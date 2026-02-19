Iarna severă a redus semnificativ stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova

16:30

SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală, a declarat sâmbǎtǎ, 14 februarie 2026, secretarul de stat american Marco Rubio, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC). „Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la ...