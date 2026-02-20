Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci
NewsMaker, 20 februarie 2026 15:10
Noi scheme de fraudă se răspândesc în mediul online. Escrocii au ajuns să folosească în mod abuziv numele și imaginea unor personalități publice (de exemplu, Mircea Snegur, Maia Sandu, Alexandru Munteanu etc.) pentru a promova pretinse oportunități de „investiții" prin intermediul unor platforme frauduloase, precum „Harmony Bitspire" și „Nexura AI". Avertismentul a fost făcut pe […]
Imaginea persoanelor publice – inclusiv a Maiei Sandu – folosită pentru a lăsa oamenii fără bani în conturi: noua schemă pusă la cale de escroci # NewsMaker
Acum 2 ore
14:20
PAS cere convocarea de urgență a CMC: „Să fie inclus și bugetul, cu un angajament al primarului". Reacția MAN # NewsMaker
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a cerut convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), cu includerea pe ordinea de zi a mai multor subiecte pe care le-a enumerat. Totodată, a cerut și includerea bugetului pentru 2026, iar în acesta să se regăsească amendamentele fracțiunii PAS, precum și un angajament public al primarului. […]
14:20
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi băut o pastilă la școală. I s-a făcut rău în timpul orelor # NewsMaker
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost transportat la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul ar fi consumat o pastilă, după care a început să se simtă rău cu stări de vomă. Informația a fost confirmată pentru expresul.md de șeful Secției Investigații Infracțiuni din […]
13:40
Principalul suspect racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina, grațiat de Maia Sandu în 2022? Detalii noi # NewsMaker
Principalul suspect în organizarea asasinatelor în Ucraina ar fi Șepeli Nicolae Andrei – grațiat, în 2022, de președinta Maia Sandu. Informația a fost confirmată de „surse din cadrul Președinției" pentru Ziarul de Gardă. Contactați, reprezentanții instituției prezidențiale nu au răspuns, deocamdată, solicitării NM. Pentru ce a fost condamnat Nicolae Șepeli și cum a ajuns să […]
Acum 4 ore
13:20
Comerțul din Transnistria a scăzut cu 30%: administrația de la Tiraspol dă vina pe Chișinău din cauza tarifelor vamale # NewsMaker
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal", la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, potrivit agenției de presă IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 […]
13:10
Procurorii confirmă eliberarea lui Hasan Toper, complice la omorul din Rîșcani: Vor contesta decizia # NewsMaker
Hasan Toper, bărbatul de origine turcă, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în data de 20 februarie. Precizarea procurorilor vine după ce informația a fost […]
13:00
Moldovenii fără buletine românești, în atenția Parlamentului de la Chișinău. Deputații planifică discuții „la cel mai înalt nivel" # NewsMaker
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine […]
11:50
Ce spun poliția și procurorii din Moldova despre schema de asasinare a unor oficiali din Ucraina? 11 moldoveni reținuți VIDEO # NewsMaker
Unsprezece cetățeni ai Republicii Moldova au fost reținuți, în total, în cadrul investigației schemei de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, la indicația Rusiei. Șapte dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile ucrainene în urma perchezițiilor din Kiev și Odessa, iar alți patru – pe teritoriul țării noastre. Poliția și procuratura din Moldova confirmă […]
Acum 6 ore
11:20
Munteanu îl contrazice pe Junghietu: termenul când va funcționa linia Vulcănești-Chișinău este luna mai # NewsMaker
Linia electrică Vulcănești-Chișinău ar urma să devină funcțională în luna mai 2026. O declarație în acest sens a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la ediția din 19 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Oficialul a spus că acesta este termenul final. Premierul a declarat că a avut o discuție la acest subiect pe […]
10:20
100 mii $ pentru un asasinat: moldoveni, recrutați pentru omoruri în Ucraina, la indicația Rusiei. Rețeaua – destructurată VIDEO # NewsMaker
O rețea care pregătea omoruri la comandă împotriva unor persoane publice din Ucraina a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și Ucraina, sub egida Europol și Interpol. Potrivit Oficiului Procurorului General, organizatorul grupării este un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 34 de ani, care ar fi […]
10:00
VIDEO Transnistria: Retragerea armatei ruse/ „Meritele modeste" ale lui Krasnoselski/ Comerț în scădere # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Krasnoselski a primit un ordin Liderul nerecunoscutei RMN, Vadim Krasnoselski, a primit Ordinul Sfântului Cneaz Daniel al […]
10:00
Munteanu, întrebat dacă Recean controlează din umbră Guvernul: „Un student poate să-și controleze profesorul?" # NewsMaker
