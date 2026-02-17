Piața imobiliară în derivă – Statul are o soluție pentru a interveni

15:10

Statutul special al Portului Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea fi extins dincolo de 2030, iar terenurile pe care este amplasat ar urma să fie transmise în drept de superficie până la 31 decembrie 2075, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, notează bani.md În nota informativă se arată explicit că ... Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România The post Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România appeared first on Politik.