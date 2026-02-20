Chișinăul, după ce Tiraspolul s-a plâns că agenții economici înregistrează pierderi din cauza taxelor vamale: „Legislația se aplică uniform”

12:40

Dmitri Constantinov, ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), este așteptat acasă. Nu este un argument să te acoperi cu faptul că ai o vârstă înaintată și să mai fugi în Transnistria. Declarațiile au fost făcute pe 19 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în reacție la […]