Prim-ministrul Alexandru Munteanu respinge speculațiile potrivit cărora fostul premier Dorin Recean ar continua să influențeze din umbră activitatea Guvernului. Întrebat dacă predecesorul său ar controla mai multe domenii din Executiv, Munteanu a calificat aceste afirmații drept „zvonuri". „Nu știu de la cine ați auzit acest lucru. Sigur că ne cunoaștem, mi-a fost student, dar nu […]
10:00
Edilul Ion Ceban a fost așteptat la întâlnirea premierului cu primarii suburbiilor municipiului Chișinău, care a avut loc la Guvern. El nu s-a prezentat, deși anterior solicitase întâlniri cu șeful Guvernului. Prim-ministrul a încercat să-l contacteze pe edil, însă nu i-a răspuns la telefon. Declarațiile au fost făcute chiar de premierul Alexandru Munteanu la ediția […]
Acum 8 ore
08:50
„Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide". Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor # NewsMaker
În ultimele luni, tot mai mulți oameni din Republica Moldova au pierdut bani după ce au fost sunați sau au acceptat oferte false de investiții distribuite pe internet. Oamenii legii investighează aceste cazuri, însă hoții se mișcă rapid de pe o platformă pe alta. Mulți dintre ei acționează din afara țării și sunt mai greu […]
08:20
NM Espresso: În Moldova va fi revizuită legislația electorală, România va construi un pod peste Prut, Krasnoselski a fost decorat cu Ordinul cneazului Daniil # NewsMaker
Vot de neîncredere lui Nosatîi Opoziția parlamentară a înaintat un vot simplu de neîncredere ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, invocând «probleme sistemice în Armata Națională». Opoziția a cerut audierea ministrului în Parlament, inclusiv solicitând explicații privind «moartea a opt soldați în ultimii ani». Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a recomandat deputaților «să se abțină de la declarații pripite» până la finalizarea anchetelor. Ministerul Apărării a refuzat comentarea votului de neîncredere, invocând «activitatea eficientă […]
Acum 24 ore
22:00
Munteanu va merge în Parlament să prezinte programul de activitate al Guvernului: „Încerc să fac ceva deosebit" # NewsMaker
Premierul Alexandru Munteanu va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului, pe care îl conduce de aproape patru luni. Potrivit oficialului, bilanțul va fi prezentat cel mai probabil spre sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie, „cu niște rezultate tangibile". Anunțul a fost făcut de șeful Guvernului în ediția din 19 […]
21:30
Patriarhul Rusiei, Kiril, l-a decorat pe liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul Cneazului Daniel al Moscovei, gradul II, „pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor biserică–stat". Anunțul a fost făcut de Krasnoselski pe 19 februarie, pe canalul său de Telegram. Distincția i-a fost înmânată de arhiepiscopul de Tiraspol și Dubăsari, Savva. „Mulțumesc Preafericitului Patriarh […]
21:00
Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Dorin Junghietu, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 6 ore # NewsMaker
Moțiunea simplă împotriva ministrului energiei, Dorin Junghietu, a picat. Doar 38 de deputați au votat în favoarea demiterii ministrului. Moțiunea de cenzură a fost înaintată la ședința Parlamentului din 19 februarie de către 42 de deputați din opoziție, nemulțumiți de starea lucrurilor în domeniul energetic, inclusiv de tarifele mari la gaz și facturi. Ministrul Energiei, […]
19:20
(VIDEO) Plahotniuc „nu se teme de nimic"/ Transnistria, în planul de pace?/ Grosu vrea mandatul lui Costiuc? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ninsorile au anulat o treime din cursele de pasageri din Chișinău spre sudul țării— Grosu anunță schimbări în Regulamentul Parlamentului— Condiția UE: retragerea trupelor din Transnistria, parte a acordului de pace în Ucraina?— Grosu îl așteaptă acasă pe Constantinov: „La vârsta asta […]
19:10
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la orice deplasare sau tranzit prin Iran, din cauza riscurilor de securitate care s-au intensificat în regiune. Avertismentul a fost transmis de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku. Pentru cetățenii aflați deja în Iran, instituția diplomatică recomandă să părăsească țara cât mai […]
17:50
Rusia, obligată să achite €9 000 unui moldovean care a fost interzis în Transnistria. Condamnare la CtEDO # NewsMaker
Federația Rusă a fost condamnată astăzi, 19 februarie, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauza Alexandru Zubco, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost restricționat accesul în regiunea transnistreană. Guvernul de la Moscova este obligat să-i achite 9 000 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Cauza a fost intentată și împotriva Republicii […] The post Rusia, obligată să achite €9 000 unui moldovean care a fost interzis în Transnistria. Condamnare la CtEDO appeared first on NewsMaker.
