Ministerul Educației lansează o platformă cu manuale digitale pentru mai multe discipline

La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea averii străine, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a venit cu o primă reacție. Într-o postare pe Facebook, Constantinov, care se ascunde de justiția moldovenească, susține că este nevinovat și cere public ...