Rusia se pregătește să renunțe la Telegram – Aplicația ar putea fi blocată de la 1 aprilie
Politik, 17 februarie 2026 16:30
Telegram ar putea fi blocat pe teritoriul Rusiei începând cu 1 aprilie, potrivit unor informații publicate de canalul Telegram Baza, care citează surse proprii. Conform acestora, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, Roskomnadzor, „va începe blocarea totală a mesageriei după modelul Instagram și Facebook", iar aplicația nu va mai funcționa în întreaga țară nici ...
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
16:30
Prima reacție a fostului președinte al Adunării Populare de la Comrat – Cere reevaluarea cazului după ce a fost condamnat # Politik
La aproape două luni după ce a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea averii străine, fostul președinte al Adunării Populare din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a venit cu o primă reacție. Într-o postare pe Facebook, Constantinov, care se ascunde de justiția moldovenească, susține că este nevinovat și cere public ...
16:30
16:30
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, după ce, în ultimul an, numărul imobilelor vândute a scăzut semnificativ față de anii precedenți. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, autoritățile pregătesc un set de măsuri care vizează creșterea ofertei de ...
Acum 6 ore
11:40
Importul și consumul de medicamente antidepresive sunt în creștere în Republica Moldova. Anul trecut, în farmaciile din țară s-au vândut aproape 1.3 milioane de cutii, cu 17 la sută mai multe decât în 2024, potrivit datelor furnizate de Agenția Medicamentului. Reprezentanții instituției susțin că evoluția nu reprezintă o abatere semnificativă sau atipică, ci o tendință ...
11:40
Avertismentul ANRE – Din 1 aprilie consumatorii non-casnici ar putea rămâne fără gaze dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă # Politik
Consumatorii non-casnici mari riscă să rămână fără gaze naturale de la 1 aprilie 2026 dacă nu își vor alege un furnizor pe piața liberă și nu vor încheia un contract valabil până la termenul-limită. Avertismentul vine din partea Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit instituției, în conformitate cu Calendarul de liberalizare a pieței ...
11:40
Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok” – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală # Politik
Vladimir Plahotniuc a făcut uz de dreptul său și a refuzat să depună declarații în dosarul „Kuliok" – Ce se întâmplă în continuare cu ancheta penală. Acesta nu a făcut declarații pentru presă, în timp ce era escortat din sala de judecată. „D-lui a făcut uz de dreptul de a nu da declarații. Acest lucru nu ...
Ieri
16:30
Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev pe fondul restricțiilor la importul de carne de pasăre # Politik
Republica Moldova riscă să piardă aproximativ 40 de milioane de dolari din exporturile sale de produse vinicole, după ce a ignorat încercările Ucrainei de a soluționa situația legată de interdicția totală asupra importului de carne de pasăre ucraineană. Kievul a avertizat deja că ar putea aplica măsuri comerciale similare. Timp de trei săptămâni, partea ucraineană ...
16:30
Viziunea LOC pentru reforma administrației locale – Fără amalgamare normativă și mai multe stimulente financiare # Politik
Liga Orașelor și Comunelor propune o reformă a administrației publice care să permită amalgamarea localităților doar cu acordul acestora, să ofere stimulente financiare clare și să transfere mai multe atribuții către primării. Reprezentanții partidului au prezentat un concept, potrivit căruia, comunitățile să aibă mai mult control asupra propriului buget, asupra proiectelor locale și asupra deciziilor. ...
16:00
Evaluarea lui Alexandru Machidon rămâne în așteptare – O decizie finală va fi dată în 30 de zile # Politik
Comisia de evaluare a procurorilor informează că rezultatul evaluării integrității etice și financiare a Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi publicat în termen de 30 de zile lucrătoare, după ce membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea proiectului de raport. Potrivit procedurii prevăzute de Legea nr. 252/2023, ...
16:00
Vești bune pentru cei care revin acasă – Guvernul actualizează lista bunurilor scutite de taxe la import # Politik
Guvernul pregătește o nouă listă a bunurilor personale care vor putea fi introduse în Republica Moldova fără plata drepturilor de import de către cetățenii care revin cu traiul în țară. Proiectul de hotărâre, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede aprobarea unei liste exhaustive de bunuri de uz personal scutite de taxe vamale la revenirea moldovenilor din ...
16:00
Renato Usatîi – Interdicția pentru copiii sub 16 ani la rețelele sociale ar putea avea efectul opus – Există alternative # Politik
Ideea de a restricționa accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani este una de-a dreptul aberantă, consideră liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. Politicianul spune că efectul aplicării unei asemenea interdicții ar putea avea efectul opus. „ Dacă cei care propun interdicția cred că astfel vor rezolva problema, trebuie să-i dezamăgesc: tot ce este ...