17:40
Maia Sandu și-a anulat decretul prin care a grațiat, în 2022, un moldovean condamnat în Rusia. Motivul # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a revocat un decret din 2022 prin care a grațiat un cetățean moldovean condamnat la închisoare în Rusia și ulterior transferat în Republica Moldova pentru executarea pedepsei. Potrivit documentului, este vorba despre Șepeli Nicolae Andrei.Conform Aparatului Președintelui, decizia de revocare a fost luată după apariția unor informații noi potrivit cărora persoana grațiată […] The post Maia Sandu și-a anulat decretul prin care a grațiat, în 2022, un moldovean condamnat în Rusia. Motivul appeared first on NewsMaker.
17:10
Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei # NewsMaker
În arhiva Ministerului Energiei au fost găsite acte care ar demonstra că guvernarea comunistă ar fi dus tratative, în 2005, pentru transmiterea mai multor întreprinderi energetice din Moldova către concernul rus Gazprom, din contul pretinsei datorii la gaz. Declarația a fost făcută de ministrul Dorin Junghietu de la tribuna Parlamentului, în timpul examinării moțiunii depuse […] The post Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei appeared first on NewsMaker.
16:50
Cântăreața Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție, pe 19 februarie, la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi implicată într-un caz de șantaj și amenințare unei bloggerițe. La poarta casei acesteia ar fi fost lăsate un capac de sicriu și o cruce cu data presupusului deces. Artista a confirmat că numele său apare […] The post Cazul bloggerilor șantajați: Iuliana Beregoi confirmă că este vizată în anchetă VIDEO appeared first on NewsMaker.
16:30
Moldova își va evalua legislația în 2026, după experiența ultimelor alegeri? Grosu: „Avem un mic răgaz” # NewsMaker
În 2026 trebuie să aibă loc o evaluare plenară a legislației pentru a vedea ce modificări sunt necesare în contextul următorului scrutin. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de analiză post-electorală „Alegerile parlamentare, 28 septembrie 2025”. Oficialul a spus că, de la un an la altul, procesul […] The post Moldova își va evalua legislația în 2026, după experiența ultimelor alegeri? Grosu: „Avem un mic răgaz” appeared first on NewsMaker.
16:10
Integritatea fostului adjunct al Veronicăi Dragalin va fi reevaluată repetat. CSP a dispus reluarea procesului în cazul Plevan # NewsMaker
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, în cadrul ședinței din 19 februarie, concluziile Comisiei de Vetting privind nepromovarea evaluării externe a integrității de către procurorul anticorupție Vasile Plevan. Astfel, Consiliul a dispus reevaluarea lui Plevan. Informațiile au fost comunicate de membrul CSP Andrei Cebotari. Vasile Plevan, ex-adjunct al fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica […] The post Integritatea fostului adjunct al Veronicăi Dragalin va fi reevaluată repetat. CSP a dispus reluarea procesului în cazul Plevan appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:20
Grant japonez de 21 mln lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat acordul # NewsMaker
Compania „Teleradio-Moldova”, care deține posturile publice de televiziune și radio, va fi modernizată cu 21 milioane de lei, fonduri care vor fi oferite de Japonia sub formă de grant. Parlamentul de la Chișinău a ratificat, în cadrul ședinței plenare din 19 februarie, Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japonia privind acest sprijin financiar. Banii din […] The post Grant japonez de 21 mln lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova”. Parlamentul a ratificat acordul appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke”/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Iarna a lovit în forță: localități fără lumină și drumuri înzăpezite— Moldovagaz: schimbarea furnizorului nu eliberează de obligația de a achita datoriile— Disputa pe legea cetățeniei continuă. Grosu despre „Partidul Nostru”: La karaoke erau primii…— Guvernul României a aprobat construcția podului Albița-Leușeni— […] The post (VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke”/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut appeared first on NewsMaker.
15:10
Infecție cu virusul variolei maimuței, confirmată în R. Moldova pentru prima dată după 2022 # NewsMaker
În Republica Moldova a fost înregistrat un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), acesta fiind de import. Ultimele două cazuri de infecție cu acest virus în țara noastră au fost înregistrate în 2022. Informațiile au fost comunicate pe 19 februarie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a precizat că persoana infectată […] The post Infecție cu virusul variolei maimuței, confirmată în R. Moldova pentru prima dată după 2022 appeared first on NewsMaker.
