceste târguri și […] The post (VIDEO) Chișinău se pregătește de 1 martie. Cât costă mărțișoarele în 2026 și cum se schimbă moda acestora? appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
11:00
(VIDEO) Transnistria: „Moldova nu este prietenă”? / UE — a decis deja totul? / „Jurnalistă” suspectă # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — „Jurnalistă” din Transnistria, printre persoanele reținute în dosarul privind pregătirea lichidării unor persoane publice din UcrainaPrintre cele […] The post (VIDEO) Transnistria: „Moldova nu este prietenă”? / UE — a decis deja totul? / „Jurnalistă” suspectă appeared first on NewsMaker.
11:00
Socialiștii negociază funcții cu Ceban pentru votarea bugetului Chișinăului? Consilier: „Noi am vrea sectorul Rîșcani” # NewsMaker
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar fi purtat discuții cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, despre eventuale funcții în administrația municipală, în contextul negocierilor privind aprobarea bugetului capitalei pentru 2026. Dinari Cojocaru, consilier socialist în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), a declarat că formațiunea a venit cu propuneri concrete și a solicitat alocarea a 120 de […] The post Socialiștii negociază funcții cu Ceban pentru votarea bugetului Chișinăului? Consilier: „Noi am vrea sectorul Rîșcani” appeared first on NewsMaker.
10:30
Traficul prin vama Tudora este suspendat pe ambele direcții. Pană de curent în zona de frontieră # NewsMaker
Traficul prin postul vamal Tudora, de la frontiera Republicii Moldova cu Ucraina, este suspendat în prezent pe ambele direcții din cauza unei pene de curent în zona de frontieră. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care a precizat că responsabilii lucrează pentru soluționarea situației. Potrivit sursei citate, la postul vamal Tudora au fost activate […] The post Traficul prin vama Tudora este suspendat pe ambele direcții. Pană de curent în zona de frontieră appeared first on NewsMaker.
10:10
Vremea va aduce ninsori astăzi, 21 februarie, în sudul Republicii Moldova, dar și la Chișinău. În același timp, centrul și nordul țării cerul va fi înnorat. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe drumuri se va forma ghețuș, iar izolat va fi ceață și polei. În nordul țării, valorile termice vor indica circa – 5°C în […] The post Ninsori și ghețuș în mai multe regiuni din Moldova: cum va fi vrea astăzi appeared first on NewsMaker.
09:30
NM Espresso: În Moldova se pregăteau atentate împotriva unor oficiali ucraineni, în Transnistria a scăzut comerțul exterior, iar la Chișinău s-a „dansat pentru drepturile noastre” # NewsMaker
Anchetă Moldova-Ucraina Organele de drept din Moldova și Ucraina au destructurat o rețea criminală care pregătea o serie de asasinate ale unor politicieni și persoane publice din Ucraina. Potrivit informațiilor furnizate de Kiev, activitatea grupării infracționale era coordonată de serviciile speciale ruse, cu scopul de a destabiliza situația din Ucraina. În urma a 200 de […] The post NM Espresso: În Moldova se pregăteau atentate împotriva unor oficiali ucraineni, în Transnistria a scăzut comerțul exterior, iar la Chișinău s-a „dansat pentru drepturile noastre” appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
20:40
Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a avut intenții de a prelua întreprinderi: a văzut o oportunitate de a rezolva problema „datoriilor” # NewsMaker
Șeful de la Moldovagaz, Vadim Ceban, a confirmat informațiile despre intențiile concernului rus de gaze, Gazprom, de a prelua întreprinderi energetice moldovenești în contul pretinsei datorii a statului. Ceban a dezvăluit că aceste pretenții au fost formulate cu mai bine de două decenii în urmă, dar aceste propuneri „nu au fost niciodată acceptate de către […] The post Șeful Moldovagaz confirmă că Gazprom a avut intenții de a prelua întreprinderi: a văzut o oportunitate de a rezolva problema „datoriilor” appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Escroci cu chipul lui Sandu/„Moldova nu e prietena Transnistriei”?/La Chișinău se „cocea” un complot # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Asasinarea la comandă a unor oficiali ucraineni? 11 persoane reținute— Moldova a închis spațiul aerian pentru 200 de companii avia— Victorie la Strasbour pentru un moldovean care apără drepturile omului— Pastilă sau substanță interzisă? Un elev, luat cu ambulanța de la școală— […] The post (VIDEO) Escroci cu chipul lui Sandu/„Moldova nu e prietena Transnistriei”?/La Chișinău se „cocea” un complot appeared first on NewsMaker.
