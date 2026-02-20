Asigurarea activităților agricole este susținută din bugetul public
Provincial, 20 februarie 2026 15:10
Asigurarea activităților agricole este un instrument de protecție a muncii și a capitalului investit. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reamintește că mecanismul de asigurare subvenționată este reglementat prin Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cadrul normativ stabilește că statul subvenționează o parte din prima de asigurare achitată de producătorii agricoli, în baza contractelor
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
15:20
Astăzi, 20 februarie, la Casa Fotbalului, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru stabilirea gazdelor meciurilor din etapa finală a Cupei de Iarnă. Programul meciurilor: Sâmbătă, 21 februarie, ora 13:00 Meci pentru locul 5. Zimbru-2 – CF Olimp (Chișinău, stadionul Zimbru, teren sintetic) Meci pentru locul 7. FC Oguz – CSF Spartanii Sportul (Chișinău, CS Real
15:20
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 21 – 22 februarie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali. În sectorul Botanica, pe bd. Dacia, 26, în perioada 20-22.02.2026 – Târgul micilor comercianți „Târg cu Tradiții", organizat în colaborare cu AO „Perspectiva"; În
15:20
Grădinița nr. 8 „Andrieș" din Ceadîr-Lunga — cea mai mare din Găgăuzia este acum mai caldă, mai sigură și mai confortabilă pentru cei 278 de copii care o frecventează. Astfel, astăzi, Ambasadoarea UE Iwona Piórko a vizitat instituția, renovată cu sprijinul Uniunii Europene: izolație termică, sistem fotovoltaic, încălzire modernizată și o curte reproiectată pentru acces
Acum 15 minute
15:10
Asigurarea activităților agricole este un instrument de protecție a muncii și a capitalului investit. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reamintește că mecanismul de asigurare subvenționată este reglementat prin Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură. Cadrul normativ stabilește că statul subvenționează o parte din prima de asigurare achitată de producătorii agricoli, în baza contractelor
Acum o oră
14:50
Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2025 comparativ cu anul 2024, structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat creșteri la numărul: turiștilor cazați cu 10,7%; înnoptărilor turistice cu 4,4%. Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2025 au însumat 525,1 mii vizitatori, din care 238,9 mii (45,5%) au revenit
Acum 2 ore
13:30
Centrul de Sănătate Călărași a fost modernizat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). În cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al CNAM, au fost realizate lucrări de reparație a coridoarelor și scărilor din incinta instituției medicale. Valoarea totală a proiectului este de
Acum 4 ore
13:00
Programul Guvernului EcoVoucher a demonstrat impactul concret al reciclării responsabile în Republica Moldova. Doar în anul 2025, au fost înlocuite și colectate pentru reciclare 25.564 de echipamente uzate, dintre care 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. De la lansarea programului și până în prezent, au fost colectate și reciclate 40.033 de echipamente electrocasnice
12:40
La Florești și Bălți, fizica, chimia, biologia și matematica nu mai sunt doar teorie din manuale. În aceste zile, elevii Liceului „Miron Costin" din Florești și ai Liceului „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Bălți au început să studieze științele reale în laboratoare complet modernizate, dotate cu echipamente de ultimă generație. „Investițiile în infrastructura educațională sunt o
12:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. Prin sentința instanței, inculpatul a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
11:50
Program de prevenire a bullying-ului în școli: 2.200 de cadre didactice vor fi instruite de CNPAC # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării informează despre finalizarea procedurii de achiziție publică privind serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar, realizată prin licitație deschisă. În urma evaluării ofertelor depuse, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) a fost desemnat câștigător al concursului, întrunind criteriile
11:40
Circa 80 de reprezentanți ai administrațiilor locale se unesc pentru integrarea europeană prin noua rețea a ambasadorilor locali # Provincial
Circa 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele țării au dat start activităților Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană, creată la inițiativa Congresului Auorităților Locale din Moldova (CALM), cu sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală și Implicare Cetățenească implementat de SALAR International cu suportul Sida. Membrii Rețelei își propun să
11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre finalizarea unor acțiuni de monitorizare și control, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități considerabile de produse neconforme de cofetărie. Astfel, inspectorii ANSA au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2439,4 kg, la producerea cărora a fost utilizată materia primă
Acum 6 ore
11:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu câteva precizări „pentru cei care fac foarte multă politică". „Vreau doar să punctez câteva obiective care nu se întâmplă în nicio localitate din Republica Moldova și le realizăm doar la Chișinău. 82,3 milioane de lei pentru anul curent, la întreținerea grupelor cu program prelungit. 103 milioane de lei