15:10
15:00
27 de milioane de doze de droguri, confiscate în Ucraina. Poliția: un curier, reținut în Moldova (VIDEO) # NewsMaker
Oamenii legii din Ucraina, în colaborare cu organele de drept din Republica Moldova și Polonia, au realizat o operațiune antidrog, în cadrul căreia au fost capturate peste 27 de milioane de doze cu o valoare estimată de circa 400 milioane de grivne (echivalentul a €7,8 milioane, conform cursul valutar actual) pe piața neagră. Substanțele narcotice […] The post 27 de milioane de doze de droguri, confiscate în Ucraina. Poliția: un curier, reținut în Moldova (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
14:20
Ex-liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul „Frauda Bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată pe 19 februarie de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Magistrații au admis demersul procurorului Alexandru Cernei din 16 februarie privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv. Astfel, măsura a fost prelungită pentru un termen […] The post Plahotniuc rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile appeared first on NewsMaker.
14:20
Comerțul dintre Moldova și Israel s-a dublat în 2025: Importurile au depășit exporturile de 4 ori # NewsMaker
Exporturile de produse și mărfuri moldovenești către Israel au înregistrat o creștere semnificativă în 2025. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 10,66 milioane de dolari, cu 32% mai mult față de 2024 (8,07 milioane de dolari). Datele au fost prezentate de Ambasada Republicii Moldova în Israel într-un comunicat. În același timp, importurile din Israel […] The post Comerțul dintre Moldova și Israel s-a dublat în 2025: Importurile au depășit exporturile de 4 ori appeared first on NewsMaker.
13:50
(VIDEO) „Moldova își va găsi calea”. Interviu cu Mathieu Mori despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE # NewsMaker
Reforma administrației publice locale este dezbătută intens în Republica Moldova: de la comasarea localităților până la autonomia financiară a primăriilor. Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Mathieu Mori, a explicat într-un interviu pentru NewsMaker de ce descentralizarea nu este finalizată nici măcar în țările din UE, de ce este necesar […] The post (VIDEO) „Moldova își va găsi calea”. Interviu cu Mathieu Mori despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE appeared first on NewsMaker.
13:50
13:40
Nosatîi, chemat la raport în Parlament. Reacția ministerului apărării la moțiunea înaintată de opoziție # NewsMaker
Ministrul Anatolie Nosatîi este chemat la raport în Parlament. Fracțiunea „Alternativa” a depus, pe 19 februarie, o moțiune simplă împotriva activității Ministerului Apărării. Opoziția califică drept „îngrijorătoare” situația, după ce, doar de la începutul anului, doi militari și-au pierdut viața în timpul serviciului. Documentul este susținut de 42 de deputați, inclusiv de socialiști. Ion Chicu […] The post Nosatîi, chemat la raport în Parlament. Reacția ministerului apărării la moțiunea înaintată de opoziție appeared first on NewsMaker.
13:30
(VIDEO) „Veneția Chișinăului”: Spargerea unei țevi la Botanica a provocat surparea asfaltului # NewsMaker
Pe strada Pădurii din sectorul Botanica al capitalei, s-a format un crater cu adâncimea de peste un metru. Cauza este spargerea unei țevi vechi din fontă, instalată încă în 1980: din cauza variațiilor de temperatură aceasta a crăpat, apa a spălat solul, iar asfaltul s-a surpat. Strada a fost parțial închisă, circulația a fost blocată […] The post (VIDEO) „Veneția Chișinăului”: Spargerea unei țevi la Botanica a provocat surparea asfaltului appeared first on NewsMaker.
13:00
Fratele regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat. Acesta este suspectat de abuz al funcției publice, scrie BBC. Potrivit poliției britanice, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani din Norfolk a fost reținut în cadrul unei investigații privind posibile fapte […] The post BBC: Fratele regelui Charles, fostul prinț Andrew, a fost arestat în ancheta Epstein appeared first on NewsMaker.
12:40
„La vârsta asta să umbli pe dealuri, nu știu pe unde… vino acasă”: Grosu, reacție la mesajul lui Constantinov (VIDEO) # NewsMaker
Dmitri Constantinov, ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), este așteptat acasă. Nu este un argument să te acoperi cu faptul că ai o vârstă înaintată și să mai fugi în Transnistria. Declarațiile au fost făcute pe 19 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în reacție la […] The post „La vârsta asta să umbli pe dealuri, nu știu pe unde… vino acasă”: Grosu, reacție la mesajul lui Constantinov (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
12:10
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # NewsMaker
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală. Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către […] The post Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR appeared first on NewsMaker.
