Problema anulării actelor de identitate pentru românii din Republica Moldova în vizorul Parlamentului de la Chișinău – Urmează discuții la nivel înalt
Politik, 20 februarie 2026 15:00
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine ...
• • •
Acum 15 minute
15:00
Guvernul pregătește inventarierea rețelelor de gaze de presiune joasă – Măsura ar putea costa statul 25 de milioane de euro # Politik
Ministrul Energiei Dorin Junghietu a declarat în Parlament că Guvernul urmează să inventarieze toate rețelele de gaz de presiune joasă aflate la balanța Moldovagaz. Ministrul a oferit un răspuns la o întrebare adresată de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov. Deputatul a menționat că În perioada 2005–2009, a avut loc o campanie națională de gazificare prin ...
15:00
Problema anulării actelor de identitate pentru românii din Republica Moldova în vizorul Parlamentului de la Chișinău – Urmează discuții la nivel înalt # Politik
În luna martie, Chișinăul va discuta cu deputați din România inclusiv problemele legate de eliberarea cărților de identitate și impactul asupra persoanelor cu dublă cetățenie. Despre faptul că va avea o discuție în acest sens a declarat deputatul PAS, Marcel Spătari, pentru Ziarul de Gardă. Publicația a discutat cu parlamentari de la Chișinău, cu buletine ...
15:00
Comerțul din Transnistria în cădere liberă din cauza tarifelor vamale – Tiraspolul dă vina pe Chișinău # Politik
Comerțul regiunii transnistrene s-a redus cu 29% în 2025, aproape o treime, și a constituit 1,728 miliarde de dolari. Datele au fost prezentate în cadrul ședinței colegiului așa-numitului „comitet vamal", la care a participat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, notează IPN. Potrivit raportului, exporturile s-au redus cu 40%, ajungând la 436 de milioane de ...
15:00
Turcul Hasan Toper, complice la omorul din sectorul Rîșcani a fost eliberat – Procurorii vor contesta decizia instanței # Politik
Hasan Toper, bărbatul de origine turcă, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în data de 20 februarie. Precizarea procurorilor vine după ce informația a fost ...
Acum 4 ore
11:20
Statul va reconstrui traseul Chișinău -Leușeni, anunță premierul Munteanu – Drumul a fost dat în funcțiune între 2007-2008 # Politik
În această primăvară ar urma să înceapă reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni, anunță Alexandru Munteanu În această primăvară ar urma să înceapă lucrările de reconstrucție a traseului Chișinău–Leușeni, imediat ce condițiile meteo vor permite intervențiile capitale. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul unei emisiuni televizate, notează info1.md Până la demararea lucrărilor de amploare, ...
11:20
Proiectul PSRM privind impozitarea cu 25% a profiturilor companiilor energetice respins de majoritatea parlamentară # Politik
Deputatul PSRM Petru Burduja a prezentat în plenul Parlamentului un proiect de lege care prevedea instituirea unei cote speciale de impozitare de 25% pentru profiturile companiilor energetice, față de cota standard de 12% aplicată în prezent impozitului pe venit. Inițiativa a fost respinsă de majoritatea parlamentară PAS. Potrivit autorului, proiectul urmărea „echilibrarea poverii" generate de ...
11:20
Alexandr Berlinschii: Opoziția recurge la moțiuni deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a explicat de ce opoziția recurge la moțiuni. El a declarat că acest instrument constituțional este aplicat deoarece majoritatea parlamentară și reprezentanții Guvernului refuză dialogul. „Dacă ar veni miniștrii la raport în Parlament, fiindcă noi avem dreptul constituțional de control parlamentar, nu am fi recurs la moțiune. De exemplu, colegul ...
Acum 6 ore
10:20
Sancțiuni penale pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor – Ce prevede proiectul de lege votat de Parlament # Politik
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate", la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și are drept scop fortificarea securității ...
10:20
Energocom intră pe piața liberă a gazelor și pregătește livrări pentru consumatorii mari, în contextul liberalizării totale a segmentului non-casnic. Compania își va extinde activitatea pe piața liberă a gazelor naturale, unde va oferi consumatorilor mari gaze la prețuri nereglementate. În acest scop, Energocom a înregistrat deja o subsidiară – „Energocom Trading", urmând să obțină ...
