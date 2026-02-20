Primarul capitalei: pentru educație, în Chișinău, municipalitatea a alocat peste 5 miliarde de lei

12:30

În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, fracțiunea Socialiștilor din Parlament consideră că, în prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică. „Poziția noastră rămâne aceeași: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan. Acest lucru va […]