11:00
La Primăria Bălți au fost omagiate 27 de cupluri care au sărbătorit 50 și 60 de ani de căsnicie # Provincial
Astăzi, 20 februarie 2026, la Primăria municipiului Bălți au fost felicitate, în cadrul unei ceremonii festive, 27 de familii care au marcat jubileele de 50 și 60 de ani de căsnicie. 25 de cupluri au fost felicitate cu ocazia nunții de aur, iar 2 cupluri – cu ocazia nunții de diamant. Cu acest frumos prilej,
10:50
(FOTO) Peste 130 de moldoveni au celebrat identitatea națională la a doua ediție a Festivalului „Galbenă Gutuie” din Elveția # Provincial
Într-o atmosferă vibrantă, pe 7 februarie curent, comunitatea moldovenilor din Elveția a sărbătorit cea de-a doua ediție a Festivalului Cultural „Galbenă Gutuie". Evenimentul, desfășurat în localitatea Uitikon, Elveția, a reunit peste 130 de persoane, marcând un nou capitol în misiunea asociației „OurRoots – Rădăcinile Noastre" de a menține vie flacăra identității naționale la mii de
10:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat, ieri, zona industrială din comuna Trușeni, unde sunt dezvoltate mai multe proiecte economice. Premierul a discutat cu antreprenorii despre activitatea lor, colaborarea cu autoritățile locale și ce îmbunătățiri își doresc pentru a-și crește afacerile. În prezent, în zona industrială își dezvoltă afacerile mai mulți antreprenori, printre care Nicolae Croitoru și
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători",
09:50
În urma unui raid de combatere a braconajului și tăierilor ilegale, efectuat pe teritoriul raionului Călărași, în comun cu reprezentanții Intreprinderii Silvice Călărași, au fost depistați 111 arbori de specia salcâm și 7 arbori de specia carpen, tăiați ilegal din Ocolul Silvic Călărași. În urma acțiunilor întreprinse s-a stabilit că, tăierile ilegale au fost efectuate
09:30
Apeductul Prut-Fălești va fi finalizat, iar zona Valea Curechiului din Drochia va fi revitalizată # Provincial
Apeductul Prut-Fălești va fi finalizat și pus în funcțiune, iar o zonă degradată din orașul Drochia va fi revitalizată. Contractele de antrepriză, în valoare totală de 83,2 mil. lei, au fost semnate, astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, de reprezentanții ADR Nord, ai Consiliului raional Fălești și ai Primăriei orașului Drochia. Proiectul „Finalizarea și punerea
Acum 8 ore
08:40
Primarul capitalei: pentru educație, în Chișinău, municipalitatea a alocat peste 5 miliarde de lei # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, informează că, pentru educație, în Chișinău, municipalitatea a alocat peste 5 miliarde de lei din bugetul total de 9,2 miliarde de lei, incluzând TDS-urile. „Această sumă acoperă salariile celor aproape 17.000 de angajați, întreținerea și serviciile comunale, reparațiile capitale și curente, extinderea instituțiilor și amenajarea teritoriilor", a subliniat edilul. În total,
08:00
Reforma administrației publice, discutată de autoritățile centrale și locale la Glodeni # Provincial
Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a efectuat o vizită de lucru în raionul Glodeni, în cadrul căreia a fost consultat public subiectul privind reforma în administrația publică locală. Potrivit unui comunicat, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice locale de nivelul I și II, ai Cancelariei de Stat, funcționari publici, precum și alți
07:40
Proiectul Complexului Turistic Sportiv din Hîncești, discutat în cadrul unei ședințe de lucru # Provincial
La data de 18 februarie, Președinta raionului Hîncești, Nicoletta Moroșanu, a avut o întrevedere de lucru cu Directorul ADR Centru, Ion Pînzari, împreună cu membrii echipei de proiect, în cadrul căreia au fost discutate în detaliu acțiunile necesare pentru realizarea proiectului „Turismul, agrementul și sportul – converg ferm la Hîncești pentru o perspectivă turistică regională
Acum 24 ore
18:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Pentru a menține drumurile în condiții bune și sigure de circulație, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centrul
18:30
Viceprim-ministrul Bolea Vladimir a examinat proiecte de infrastructură în municipiul Bălți și a verificat la fața locului evoluția lucrărilor. Ministrul a vizitat șantierul de reconstrucție a podului peste râul Răut și lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți. Podul, cu o lungime de peste 42 de metri și trei deschideri, este
18:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne. Manualele digitale sprijină procesul de predare
18:20
140 de copii din comuna Trușeni frecventează o grădiniță complet dotată și pregătită pentru activități educaționale. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat blocul nou al Grădiniței nr.1, dat în exploatare în anul 2025, după 13 ani în care lucrările au fost amânate. Datorită perseverenței primarei localității, au fost încheiate toate procedurile necesare, iar, astăzi, spațiul este
17:00
Fermierii din Ialoveni, informați despre digitalizare și adaptarea la schimbările climatice # Provincial
La data de 19 februarie 2026, în incinta Consiliului raional Ialoveni s-a desfășurat atelierul de lucru „Soluții inteligente pentru Fermier și Mediu”, dedicat promovării tehnologiilor digitale și a practicilor agricole sustenabile. În calitate de vorbitori au participat experți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inclusiv reprezentanți ai Direcției analiză economică, statistică agricolă și promovare, precum […] Post-ul Fermierii din Ialoveni, informați despre digitalizare și adaptarea la schimbările climatice apare prima dată în Provincial.