10:20
Lovitură pentru HoReCa – TVA la restaurante urcă de la 8% la 18% în cadrul unui „plan de unificare fiscală” propus de premierul Munteanu # Politik
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și unități de cazare ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, că Executivul pregătește majorarea cotei TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%, în cadrul unui „plan de unificare fiscală". Șeful Guvernului a explicat că ...
10:20
Apeductul Prut-Fălești și modernizarea unei zone de aprovizionare cu apă din Drochia urmează să fie finalizate – Au fost semnate contractele în valoare de peste 83 milioane lei # Politik
Contractele de antrepriză pentru finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești și pentru modernizarea infrastructurii din zona Valea Curechiului din orașul Drochia au fost semnate astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de reprezentanții ADR Nord, ai Consiliului raional Fălești și ai Primăriei Drochia. Valoarea totală a proiectelor este de 83,2 milioane lei. ...
Acum 24 ore
22:00
Parlamentul a respins moțiunea asupra politicii statului în domeniul energetic și securității energetice în raport cu necesitatea protecției consumatorului și stabilității tarifare. Moțiunea simplă a fost depusă de un grup de deputați din fracțiunile „Partidul Nostru", „Alternativa" și „Democrația Acasă". Autorii au invocat tarife mari la resursele energetice și vulnerabilitatea sistemului electroenergetic. În context, deputații ...
22:00
Peste 1.300 de posturi vacante în educație – Ministerul face apel către tinerii specialiști # Politik
În Republica Moldova sunt disponibile 1.365 de funcții didactice vacante în instituțiile de învățământ general. Despre acest lucru anunță Ministerul Educației, care invită tinerii specialiști să aleagă o carieră în domeniul educației. Dintre posturile vacante, 1.156 sunt în instituții cu predare în limba română, iar 209 în instituții cu predare în limba rusă. Totodată, 624 ...
22:00
Avocații au înaintat și o solicitare neobișnuită. Vladimir Plahotniuc a cerut permisiunea de a depune declarații de la tribuna rezervată martorilor și de a prezenta diagrame și scheme pe foi de dimensiune A1. Apărarea a motivat necesitatea prin volumul mare de cifre și detalii pe care oligarhul intenționează să le explice într-un mod mai accesibil. ...
22:00
Tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici vor fi ajustate # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de administrație al instituției, iar noile tarife ar putea intra în vigoare la 1 martie 2026. Ajustările vizează producătorii ...
22:00
Alertă de călătorie în Iran – Cetățenii moldoveni sunt îndemnați să părăsească țara din cauza riscurilor de securitate # Politik
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să renunțe la orice deplasare sau tranzit prin Iran, din cauza riscurilor de securitate care s-au intensificat în regiune. Avertismentul a fost transmis de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku. Pentru cetățenii aflați deja în Iran, instituția diplomatică recomandă să părăsească țara cât mai ...
22:00
Procurorul Vasile Plevan are șanse să rămână în sistem – CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Politik
Fostul șef-adjunct al Procuratura Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins raportul negativ întocmit de Comisia de evaluare a procurorilor. Comisia constatase că Plevan nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a propus nepromovarea evaluării externe. La ședința CSP de joi, 19 februarie, doar ...
22:00
Serghei Ivanov – Cetățenii au plătit 400 de milioane de lei în plus din cauza întârzierii ajustării tarifelor la gaz # Politik
Serghei Ivanov, deputat al Partidului Nostru, a criticat în Parlament întârzierea ajustării tarifelor la gaz în perioada decembrie–ianuarie. Potrivit acestuia, prețul pe metru cub ar fi trebuit să scadă mai devreme, însă autoritățile nu au întreprins acțiuni concrete. Ivanov a subliniat că populația a așteptat și a plătit, în plină iarnă geroasă, un tarif mai ...
22:00
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom, în cadrul unei ședințe a Parlamentului, notează Bani.md La începutul perioadei de extracție, la 1 noiembrie 2025, în depozite se aflau 1 077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane metri cubi de ...