19:20
Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale # NewsMaker
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal”, la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, potrivit agenției de presă IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 […] The post Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale appeared first on NewsMaker.
19:20
Moldova, la cel mai scăzut „nivel de prietenie” cu Rusia. Oficial rus: „Trebuie să revizuim strategia față de cei care au săgeți roșii” # NewsMaker
Moldova a înregistrat o scădere de 25 de puncte în clasamentul Kremlinului privind „țările prietenoase și neprietenoase” față de Rusia. Datele Institutului Național de Cercetare pentru Dezvoltarea Comunicațiilor (NICDC) din Federația Rusă arată că, în 2025, Chișinăul a avut cel mai mare ritm de deteriorare a relațiilor cu Moscova din întregul spațiu post-sovietic. Vicepreședintele Dumei […] The post Moldova, la cel mai scăzut „nivel de prietenie” cu Rusia. Oficial rus: „Trebuie să revizuim strategia față de cei care au săgeți roșii” appeared first on NewsMaker.
18:50
Siguranța online, discutată în cadrul unui dialog național. Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat startul dialogului național privind siguranța copiilor în mediul online. Prima rundă de discuții a reunit cadre didactice, psihologi, elevi, părinți, experți în sănătate mintală, dar și reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor internaționali. În cadrul dezbaterilor, au fost abordate principalele riscuri în urma utilizării rețelelor sociale. „Ne-am […] The post Siguranța online, discutată în cadrul unui dialog național. Sandu: „Felul în care gestionăm relația copiilor cu tehnologia va modela generațiile de mâine” appeared first on NewsMaker.
18:20
Chișinăul, după ce Tiraspolul s-a plâns că agenții economici înregistrează pierderi din cauza taxelor vamale: „Legislația se aplică uniform” # NewsMaker
Biroul politici de reintegrare a reacționat la declarațiile administrației de la Tiraspol, făcute în cadrul unei ședințe privind situația comerțului din regiune, potrivit cărora mai multe întreprinderi ar fi suportat pierderi de 13,2 milioane de dolari din cauza achitării taxelor vamale către autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Instituția a comunicat pentru NewsMaker că legislația națională […] The post Chișinăul, după ce Tiraspolul s-a plâns că agenții economici înregistrează pierderi din cauza taxelor vamale: „Legislația se aplică uniform” appeared first on NewsMaker.
18:10
Trei din cele patru persoane reținute în Moldova pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina, plasate în arest pentru 30 de zile # NewsMaker
Trei din cele patru persoane reținute în Republica Moldova în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Ciocana, pe 20 februarie. Printre acestea este și organizatorul schemei, care ar fi acționat la indicațiile serviciilor speciale rusești. PCCOCS precizează că […] The post Trei din cele patru persoane reținute în Moldova pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina, plasate în arest pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
17:40
Protest cu muzică în fața MAI, după raziile mascaților într-un club din Chișinău: „NU susținem consumul sau traficul de substanțe interzise” FOTO/VIDEO # NewsMaker
Un protest muzical este organizat vineri, 20 februarie, în fața Ministerului Afacerilor Interne, unde zeci de tineri, artiști și organizatori de evenimente cer „dreptul de a dansa în siguranță” și acuză autoritățile de abuz de putere. Acțiunea are loc la câteva zile după o razie a poliției la o petrecere de muzică electronică desfășurată într-un […] The post Protest cu muzică în fața MAI, după raziile mascaților într-un club din Chișinău: „NU susținem consumul sau traficul de substanțe interzise” FOTO/VIDEO appeared first on NewsMaker.
17:20
De ce Primăria Chișinău nu a primit banii în buget la timp? Explicațiile Ministerului Finanțelor, după plângerile lui Ceban # NewsMaker
Ministerul Finanțelor și-a onorat integral obligațiile bugetare față de Primăria Chișinău pe 19 februarie. Întârzierile înregistrate în perioada 11-18 februarie au fost generate de o deficiență tehnică, care a fost remediată. Precizările au fost făcute de reprezentanții Ministerului Finanțelor, în reacție la declarațiile primarului capitalei, Ion Ceban. Ultimul a spus că municipiului nu i-au fost […] The post De ce Primăria Chișinău nu a primit banii în buget la timp? Explicațiile Ministerului Finanțelor, după plângerile lui Ceban appeared first on NewsMaker.