16:00
Raport al ASD – 2,5 miliarde din Fondul Rutier au mers la întreținerea și reparația drumurilor naționale în 2025 # Politik
În anul 2025, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale a fost alocat un buget de circa 2,59 miliarde de lei. Potrivit Raportului de executare prezentat de Administrația de Stat a Drumurilor, suma valorificată pentru lucrările efectuate în perioada ianuarie–decembrie a constituit aproximativ 2,51 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un ...
16:00
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul în data de 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie, transmite IPN. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef ...
16:00
Tarifele la energia electrică ar putea crește în Republica Moldova, după ce doi furnizori au depus solicitări oficiale de ajustare a prețurilor către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit demersurilor înaintate, Premier Energy a cerut aprobarea unui tarif de 3,83 lei/kWh, cu 24 de bani sau cu 6,6% mai mult decât tariful actual. ...
16:00
Partidul Nostru – Guvernarea urmărește prin reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților interese politice, nu bunăstarea cetățenilor # Politik
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite" după propriile criterii. Pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților, susține liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi. „Partidul Nostru va susține reforma – ea este necesară –, însă trebuie făcută în interesul cetățenilor. În primul rând, consiliile ...
12:20
Condițiile meteo din noaptea trecută au provocat deconectări masive de energie electrică. În total, 40 066 de consumatori au rămas fără curent, potrivit situației operative prezentate la ora 07:00, pe 16 februarie 2026. „Premier Energy Distribution" a raportat 5 136 de deconectări în raioanele Criuleni, Strășeni, Orhei și Hâncești. „RED-Nord" a anunțat 34 930 de ...
12:20
Usatâi: Moldova are nevoie de o clasă politică matură, capabilă să susțină inițiativele bune în Parlament, indiferent cine le propune # Politik
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi afirmă că politicienii din Moldova au nevoie de maturitate când atât majoritatea, cât și opoziția sunt gata să susțină inițiativele bune în Parlament, indiferent cine le propune. Usatîi spune că majoritatea parlamentară respinge aproape toate inițiativele legislative ale opoziției. Doar în câteva cazuri există consens. „De exemplu, colegul nostru, Constantin ...
11:30
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării. În prezent, nu sunt drumuri blocate, însă pe anumite sectoare se circulă cu dificultate din cauza vântului puternic și a viscolului, care aduce zăpada pe carosabil și favorizează formarea lunecușului. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor (AND), 177 de utilaje speciale și 123 de ...
11:30
Negocierile pentru proiectul de modernizare a Termoelectrica, finanțat dintr-un credit de peste 81 de milioane de euro, continuă să fie marcate de opacitate, întârzieri și decizii controversate. Deși Ministerul Energiei a declarat public că susține negocierea cu toți ofertanții, în practică procesul pare blocat de o „mână invizibilă" care împinge discuțiile într-o singură direcție către ...
11:30
300 de milioane de lei sunt alocate în acest an pentru apelurile de granturi destinate întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Apelurile au fost relansate cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova și în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar antreprenorii pot ...
11:30
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie ...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen: „SUA nu vor aliați slabi, dar Europa trebuie să se poată apăra singură” # Politik
SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală, a declarat sâmbǎtǎ, 14 februarie 2026, secretarul de stat american Marco Rubio, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC). „Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la ...
16:30
Ministrul Popșoi, la prima reuniune din acest an în Formatul „Triunghiul Odesa” – „ Am convenit să continuăm colaborarea și să avansăm” # Politik
Şeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi a participat, alături de ministra afacerilor externe a României, Oana Țoiu și ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, la prima reuniune din acest an a miniștrilor afacerilor externe în Formatul „Triunghiul Odesa", care a avut loc la München. Potrivit ministrului de Externe, Mihai Popșoi, discuțiile au vizat cooperarea trilaterală ...
13 februarie 2026
21:50
România a intrat în recesiune tehnică – Premierul Bolojan vorbește despre „corecție economică” # Politik
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce economia a scăzut două trimestre consecutiv. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut a fost mai mic cu 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, iar în trimestrul IV a scăzut cu 1,9% comparativ cu trimestrul precedent. ...