22:00
Statul ar trebui să accelereze restituirea TVA – Proiectul de lege prezentat de opoziție respins de majoritatea PAS # Politik
Deputatul Petru Burduja a prezentat astăzi un proiect de lege care vizează susținerea agenților economici prin simplificarea și accelerarea procedurii de restituire a TVA pentru sumele acumulate pe un termen de 3 ani și mai mult. Inițiativa legislativă prevedea eliminarea unor limitări și reducerea termenelor de rambursare, însă proiectul nu a fost susținut de majoritatea ...
Ieri
15:10
Restanțe uriașe la gaz – Consumatorii casnici și firmele acumulează datorii de sute de milioane de lei către Moldovagaz # Politik
Peste 23.800 de consumatori casnici și sute de companii din Republica Moldova au datorii restante pentru gazele naturale livrate de către Moldovagaz până în luna septembrie 2025. Potrivit datelor la 31 ianuarie 2026, datoria totală a consumatorilor casnici se ridică la 51,8 milioane de lei, dintre care 40,9 milioane în Chișinău și 10,9 milioane în ...
13:00
Partidul Nostru propune modificarea regulamentului Parlamentului pentru a institui „Ora Guvernului” în Legislativ # Politik
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus introducerea unei sesiuni regulate „Ora Guvernului" în Parlament, de două ori pe săptămână, unde miniștrii să răspundă clar și prompt întrebărilor deputaților, fără a fi nevoie de moțiuni simple și fără tergiversări. El a criticat modul în care fracțiunea majoritară blochează inițiativele opoziției, inclusiv modificările Legii cetățeniei. ...
13:00
Opoziția parlamentară a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi # Politik
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, din partea tuturor deputaților din opoziție. Moțiunea vizează mai multe cazuri în care militari aflați în serviciul activ au decedat. Potrivit lui Chicu, în ultimii doi ani, șapte soldați și-au pierdut viața, inclusiv prin sinucideri. „Starea actuală a lucrurilor în ...
13:00
Plafonul de înregistrare a TVA majorat până la 1,7 milioane de lei – Proiectul votat de Parlament # Politik
Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru". Autorii susțin că această inițiativă este necesară pentru a ajusta plafonul TVA la realitățile economice actuale. Inițiativa are drept scop simplificarea obligațiilor fiscale pentru contribuabilii activi, îmbunătățirea competitivității microîntreprinderilor, precum și creșterea nivelului de conformare voluntară. Deși inițial autorii au propus majorarea pragului ...
09:50
Pod strategic peste Prut, în patru benzi între Albița și Leușeni – Decizia Guvernului României # Politik
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru construcția unui nou pod peste râul Prut, în zona Albița–Leușeni, județul Vaslui. Proiectul are o valoare estimată de 256,9 milioane de lei, iar durata de execuție este stabilită la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de ...
09:50
Toate drumurile naționale din Republica Moldova sunt practicabile la această oră. Autoritățile anunță că circulația se desfășoară fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile. De asemenea, traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat. Potrivit responsabililor din domeniu, 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri au intervenit pentru deszăpezire și ...
18 februarie 2026
16:00
A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului, iar dosarele pot fi depuse până la 23 martie 2026, ora 17:00. Candidații trebuie să îndeplinească mai multe ...
16:00
O comisie parlamentară de profil a susținut proiectul Partidului Nostru privind simplificarea procedurii de primire a bunurilor transmise cu titlu gratuit către primării # Politik
Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a susținut în unanimitate proiectul Partidului Nostru privind simplificarea procedurii de primire a bunurilor transmise cu titlu gratuit către primării, cu condiția obținerii unui aviz pozitiv din partea Guvernului. Potrivit uneia dintre autoarele pro
16:00
PSRM solicită demisia ministrului Apărării după două decese din Armată „Nu sunt incidente izolate, dar probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră” # Politik
Deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au vorbit în cadrul unei conferințe de presă la Parlament despre problemele sistemice din Armata Națională, solicitând demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Pavel Voicu, a declarat că în Armată se înregistrează încălcări serioase – de la abuzuri și neglijență până la cazuri de presiune psihologică, violență și decese ... PSRM solicită demisia ministrului Apărării după două decese din Armată „Nu sunt incidente izolate, dar probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră” The post PSRM solicită demisia ministrului Apărării după două decese din Armată „Nu sunt incidente izolate, dar probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră” appeared first on Politik.