16:00
Începând cu data de 28 februarie, pe traseele din municipiul Ungheni vor ieși noile microbuze, achiziționate la finele anului 2025. În primele 3 zile: 28 februarie, 1 și 2 martie, va fi o perioadă de testare, timp în care: pasagerii vor călători gratis, pentru a se familiariza cu cele 4 rute noi, programul de circulație și modalitățile […] Post-ul Ungheni lansează patru rute noi cu microbuze moderne apare prima dată în Provincial.
15:30
„O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”: Elevii din Sîngerei transmit un mesaj de solidaritate copiilor din Ucraina # Provincial
Spiritul de solidaritate și empatie a unit elevii din instituțiile de învățământ din raionul Sîngerei, care au participat activ la Campania Națională „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Acțiunea este dedicată susținerii morale și emoționale a copiilor din Ucraina, în contextul împlinirii a patru […] Post-ul „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”: Elevii din Sîngerei transmit un mesaj de solidaritate copiilor din Ucraina apare prima dată în Provincial.
15:30
În această dimineață, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa. În satul Cuhureștii de […] Post-ul Percheziții la Florești: droguri și arme depistate în trei localități apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:00
Vladimir Bolea – discuții cu autoritățile locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni # Provincial
Viceprim-ministrul Bolea Vladimir a avut o discuție de lucru cu autoritățile publice locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni. În satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și în orașul Glodeni este în curs implementarea unui proiect de extindere a sistemului regional de aprovizionare cu apă. Apeductul magistral Balatina–Glodeni, cu o lungime de aproximativ […] Post-ul Vladimir Bolea – discuții cu autoritățile locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
14:50
(VIDEO) Petkov: revenirea transportului privat pe rutele municipale ar însemna distrugerea ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți” # Provincial
În cadrul unui live, Primarul municipiului Bălți Alexandr Petkov, împreună cu specialiștii din domeniul transportului, a prezentat situația actuală privind transportul public din municipiu. În prezent, în municipiu activează 16 rute, inclusiv rute noi. Transportul public circulă acum și în cartiere unde anterior nu exista acest serviciu. De asemenea, au fost anunțate planuri privind achiziționarea […] Post-ul (VIDEO) Petkov: revenirea transportului privat pe rutele municipale ar însemna distrugerea ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți” apare prima dată în Provincial.
14:20
Studenții din Taraclia pot urma programe universitare recunoscute în UE prin filiala „Angel Kanchev” # Provincial
Studenții de la Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia pot urma acum programe de studii recunoscute la nivelul Uniunii Europene, odată cu deschiderea unei filiale locale a Universității „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria). Noua filială oferă șapte specializări – de la pedagogie, limba și istoria bulgară, până la afaceri, IT și mecanică agricolă. Cursurile […] Post-ul Studenții din Taraclia pot urma programe universitare recunoscute în UE prin filiala „Angel Kanchev” apare prima dată în Provincial.
14:10
Premierul, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient, transparent și echilibrat banul public # Provincial
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu primarii localităților din capitală. Prim-ministrul a menționat că doar prin cooperare vor fi identificate cele mai bune soluții […] Post-ul Premierul, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient, transparent și echilibrat banul public apare prima dată în Provincial.
13:50
Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă # Provincial
Ieri, la Ungheni, a avut loc seminarul „Pregătirea APL-urilor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă”, organizat de ADI „Ungheni”, un pas important spre servicii publice mai eficiente, infrastructură modernizată și cooperare intercomunitară reală. Evenimentul a reunit primarii localităților din raion, reprezentanți ai raionului Ungheni într-un dialog aplicat despre responsabilitățile APL-urilor, cadrul legal și […] Post-ul Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă apare prima dată în Provincial.
13:30
PSRM din CMC cere aprobarea compensațiilor pentru încălzire și reducerea impozitului pe bunurile imobile # Provincial
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat administrația Chișinăului de lipsă de dialog […] Post-ul PSRM din CMC cere aprobarea compensațiilor pentru încălzire și reducerea impozitului pe bunurile imobile apare prima dată în Provincial.