21:50
Premieră diplomatică – Chișinăul bate la ușa Washingtonului — Maia Sandu, discuții cu Marco Rubio la München # Politik
Președintele Republicii Moldova Maia Sandu s-a întâlnit în marja Conferinței de Securitate de la München cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Întâlnirea dintre Maia Sandu și Marco Rubio, marchează mai mult decât o simplă fotografie de protocol. Este un semnal politic calculat: Chișinăul încearcă să reactiveze canalele de comunicare directă cu Washingtonul într-un ...
21:50
Bălțiul va avea o strategie transfrontalieră pentru spații verzi – Primarul Petkov: Orașul deține un potențial verde semnificativ, care trebuie valorificat # Politik
Consiliul Municipal Bălți a adoptat Strategia comună transfrontalieră privind parcurile și spațiile verzi (SENSE) în municipiile Botoșani (România) și Bălți (Republica Moldova). SENSE este considerată un instrument principal de planificare strategică ce va fundamenta dezvoltarea unei noi generații de parcuri urbane și spații verzi în ambele municipii. Documentul stabilește un cadru solid menit să permită ...
21:50
O nouă promisiune pentru construcția centurii Chișinăului – Până atunci, ANTA numără maşinile care intră și ies din Capitală # Politik
În această săptămână, inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) desfășoară recensăminte rutiere în puncte strategice de acces către municipiul Chișinău, în cadrul studiului de fezabilitate pentru viitorul drum de centură al Capitalei. Numărarea automobilelor va continua până la 18 februarie 2026. Punctele de control și colectare a datelor sunt amplasate pe următoarele segmente de drum: ...
15:30
Moțiune în Parlament împotriva ministrului Nosatîi, după ce, în mai puțin de o lună, doi militari ai Armatei Naționale au decedat # Politik
Deputatul Ion Chicu a anunțat că Blocul Alternativa va depune o moțiune în Parlament împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Declarația vine după ce, în mai puțin de o lună, doi militari ai Armatei Naționale au decedat. „Vom înainta moțiune de demisie a ministrului Nosatîi, că ne omoară tinerii pe timp de pace", a menţionat Chicu. ...
15:10
În anul 2025, veniturile agențiilor de turism și tur-operatorilor au totalizat 5,1 miliarde lei, în creștere cu 11,2% față de anul precedent, potrivit datelor Biroului
15:10
Adunarea Populară de la Comrat examinează o nouă dată pentru organizarea alegerilor în Autonomie, posibil pe 17 mai # Politik
Numirea noii componențe a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Găgăuzia a fost retrasă de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Populare (AP) din 13 februarie, fără a fi stabilită o altă dată pentru examinarea subiectului. Deputații regiunii autonome au respins și propunerea de a include pe ordinea de zi stabilirea unei noi date a ... Adunarea Populară de la Comrat examinează o nouă dată pentru organizarea alegerilor în Autonomie, posibil pe 17 mai The post Adunarea Populară de la Comrat examinează o nouă dată pentru organizarea alegerilor în Autonomie, posibil pe 17 mai appeared first on Politik.
15:10
Moldova așteaptă deblocarea unei noi tranșe de 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE – Ce spune ministrul Gavriliță # Politik
Autoritățile de la Chișinău așteaptă deblocarea următoarei tranșe din sprijinul financiar de 1.9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru Republica Moldova. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, transferul fondurilor ar putea avea loc în perioada imediat următoare. „Debursarea următoarei tranșe, în sumă 168 de milioane de euro, este planificată spre ... Moldova așteaptă deblocarea unei noi tranșe de 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE – Ce spune ministrul Gavriliță The post Moldova așteaptă deblocarea unei noi tranșe de 168 de milioane de euro din Planul de Creștere al UE – Ce spune ministrul Gavriliță appeared first on Politik.
15:10
Facturile sufocante la energie pun presiune pe cetățeni – Deputații Partidului Nostru insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației # Politik
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii ... Facturile sufocante la energie pun presiune pe cetățeni – Deputații Partidului Nostru insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației The post Facturile sufocante la energie pun presiune pe cetățeni – Deputații Partidului Nostru insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației appeared first on Politik.
15:10
Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România # Politik
Statutul special al Portului Internațional Liber „Giurgiulești” ar putea fi extins dincolo de 2030, iar terenurile pe care este amplasat ar urma să fie transmise în drept de superficie până la 31 decembrie 2075, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, notează bani.md În nota informativă se arată explicit că ... Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România The post Ce se întâmplă cu terenul unde este amplasat Portul Internațional Giurgiulești, după preluarea activului de către România appeared first on Politik.