15:20
Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei – Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Politik
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională ... Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei – Peste 26.000 de persoane sunt afectate The post Partidul Nostru contestă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei – Peste 26.000 de persoane sunt afectate appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, prinde contur – Încă o Comisie parlamentară a susținut inițiativa # Politik
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare ... Proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, prinde contur – Încă o Comisie parlamentară a susținut inițiativa The post Proiectul privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, prinde contur – Încă o Comisie parlamentară a susținut inițiativa appeared first on Politik.
14:40
Studii în regim online în patru raioane – Elevii din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași învață de la distanță # Politik
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară miercuri, 18 februarie, lecțiile în regim online. Decizia a fost aprobată de organele locale de specialitate în domeniul învățământului și de autoritățile publice locale de nivelul II. În restul țării, 751 de instituții activează în regim obișnuit, cu prezență fizică a elevilor la ore. Ministerul ... Studii în regim online în patru raioane – Elevii din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași învață de la distanță The post Studii în regim online în patru raioane – Elevii din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași învață de la distanță appeared first on Politik.
14:40
Statul vrea reorganizarea Moldelectrica – Ministerul Energiei a aprobat un plan de acțiuni # Politik
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în societate pe acțiuni, după ce Ministerul Energiei a demarat oficial procedurile în acest sens. Un ordin de aprobare a Planului de reorganizare a fost semnat la 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul stabilește etapele juridice și contabile ale procesului, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. ... Statul vrea reorganizarea Moldelectrica – Ministerul Energiei a aprobat un plan de acțiuni The post Statul vrea reorganizarea Moldelectrica – Ministerul Energiei a aprobat un plan de acțiuni appeared first on Politik.
08:10
Doar jumătate din banii Fondului rutier ajung la drumuri, restul sunt direcționați în consum # Politik
Guvernul încasează anual aproximativ 4.000 de lei de la fiecare șofer pentru infrastructura rutieră, însă doar jumătate din această sumă ajunge efectiv în fondul rutier, iar restul banilor sunt redirecționați către alte cheltuieli bugetare. Practica se menține încă din 2015, a declarat economistul Veaceslav Ioniță într-un interviu pentru publicația ZIUA. Potrivit expertului, situația echivalează, în ... Doar jumătate din banii Fondului rutier ajung la drumuri, restul sunt direcționați în consum The post Doar jumătate din banii Fondului rutier ajung la drumuri, restul sunt direcționați în consum appeared first on Politik.
17 februarie 2026
21:00
O nouă cauză penală pentru Vladimir Plahotniuc – Este învinuit de confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă # Politik
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal deschis de autoritățile din Republica Moldova. Inițial, Procuratura Anticorupție a pornit un proces penal pentru confecționarea, deținerea și utilizarea unor acte de identitate falsificate, ridicate în Grecia. Ulterior, după examinarea materialelor acumulate, procesul penal a fost transformat într-un dosar penal. ... O nouă cauză penală pentru Vladimir Plahotniuc – Este învinuit de confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă The post O nouă cauză penală pentru Vladimir Plahotniuc – Este învinuit de confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă appeared first on Politik.
20:50
Mesaj de la Washington – Moldova trebuie ajutată mai departe de SUA – Ce au declarat senatorii americani la Chișinău # Politik
Un grup de senatori americani din opoziția democrată au spus la Chișinău că administrația președintelui Donald Trump și Congresul consideră „de comun acord” că Republica Moldova joacă „un rol strategic și crucial” în vecinătatea Ucrainei, așa încât trebuie ajutată mai departe de Statele Unite. „Cred că administrația Trump a sprijinit proiecte ca cele din domeniul ... Mesaj de la Washington – Moldova trebuie ajutată mai departe de SUA – Ce au declarat senatorii americani la Chișinău The post Mesaj de la Washington – Moldova trebuie ajutată mai departe de SUA – Ce au declarat senatorii americani la Chișinău appeared first on Politik.