13:10
A fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău! Ceban: este un obiectiv strategic # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. „Am reușit să revenim la acest proiect după mulți ani de muncă, în condițiile în care contractul, semnat cu un an înainte de a veni la primărie, a fost unul cu multe carențe și […] Post-ul A fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău! Ceban: este un obiectiv strategic apare prima dată în Provincial.
12:40
Peste 40 de tineri din întreaga țară au participat la un atelier educațional de învățare, reflecție și dialog, dedicat memoriei Holocaustului, combaterii discursului de ură și prevenirii discriminării. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea gândirii critice și empatiei, precum și încurajarea implicării civice active în promovarea memoriei istorice, a responsabilității și a solidarității în societatea […] Post-ul Atelier educațional dedicat memoriei Holocaustului pentru tinerii din țară apare prima dată în Provincial.
12:40
Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului # Provincial
La data de 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar privind ținerea și completarea corectă a Cărții istoriei câmpului. La eveniment sunt invitați toți producătorii agricoli din regiune, inclusiv din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești. Cartea istoriei câmpului este un document oficial în care se înregistrează informațiile […] Post-ul Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului apare prima dată în Provincial.
12:30
Igor Dodon: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan # Provincial
În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, fracțiunea Socialiștilor din Parlament consideră că, în prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică. „Poziția noastră rămâne aceeași: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan. Acest lucru va […] Post-ul Igor Dodon: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan apare prima dată în Provincial.
12:30
(FOTO) Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești, renovat cu peste 4 milioane de lei # Provincial
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost […] Post-ul (FOTO) Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești, renovat cu peste 4 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
12:20
Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real # Provincial
Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a fost făcută de Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. El a remarcat că, „fragmentarea actuală nu mai permite modernizarea localităților. aproximativ 60% dintre primării au sub 1 500 de locuitori, multe localități depind de transferurile din bugetul de stat, este […] Post-ul Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real apare prima dată în Provincial.
10:50
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni au fost solicitate de către autoritățile publice locale pentru acordarea suportului în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. La moment, militarii din Brigada Infanterie Motorizată “Dacia” acționează în municipiul Cahul, unde sunt implicați în deblocarea și asigurarea accesului către instituții publice, sociale și medicale. Intervențiile au […] Post-ul Militarii din garnizoanele Cahul și Căușeni, în sprijinul autorităților locale apare prima dată în Provincial.
10:50
Câștigătoarele seriilor A și B, Real Sireți și FC Stăuceni, vor disputa finala ediției 2026 a Cupei de iarnă. Meciul decisiv este programat pentru duminică, 22 februarie, de la ora 13:00. Locul disputării partidei va fi anunțat ulterior. În meciul pentru locul 3 se vor întâlni echipele, care au terminat pe poziția secundă în seriile A și B, Dacia Buiucani și Sheriff-2 […] Post-ul Real Sireți și FC Stăuceni vor juca finala Cupei de Iarnă apare prima dată în Provincial.
10:50
Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România # Provincial
Miercuri, 18 februarie curent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici. Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada […] Post-ul Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România apare prima dată în Provincial.
10:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 […] Post-ul „Call center” de droguri, destructurat de INI apare prima dată în Provincial.
10:40
În ultimele 24 de ore, în contextul ninsorilor și al viscolului care au afectat mai multe regiuni ale țării, Administrația Națională a Drumurilor a menținut mobilizarea permanentă a drumarilor pentru ca rețeaua de drumuri naționale să rămână funcțională și sigură pentru participanții la trafic. În regiunile Nord, Centru și Sud, partea carosabilă este la moment […] Post-ul AND: drumarii au acționat în peste 35 de raioane apare prima dată în Provincial.
10:40
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către autoritățile centrale. Primarul a spus că a primit mai multe solicitări din centrul și sudul țării pentru a interveni cu tehnică și oameni în procesul deszăpezire, însă, pentru aceasta este nevoie, procedural, de o dispoziție a Guvernului. „Suntem gata să venim în ajutor” […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, apel către autoritățile centrale: Suntem gata să venim în ajutor apare prima dată în Provincial.
10:30
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, traseele anterior anunțate ca fiind blocate sunt deja accesibile. În continuare, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan, să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece și să […] Post-ul După ninsori, circulația a fost restabilită în întreaga țară apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord, în raioanele Glodeni și municipiul Bălți. Agenda include ședințe cu beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, vizite la obiective de infrastructură aflate în implementare, precum și inspectarea lucrărilor […] Post-ul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în raioanele Glodeni și municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