15:10
De ce plătesc moldovenii cu 20% mai mult pe locuințe – Modelul de finanțare din construcții distorsionează piața imobiliară # Politik
O reformă urgentă a modului de finanțare și creditare a sectorului construcțiilor este esențială pentru reducerea prețurilor la locuințe și dezvoltarea unei piețe imobiliare sănătoase în Republica Moldova. Declarația a fost făcută vineri, 13 februarie 2026, de către Veaceslav Ionită, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, în cadrul emisiuni săptămânale „Analize economice cu Veaceslav ... De ce plătesc moldovenii cu 20% mai mult pe locuințe – Modelul de finanțare din construcții distorsionează piața imobiliară The post De ce plătesc moldovenii cu 20% mai mult pe locuințe – Modelul de finanțare din construcții distorsionează piața imobiliară appeared first on Politik.
12:40
ANSA își blochează propria decizie în instanță în cazul despăgubirilor pentru fermele afectate de pesta porcină # Politik
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor ... ANSA își blochează propria decizie în instanță în cazul despăgubirilor pentru fermele afectate de pesta porcină The post ANSA își blochează propria decizie în instanță în cazul despăgubirilor pentru fermele afectate de pesta porcină appeared first on Politik.
12:40
Ministrul Energiei respinge oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru MGRES: „Investițiile sunt nejustificate” # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate în actualul context, iar Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că subiectul utilizării cărbunelui din ... Ministrul Energiei respinge oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru MGRES: „Investițiile sunt nejustificate” The post Ministrul Energiei respinge oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru MGRES: „Investițiile sunt nejustificate” appeared first on Politik.
10:40
Diplomele moldovenilor care au studiat în afara țării ar trebui să fie recunoscute de ministerul Educației – Solicitarea făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a adresat un apel public către Ministerul Educației și Cercetării, cerând intervenția urgentă în procesul de recunoaștere a diplomelor cetățenilor Republica Moldova care au studiat în afara țării. Parlamentarul a invocat cazul unei persoane care a urmat studii în Italia și a revenit în Republica Moldova pentru a se angaja, ... Diplomele moldovenilor care au studiat în afara țării ar trebui să fie recunoscute de ministerul Educației – Solicitarea făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii The post Diplomele moldovenilor care au studiat în afara țării ar trebui să fie recunoscute de ministerul Educației – Solicitarea făcută de deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii appeared first on Politik.
10:40
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director – Decretul semnat de Președintele Maia Sandu # Politik
Alexandru Harea este noul director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat. Decretul de numire a fost semnat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit documentului, Harea își va începe mandatul săptămâna viitoare. „Domnul Alexandru Harea se numește, de la data de 18 februarie 2026, în funcția de director al Serviciului de Protecție și ... Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director – Decretul semnat de Președintele Maia Sandu The post Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director – Decretul semnat de Președintele Maia Sandu appeared first on Politik.
12 februarie 2026
21:30
Protest la Chișinău – Transportatorii au cerut intervenția ANTA împotriva ilegalităților de pe rutele regulate # Politik
Zeci de șoferi de microbuze de linie, în special cei care circulă spre nordul țării, au protestat joi la Chișinău. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul că responsabili de la Agenția Națională de Transport Auto nu soluționează problema transportului ilegal. Protestatarii acuză instituția de corupție și de protecția transportatorilor clandestini care aduc prejudicii celor de pe ... Protest la Chișinău – Transportatorii au cerut intervenția ANTA împotriva ilegalităților de pe rutele regulate The post Protest la Chișinău – Transportatorii au cerut intervenția ANTA împotriva ilegalităților de pe rutele regulate appeared first on Politik.
21:30
O nouă tragedie în Armata Națională – Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul serviciului # Politik
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea ... O nouă tragedie în Armata Națională – Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul serviciului The post O nouă tragedie în Armata Națională – Un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul serviciului appeared first on Politik.
21:00
România preia, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, Portul Internațional Liber Giurgiulești # Politik
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat astăzi că va finaliza în scurt timp tranzacția de vânzare a companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești (GIFP), către Portul Constanța. Contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor, suma căruia nu a fost anunțată, a fost semnat la 31 decembrie 2025 și a fost aprobat de ... România preia, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, Portul Internațional Liber Giurgiulești The post România preia, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, Portul Internațional Liber Giurgiulești appeared first on Politik.
21:00
Modificări la Codul educației, votate de Parlament – Sprijin pentru elevi și cadre didactice # Politik
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului și să ofere sprijin atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Printre principalele prevederi se numără: consolidarea rețelei școlare, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional ... Modificări la Codul educației, votate de Parlament – Sprijin pentru elevi și cadre didactice The post Modificări la Codul educației, votate de Parlament – Sprijin pentru elevi și cadre didactice appeared first on Politik.