20:50
Recomandarea Consiliului Europei pentru Chișinău – Reforma administrației locale nu se face pentru un singur mandat # Politik
Situația privind democrația locală în Republica Moldova s-a îmbunătățit, însă munca nu s-a încheiat, iar reforma inițiată de Guvern rămâne crucială pentru dezvoltarea capacităților financiare și creșterea calității serviciilor în localități. Aprecierea a fost făcută de președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), Marc Cools, notează moldova1.md Într-o conferință de presă susținută ... Recomandarea Consiliului Europei pentru Chișinău – Reforma administrației locale nu se face pentru un singur mandat The post Recomandarea Consiliului Europei pentru Chișinău – Reforma administrației locale nu se face pentru un singur mandat appeared first on Politik.
20:50
Certificatul de naștere nu va constitui dovadă a cetățeniei la majorat – Ce prevede proiectul de lege înregistrat de PAS # Politik
Partidul de guvernământ a amânat intrarea în vigoare a noilor reguli privind cetățenia, oferind un răgaz celor care nu au reușit să-și perfecteze actele până la 18 ani. Totuși, prevederea-cheie a fost păstrată: certificatul de naștere nu va constitui dovadă a cetățeniei la majorat, ceea ce menține riscul ca unii tineri să se confrunte în ... Certificatul de naștere nu va constitui dovadă a cetățeniei la majorat – Ce prevede proiectul de lege înregistrat de PAS The post Certificatul de naștere nu va constitui dovadă a cetățeniei la majorat – Ce prevede proiectul de lege înregistrat de PAS appeared first on Politik.
20:50
Potrivit ultimelor actualizări meteorologice și avertizărilor de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, începând din noaptea de 17 spre 18 februarie și pe parcursul zilei de miercuri sunt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului. În acest context, prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat mai multe măsuri preventive pentru reducerea riscurilor ... Programul instituțiilor, schimbat din cauza vremii – Măsuri luate la Guvern The post Programul instituțiilor, schimbat din cauza vremii – Măsuri luate la Guvern appeared first on Politik.
16:30
Prima reacție a fostului președinte al Adunării Populare de la Comrat – Cere reevaluarea cazului după ce a fost condamnat # Politik
La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea averii străine, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a venit cu o primă reacție. Într-o postare pe Facebook, Constantinov, care se ascunde de justiția moldovenească, susține că este nevinovat și cere public ... Prima reacție a fostului președinte al Adunării Populare de la Comrat – Cere reevaluarea cazului după ce a fost condamnat The post Prima reacție a fostului președinte al Adunării Populare de la Comrat – Cere reevaluarea cazului după ce a fost condamnat appeared first on Politik.
16:30
Rusia se pregătește să renunțe la Telegram – Aplicația ar putea fi blocată de la 1 aprilie # Politik
Telegram ar putea fi blocat pe teritoriul Rusiei începând cu 1 aprilie, potrivit unor informații publicate de canalul Telegram Baza, care citează surse proprii. Conform acestora, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, „va începe blocarea totală a mesageriei după modelul Instagram și Facebook”, iar aplicația nu va mai funcționa în întreaga țară nici ... Rusia se pregătește să renunțe la Telegram – Aplicația ar putea fi blocată de la 1 aprilie The post Rusia se pregătește să renunțe la Telegram – Aplicația ar putea fi blocată de la 1 aprilie appeared first on Politik.
16:30
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, după ce, în ultimul an, numărul imobilelor vândute a scăzut semnificativ față de anii precedenți. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, autoritățile pregătesc un set de măsuri care vizează creșterea ofertei de ... Piața imobiliară în derivă – Statul are o soluție pentru a interveni The post Piața imobiliară în derivă – Statul are o soluție pentru a interveni appeared first on Politik.
11:40
Importul și consumul de medicamente antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova. Anul trecut, în farmaciile din țară s-au vândut aproape 1.3 milioane de cutii, cu 17 la sută mai multe decât în 2024, potrivit datelor furnizate de Agenția Medicamentului. Reprezentanții instituției susțin că evoluția nu reprezintă o abatere semnificativă sau atipică, ci o tendință ... Explozie de antidepresive în Moldova – Importurile de medicamente cresc alarmant The post Explozie de antidepresive în Moldova – Importurile de medicamente cresc alarmant appeared first on Politik.
11:40
Avertismentul ANRE – Din 1 aprilie consumatorii non-casnici ar putea rămâne fără gaze dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă # Politik
Consumatorii non-casnici mari riscă să rămână fără gaze naturale de la 1 aprilie 2026 dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă și nu vor încheia un contract valabil până la termenul-limită. Avertismentul vine din partea Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit instituției, în conformitate cu Calendarul de liberalizare a pieței ... Avertismentul ANRE – Din 1 aprilie consumatorii non-casnici ar putea rămâne fără gaze dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă The post Avertismentul ANRE – Din 1 aprilie consumatorii non-casnici ar putea rămâne fără gaze dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă appeared first on Politik.
11:40
Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok” – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală # Politik
Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok” – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală. Acesta nu a făcut declarații pentru presă, în timp ce era escortat din sala de judecată. „D-lui a făcut uz de dreptul de a nu da declarații. Acest lucru nu ... Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok” – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală The post Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok” – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală appeared first on Politik.
16 februarie 2026
16:30
Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev pe fondul restricțiilor la importul de carne de pasăre # Politik
Republica Moldova riscă să piardă aproximativ 40 de milioane de dolari din exporturile sale de produse vinicole, după ce a ignorat încercările Ucrainei de a soluționa situația legată de interdicția totală asupra importului de carne de pasăre ucraineană. Kievul a avertizat deja că ar putea aplica măsuri comerciale similare. Timp de trei săptămâni, partea ucraineană ... Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev pe fondul restricțiilor la importul de carne de pasăre The post Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev pe fondul restricțiilor la importul de carne de pasăre appeared first on Politik.
16:30
Viziunea LOC pentru reforma administrației locale – Fără amalgamare normativă și mai multe stimulente financiare # Politik
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților doar cu acordul acestora, să ofere stimulente financiare clare și să transfere mai multe atribuții către primării. Reprezentanții partidului au prezentat un concept, potrivit căruia, comunitățile să aibă mai mult control asupra propriului buget, asupra proiectelor locale și asupra deciziilor. ... Viziunea LOC pentru reforma administrației locale – Fără amalgamare normativă și mai multe stimulente financiare The post Viziunea LOC pentru reforma administrației locale – Fără amalgamare normativă și mai multe stimulente financiare appeared first on Politik.
16:00
Evaluarea lui Alexandru Machidon rămâne în așteptare – O decizie finală va fi dată în 30 de zile # Politik
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare, după ce membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. Potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 252/2023, ... Evaluarea lui Alexandru Machidon rămâne în așteptare – O decizie finală va fi dată în 30 de zile The post Evaluarea lui Alexandru Machidon rămâne în așteptare – O decizie finală va fi dată în 30 de zile appeared first on Politik.
16:00
Vești bune pentru cei care revin acasă – Guvernul actualizează lista bunurilor scutite de taxe la import # Politik
Guvernul pregătește o nouă listă a bunurilor personale care vor putea fi introduse în Republica Moldova fără plata drepturilor de import de către cetățenii care revin cu traiul în țară. Proiectul de hotărâre, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede aprobarea unei liste exhaustive de bunuri de uz personal scutite de taxe vamale la revenirea moldovenilor din ... Vești bune pentru cei care revin acasă – Guvernul actualizează lista bunurilor scutite de taxe la import The post Vești bune pentru cei care revin acasă – Guvernul actualizează lista bunurilor scutite de taxe la import appeared first on Politik.
16:00
Renato Usatîi – Interdicția pentru copiii sub 16 ani la rețelele sociale ar putea avea efectul opus – Există alternative # Politik
Ideea de a restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani este una de-a dreptul aberantă, consideră liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Politicianul spune că efectul aplicării unei asemenea interdicții ar putea avea efectul opus. „ Dacă cei care propun interdicția cred că astfel vor rezolva problema, trebuie să-i dezamăgesc: tot ce este ... Renato Usatîi – Interdicția pentru copiii sub 16 ani la rețelele sociale ar putea avea efectul opus – Există alternative The post Renato Usatîi – Interdicția pentru copiii sub 16 ani la rețelele sociale ar putea avea efectul opus – Există alternative appeared first on Politik.