16:20
Președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat Teheranului 10-15 zile pentru a ajunge la un „acord substanțial” în domeniul nuclear. În reacție, Iranul a avertizat că, în cazul unui atac, bazele americane din regiune vor deveni „ținte legitime”, relatează Deutsche Welle. Trump a declarat că Iranul riscă acțiuni militare dacă negocierile curente privind programul nuclear se […] The post Trump i-a dat Iranului 10–15 zile pentru a încheia un acord nuclear. Reacție appeared first on NewsMaker.
16:00
Schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina: printre reținuți ar fi și o „jurnalistă” din Transnistria # NewsMaker
Una dintre cele 11 persoane reținute în schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, la indicația Rusiei, ar fi Alina Bondarenko, originară din regiunea transnistreană. În timpul reținerii, angagații Serviciului de Securitate din Ucraina au găsit asupra ei o legitimație de „corespondent” al televiziunii „de stat” de la Tiraspol, scrie TVR Moldova. Sursa […] The post Schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina: printre reținuți ar fi și o „jurnalistă” din Transnistria appeared first on NewsMaker.
15:40
Peste 200 de transportatori aerieni din aproximativ 20 de țări – inclusiv Federația Rusă – rămân interziși sau cu restricții de operare în Republica Moldova. Decizia prin care Guvernul a aprobat listele actualizate ale transportatorilor aerieni care fie nu pot opera pe teritoriul țării noastre, fie sunt supuși unor restricții operaționale, a intrat în vigoare […] The post Transportatorii aerieni din Rusia rămân interziși în Moldova: lista țărilor vizate appeared first on NewsMaker.
15:10
Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci # NewsMaker
Noi scheme de fraudă se răspândesc în mediul online. Escrocii au ajuns să folosească în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (de exemplu, Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.) pentru a promova pretinse oportunități de „investiții” prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire” și „Nexura AI”. Avertismentul a fost făcut pe […] The post Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci appeared first on NewsMaker.
14:20
PAS cere convocarea de urgență a CMC: „Să fie inclus și bugetul, cu un angajament al primarului”. Reacția MAN # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), cu includerea pe ordinea de zi a mai multor subiecte pe care le-a enumerat. Totodată, a cerut și includerea bugetului pentru 2026, iar în acesta să se regăsească amendamentele fracțiunii PAS, precum și un angajament public al primarului. […] The post PAS cere convocarea de urgență a CMC: „Să fie inclus și bugetul, cu un angajament al primarului”. Reacția MAN appeared first on NewsMaker.
14:20
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi băut o pastilă la școală. I s-a făcut rău în timpul orelor # NewsMaker
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul ar fi consumat o pastilă, după care a început să se simtă rău cu stări de vomă. Informația a fost confirmată pentru expresul.md de șeful Secției Investigații Infracțiuni din […] The post Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi băut o pastilă la școală. I s-a făcut rău în timpul orelor appeared first on NewsMaker.
13:40
Principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, grațiat de Maia Sandu în 2022? Detalii noi # NewsMaker
Principalul suspect în organizarea asasinatelor în Ucraina ar fi Șepeli Nicolae Andrei – grațiat, în 2022, de președinta Maia Sandu. Informația a fost confirmată de „surse din cadrul Președinției” pentru Ziarul de Gardă. Contactați, reprezentanții instituției prezidențiale nu au răspuns, deocamdată, solicitării NM. Pentru ce a fost condamnat Nicolae Șepeli și cum a ajuns să […] The post Principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, grațiat de Maia Sandu în 2022? Detalii noi appeared first on NewsMaker.
13:20
Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale # NewsMaker
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal”, la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, potrivit agenției de presă IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 […] The post Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale appeared first on NewsMaker.
13:10
Procurorii confirmă eliberarea lui Hasan Toper, complice la omorul din Rîșcani: Vor contesta decizia # NewsMaker
Hasan Toper, bărbatul de origine turcă, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în data de 20 februarie. Precizarea procurorilor vine după ce informația a fost […] The post Procurorii confirmă eliberarea lui Hasan Toper, complice la omorul din Rîșcani: Vor contesta decizia appeared first on NewsMaker.
