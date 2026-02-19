Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă

10:20

Astăzi 18 februarie 2026 peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile. Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul […]