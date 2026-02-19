Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România

10:10

Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui tânăr de 27 de ani și a unui minor de 15 ani de comiterea infracțiunilor de răpire și omor cu deosebită cruzime. Învinuitului de 27 de ani i-a fost incriminată și fapta […] Post-ul Doi tineri, printre care un minor de 15 ani, trimiși în judecată pentru omor cu deosebită cruzime apare prima dată în Provincial.