Ieri
13:00
Moldovenii fără buletine românești, în atenția Parlamentului de la Chișinău. Deputații planifică discuții „la cel mai înalt nivel” # NewsMaker
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine […] The post Moldovenii fără buletine românești, în atenția Parlamentului de la Chișinău. Deputații planifică discuții „la cel mai înalt nivel” appeared first on NewsMaker.
11:50
Ce spun poliția și procurorii din Moldova despre schema de asasinare a unor oficiali din Ucraina? 11 moldoveni reținuți VIDEO # NewsMaker
Unsprezece cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, în total, în cadrul investigației schemei de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, la indicația Rusiei. Șapte dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile ucrainene în urma perchezițiilor din Kiev și Odessa, iar alți patru – pe teritoriul țării noastre. Poliția și procuratura din Moldova confirmă […] The post Ce spun poliția și procurorii din Moldova despre schema de asasinare a unor oficiali din Ucraina? 11 moldoveni reținuți VIDEO appeared first on NewsMaker.
11:20
Munteanu îl contrazice pe Junghietu: termenul când va funcționa linia Vulcănești-Chișinău este luna mai # NewsMaker
Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să devină funcțională în luna mai 2026. O declarație în acest sens a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la ediția din 19 februarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. Oficialul a spus că acesta este termenul final. Premierul a declarat că a avut o discuție la acest subiect pe […] The post Munteanu îl contrazice pe Junghietu: termenul când va funcționa linia Vulcănești-Chișinău este luna mai appeared first on NewsMaker.
10:20
100 mii $ pentru un asasinat: moldoveni, recrutați pentru omoruri în Ucraina, la indicația Rusiei. Rețeaua – destructurată VIDEO # NewsMaker
O rețea care pregătea omoruri la comandă împotriva unor persoane publice din Ucraina a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, sub egida Europol și Interpol. Potrivit Oficiului Procurorului General, organizatorul grupării este un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 34 de ani, care ar fi […] The post 100 mii $ pentru un asasinat: moldoveni, recrutați pentru omoruri în Ucraina, la indicația Rusiei. Rețeaua – destructurată VIDEO appeared first on NewsMaker.
10:00
VIDEO Transnistria: Retragerea armatei ruse/ „Meritele modeste” ale lui Krasnoselski/ Comerț în scădere # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Krasnoselski a primit un ordin Liderul nerecunoscutei RMN, Vadim Krasnoselski, a primit Ordinul Sfântului Cneaz Daniel al […] The post VIDEO Transnistria: Retragerea armatei ruse/ „Meritele modeste” ale lui Krasnoselski/ Comerț în scădere appeared first on NewsMaker.
10:00
Munteanu, întrebat dacă Recean controlează din umbră Guvernul: „Un student poate să-și controleze profesorul?” # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu respinge speculațiile potrivit cărora fostul premier Dorin Recean ar continua să influențeze din umbră activitatea Guvernului. Întrebat dacă predecesorul său ar controla mai multe domenii din Executiv, Munteanu a calificat aceste afirmații drept „zvonuri”. „Nu știu de la cine ați auzit acest lucru. Sigur că ne cunoaștem, mi-a fost student, dar nu […] The post Munteanu, întrebat dacă Recean controlează din umbră Guvernul: „Un student poate să-și controleze profesorul?” appeared first on NewsMaker.
10:00
Edilul Ion Ceban a fost așteptat la întâlnirea premierului cu primarii suburbiilor municipiului Chișinău, care a avut loc la Guvern. El nu s-a prezentat, deși anterior solicitase întâlniri cu șeful Guvernului. Prim-ministrul a încercat să-l contacteze pe edil, însă nu i-a răspuns la telefon. Declarațiile au fost făcute chiar de premierul Alexandru Munteanu la ediția […] The post Ceban îl evită pe Munteanu? Premierul: „Nu mi-a răspuns la telefon” appeared first on NewsMaker.
08:50
„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide”. Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor # NewsMaker
În ultimele luni, tot mai mulți oameni din Republica Moldova au pierdut bani după ce au fost sunați sau au acceptat oferte false de investiții distribuite pe internet. Oamenii legii investighează aceste cazuri, însă hoții se mișcă rapid de pe o platformă pe alta. Mulți dintre ei acționează din afara țării și sunt mai greu […] The post „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide”. Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor appeared first on NewsMaker.