21:00
Ministrul de Interne, așteptat în Parlament – Deputații vor explicații privind traficul de droguri # Politik
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin este așteptată în plenul Parlamentului pentru a oferi explicații privind situația traficului de droguri pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa a fost înaintă de opoziția parlamentară și a fost susținută de toți cei 93 de deputați prezenți la ședință, inclusiv cei din PAS, notează info1.md Deputatul socialist Vladimir Odnostalco susține că ... Ministrul de Interne, așteptat în Parlament – Deputații vor explicații privind traficul de droguri The post Ministrul de Interne, așteptat în Parlament – Deputații vor explicații privind traficul de droguri appeared first on Politik.
17:40
Sistemul educațional din Republica Moldova se confruntă cu un declin demografic accentuat, iar până în 2040 numărul elevilor din școli ar putea scădea cu aproximativ 30%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, de la tribuna Parlamentului. Potrivit oficialului, proiecțiile intermediare arată o diminuare de circa 13% a numărului de copii până în ... Șoc demografic în educație – Școlile ar putea pierde 30% dintre elevi până în 2040 The post Șoc demografic în educație – Școlile ar putea pierde 30% dintre elevi până în 2040 appeared first on Politik.
17:40
Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” # Politik
Vladimir Plahotniuc a reapărut la ședința de judecată în care este inculpat în dosarul ”furtul miliardului” – Oligarhul nu a făcut declarații invocând motive de sănătate. Totodată, judecătorii au admis audierea ăncă a trei martori ai apărării. Procurorul de caz Alexandru Cernei a declarat că că cercetarea judecătorească se va prelungi, cel mai probabil, cu ... Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” The post Plahotniuc revine în sala de judecată, dar evită declarațiile – Judecătorii au admis audierea a încă trei martori ai apărării în dosarul „furtul miliardului” appeared first on Politik.
17:40
Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu # Politik
Republica Moldova nu va putea construi, în viitorul apropiat, depozite subterane proprii pentru stocarea gazelor naturale, din cauza limitărilor geologice și a costurilor uriașe ale unui astfel de proiect. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că investițiile necesare ar ajunge la circa 16 miliarde de dolari, o sumă pe care autoritățile o consideră prohibitivă în ... Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu The post Stocarea internă a gazelor ar costa Moldova circa 16 miliarde de dolari – Ce spune ministrul Junghietu appeared first on Politik.
11:00
Creștinii ortodocși care urmează calendarul stil vechi îi sărbătoresc joi, 12 februarie, pe Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, cunoscuți drept Sfinții Trei Ierarhi. Aceștia sunt considerați cei mai mari învățători și păstori ai Bisericii, marcând prin viața și opera lor istoria creștinismului. Cei trei sfinți au contribuit la formularea și ... Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Sfinții Trei Ierarhi The post Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Sfinții Trei Ierarhi appeared first on Politik.
11:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și o ajustare în creștere pentru municipiul Bălți. Pentru consumatorii deserviți de Termoelectrica, tariful la energia termică va scădea la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal în prezent sau cu 19,5% mai puțin. Reducerea este ... Moldova, împărțită la factură – Chișinăul plătește mai puțin, Bălțiul mai mult la căldură The post Moldova, împărțită la factură – Chișinăul plătește mai puțin, Bălțiul mai mult la căldură appeared first on Politik.
11 februarie 2026
21:00
Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională # Politik
Disponibilitatea Ucrainei de a livra cărbune pentru Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, exprimată în timpul vizitei la Kiev a delegației guvernamentale de la Chișinău, nu reprezintă „o soluție rațională”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. „În cadrul vizitei noastre de ieri s-a făcut așa o ofertă. Dar nu este rațională această soluție”, a comentat prim-ministrul, după ședința ... Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională The post Premierul Munteanu, sceptic față de oferta Ucrainei de a livra cărbune pentru Cuciurgan – Nu este o soluție rațională appeared first on Politik.
21:00
Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie # Politik
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău ar urma să scadă la 2.020 lei/Gcal, față de 2.510 lei/Gcal cât este în prezent sau cu 500 de lei, potrivit proiectului de hotărâre ce urmează să fie examinat joi, 12 februarie de către ANRE. Furnizorul Termoelectrica a solicitat un tarif de 2.180 lei/Gcal, însă ajustarea propusă ... Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie The post Termia se ieftinește în Chișinău, dar rămâne scumpă la Bălți – ANRE urmează să ia o decizie appeared first on Politik.
