Doar jumătate din banii Fondului rutier ajung la drumuri, restul sunt direcționați în consum

16:00

Tarifele la energia electrică ar putea crește în Republica Moldova, după ce doi furnizori au depus solicitări oficiale de ajustare a prețurilor către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit demersurilor înaintate, Premier Energy a cerut aprobarea unui tarif de 3,83 lei/kWh, cu 24 de bani sau cu 6,6% mai mult decât tariful actual. ... ȘOC la factură! – Lumina se scumpește cu până la 8% – De ce vom plăti mai mult The post ȘOC la factură! – Lumina se scumpește cu până la 8% – De ce vom plăti mai mult appeared first on Politik.