08:20
NM Espresso: În Moldova va fi revizuită legislația electorală, România va construi un pod peste Prut, Krasnoselski a fost decorat cu Ordinul cneazului Daniil # NewsMaker
Vot de neîncredere lui Nosatîi Opoziția parlamentară a înaintat un vot simplu de neîncredere ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, invocând «probleme sistemice în Armata Națională». Opoziția a cerut audierea ministrului în Parlament, inclusiv solicitând explicații privind «moartea a opt soldați în ultimii ani». Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a recomandat deputaților «să se abțină de la declarații pripite» până la finalizarea anchetelor. Ministerul Apărării a refuzat comentarea votului de neîncredere, invocând «activitatea eficientă […] The post NM Espresso: În Moldova va fi revizuită legislația electorală, România va construi un pod peste Prut, Krasnoselski a fost decorat cu Ordinul cneazului Daniil appeared first on NewsMaker.
19 februarie 2026
22:00
Munteanu va merge în Parlament să prezinte programul de activitate al Guvernului: „Încerc să fac ceva deosebit” # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului, pe care îl conduce de aproape patru luni. Potrivit oficialului, bilanțul va fi prezentat cel mai probabil spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, „cu niște rezultate tangibile”. Anunțul a fost făcut de șeful Guvernului în ediția din 19 […] The post Munteanu va merge în Parlament să prezinte programul de activitate al Guvernului: „Încerc să fac ceva deosebit” appeared first on NewsMaker.
21:30
Patriarhul Rusiei, Kiril, l-a decorat pe liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul Cneazului Daniel al Moscovei, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică–stat”. Anunțul a fost făcut de Krasnoselski pe 19 februarie, pe canalul său de Telegram. Distincția i-a fost înmânată de arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari, Savva. „Mulțumesc Preafericitului Patriarh […] The post Krasnoselski, decorat de patriarhul Rusiei: „pentru meritele modeste” appeared first on NewsMaker.
21:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Dorin Junghietu, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 6 ore # NewsMaker
Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Dorin Junghietu, a picat. Doar 38 de deputați au votat în favoarea demiterii ministrului. Moțiunea de cenzură a fost înaintată la ședința Parlamentului din 19 februarie de către 42 de deputați din opoziție, nemulțumiți de starea lucrurilor în domeniul energetic, inclusiv de tarifele mari la gaz și facturi. Ministrul Energiei, […] The post Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Dorin Junghietu, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 6 ore appeared first on NewsMaker.
19:20
(VIDEO) Plahotniuc „nu se teme de nimic”/ Transnistria, în planul de pace?/ Grosu vrea mandatul lui Costiuc? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ninsorile au anulat o treime din cursele de pasageri din Chișinău spre sudul țării— Grosu anunță schimbări în Regulamentul Parlamentului— Condiția UE: retragerea trupelor din Transnistria, parte a acordului de pace în Ucraina?— Grosu îl așteaptă acasă pe Constantinov: „La vârsta asta […] The post (VIDEO) Plahotniuc „nu se teme de nimic”/ Transnistria, în planul de pace?/ Grosu vrea mandatul lui Costiuc? appeared first on NewsMaker.
19:10
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la orice deplasare sau tranzit prin Iran, din cauza riscurilor de securitate care s-au intensificat în regiune. Avertismentul a fost transmis de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku. Pentru cetățenii aflați deja în Iran, instituția diplomatică recomandă să părăsească țara cât mai […] The post Alertă de călătorie în Iran: Cetățenii moldoveni îndemnați să plece imediat din țară appeared first on NewsMaker.
17:50
Rusia, obligată să achite €9 000 unui moldovean care a fost interzis în Transnistria. Condamnare la CtEDO # NewsMaker
Federația Rusă a fost condamnată astăzi, 19 februarie, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Alexandru Zubco, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost restricționat accesul în regiunea transnistreană. Guvernul de la Moscova este obligat să-i achite 9 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Cauza a fost intentată și împotriva Republicii […] The post Rusia, obligată să achite €9 000 unui moldovean care a fost interzis în Transnistria. Condamnare la CtEDO appeared first on NewsMaker.
17:40
Maia Sandu și-a anulat decretul prin care a grațiat, în 2022, un moldovean condamnat în Rusia. Motivul # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a revocat un decret din 2022 prin care a grațiat un cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și ulterior transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Potrivit documentului, este vorba despre Șepeli Nicolae Andrei.Conform Aparatului Președintelui, decizia de revocare a fost luată după apariția unor informații noi potrivit cărora persoana grațiată […] The post Maia Sandu și-a anulat decretul prin care a grațiat, în 2022, un moldovean condamnat în Rusia. Motivul appeared first on NewsMaker.