12:00
Guvernul de la București a aprobat construcția podului Albița-Leușeni. Investiții de 257 mln de lei românești # NewsMaker
Guvernul de la București a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, vizează un coridor rutier esențial pentru circulația persoanelor și transportul de mărfuri dintre România și Republica Moldova, transmite Moldpres. Hotărârea Executivului […] The post Guvernul de la București a aprobat construcția podului Albița-Leușeni. Investiții de 257 mln de lei românești appeared first on NewsMaker.
11:50
Moldovagaz avertizează consumatorii datornici: „Schimbarea furnizorului nu îi eliberează de achitare” # NewsMaker
Peste 23 de mii de consumatori casnici și peste 450 de consumatori non-casnici aveau datorii la data de 31 ianuarie 2026 față de Moldovagaz. Cifrele au fost comunicate de compania Moldovagaz pe 19 februarie, care a precizat că datoriile au rămas neachitate pentru gazele naturale livrate până la 1 septembrie 2025, când furnizarea a fost […] The post Moldovagaz avertizează consumatorii datornici: „Schimbarea furnizorului nu îi eliberează de achitare” appeared first on NewsMaker.
11:20
PAS, după ce deputații din echipa lui Usatîi au atacat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: „Nicio logică legislativă” # NewsMaker
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) califică drept „lipsit de logică legislativă” sesizarea depusă de deputații „Partidului Nostru” (PN) la Curtea Constituțională cu privire la Legea cetățeniei, în condițiile în care aceeași fracțiune a înaintat un proiect de modificare a legii. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt PAS, Adriana Vlas, pe 19 […] The post PAS, după ce deputații din echipa lui Usatîi au atacat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: „Nicio logică legislativă” appeared first on NewsMaker.
11:10
10:40
Fracțiunea PSRM din CMC cere convocarea consilierilor în ședință marți și includerea, cu prioritate, a patru subiecte pe ordinea de zi. Între acestea: bugetul municipiului Chișinău pentru 2026. Socialiștii au anunțat, pe 19 februarie, că sunt gata să voteze bugetul în ambele lecturi, însă cu o condiție. Aceștia cheamă chișinăuienii să participe la ședință, pentru […] The post Socialiștii din CMC – gata să voteze bugetul, dar cu o condiție: ce solicită appeared first on NewsMaker.
10:40
10:30
În total, numărul victimelor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, ar fi șase. Trei dintre acestea au fost stabilite clar, iar în cazul altor trei victime încă se lucrează. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 18 februarie a emisiunii Rezoomat de la RealitateaTV. Cernăuțeanu a fost […] The post Cernăuțeanu: numărul victimelor de la ferma din Beriozchi ar putea ajunge la șase appeared first on NewsMaker.
10:00
„Car Vertical” cu fete goale din Moldova a revenit? Organizație: „Cel mai probabil, distribuit fără consimțământul fetelor” # NewsMaker
Pe rețelele de socializare au reapărut conturi care publică conținut intim cu fete din Republica Moldova, care poate fi cumpărat contra cost, precum și promovează servicii de escortaj. Anunțul a fost făcut pe 19 februarie de Coaliția Națională „Viața fără Violență”, care a precizat că este vorba despre conturi de pe Telegram și TikTok. Organizația […] The post „Car Vertical” cu fete goale din Moldova a revenit? Organizație: „Cel mai probabil, distribuit fără consimțământul fetelor” appeared first on NewsMaker.
09:50
VIDEO Transnistria: Livrări instabile de gaz / Școli online / Pescari luați de o bucată de gheață # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Opt pescari au fost luați de o bucată de gheață pe râul NistruOpt pescari au fost purtați […] The post VIDEO Transnistria: Livrări instabile de gaz / Școli online / Pescari luați de o bucată de gheață appeared first on NewsMaker.
09:20
Cernăuțeanu îi recomandă lui Costiuc „să se apropie de un medic pentru a se informa”: precizări în cazul fetiței care s-a intoxicat # NewsMaker
Minora, despre cazul căreia a vorbit deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc, nu s-a intoxicat cu droguri, dar cu medicament. Copila a consumat pastile, care generează anumite elemente chimice, dar asta nu înseamnă droguri. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 18 februarie a emisiunii Rezoomat de […] The post Cernăuțeanu îi recomandă lui Costiuc „să se apropie de un medic pentru a se informa”: precizări în cazul fetiței care s-a intoxicat appeared first on NewsMaker.