17:10
Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei # NewsMaker
În arhiva Ministerului Energiei au fost găsite acte care ar demonstra că guvernarea comunistă ar fi dus tratative, în 2005, pentru transmiterea mai multor întreprinderi energetice din Moldova către concernul rus Gazprom, din contul pretinsei datorii la gaz. Declarația a fost făcută de ministrul Dorin Junghietu de la tribuna Parlamentului, în timpul examinării moțiunii depuse […] The post Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei appeared first on NewsMaker.
16:50
Cântăreața Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție, pe 19 februarie, la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi implicată într-un caz de șantaj și amenințare unei bloggerițe. La poarta casei acesteia ar fi fost lăsate un capac de sicriu și o cruce cu data presupusului deces. Artista a confirmat că numele său apare […] The post Cazul bloggerilor șantajați: Iuliana Beregoi confirmă că este vizată în anchetă VIDEO appeared first on NewsMaker.
16:30
Moldova își va evalua legislația în 2026, după experiența ultimelor alegeri? Grosu: „Avem un mic răgaz” # NewsMaker
În 2026 trebuie să aibă loc o evaluare plenară a legislației pentru a vedea ce modificări sunt necesare în contextul următorului scrutin. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de analiză post-electorală „Alegerile parlamentare, 28 septembrie 2025”. Oficialul a spus că, de la un an la altul, procesul […] The post Moldova își va evalua legislația în 2026, după experiența ultimelor alegeri? Grosu: „Avem un mic răgaz” appeared first on NewsMaker.
16:10
Integritatea fostului adjunct al Veronicăi Dragalin va fi reevaluată repetat. CSP a dispus reluarea procesului în cazul Plevan # NewsMaker
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, în cadrul ședinței din 19 februarie, concluziile Comisiei de Vetting privind nepromovarea evaluării externe a integrității de către procurorul anticorupție Vasile Plevan. Astfel, Consiliul a dispus reevaluarea lui Plevan. Informațiile au fost comunicate de membrul CSP Andrei Cebotari. Vasile Plevan, ex-adjunct al fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica […] The post Integritatea fostului adjunct al Veronicăi Dragalin va fi reevaluată repetat. CSP a dispus reluarea procesului în cazul Plevan appeared first on NewsMaker.
15:20
Grant japonez de 21 mln lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat acordul # NewsMaker
Compania „Teleradio-Moldova”, care deține posturile publice de televiziune și radio, va fi modernizată cu 21 milioane de lei, fonduri care vor fi oferite de Japonia sub formă de grant. Parlamentul de la Chișinău a ratificat, în cadrul ședinței plenare din 19 februarie, Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japonia privind acest sprijin financiar. Banii din […] The post Grant japonez de 21 mln lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat acordul appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke”/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Iarna a lovit în forță: localități fără lumină și drumuri înzăpezite— Moldovagaz: schimbarea furnizorului nu eliberează de obligația de a achita datoriile— Disputa pe legea cetățeniei continuă. Grosu despre „Partidul Nostru”: La karaoke erau primii…— Guvernul României a aprobat construcția podului Albița-Leușeni— […] The post (VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke”/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut appeared first on NewsMaker.
15:10
Infecție cu virusul variolei maimuței, confirmată în R. Moldova pentru prima dată după 2022 # NewsMaker
În Republica Moldova a fost înregistrat un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), acesta fiind de import. Ultimele două cazuri de infecție cu acest virus în țara noastră au fost înregistrate în 2022. Informațiile au fost comunicate pe 19 februarie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a precizat că persoana infectată […] The post Infecție cu virusul variolei maimuței, confirmată în R. Moldova pentru prima dată după 2022 appeared first on NewsMaker.
15:10
Frumusețea nu are filtre, ea are rădăcini. De la prima îngrijire până la eleganța maturității, suntem alături de generații întregi. Ești pregătită să-ți întâlnești cea mai bună versiune? Te așteptăm la standul Farmacia Familiei Group la Beauty Expo in perioada 26 februarie – 1 martie! Profită de oferte de până la 40% la produse de frumusețe, […] The post Frumusețe fără filtre. Din generație în generație appeared first on NewsMaker.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.