Ieri, la Ungheni, a avut loc seminarul „Pregătirea APL-urilor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă", organizat de ADI „Ungheni", un pas important spre servicii publice mai eficiente, infrastructură modernizată și cooperare intercomunitară reală. Evenimentul a reunit primarii localităților din raion, reprezentanți ai raionului Ungheni într-un dialog aplicat despre responsabilitățile APL-urilor, cadrul legal și
Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă
Ieri, la Ungheni, a avut loc seminarul „Pregătirea APL-urilor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă", organizat de ADI „Ungheni", un pas important spre servicii publice mai eficiente, infrastructură modernizată și cooperare intercomunitară reală. Evenimentul a reunit primarii localităților din raion, reprezentanți ai raionului Ungheni într-un dialog aplicat despre responsabilitățile APL-urilor, cadrul legal și
PSRM din CMC cere aprobarea compensațiilor pentru încălzire și reducerea impozitului pe bunurile imobile
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat administrația Chișinăului de lipsă de dialog
A fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău! Ceban: este un obiectiv strategic
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. „Am reușit să revenim la acest proiect după mulți ani de muncă, în condițiile în care contractul, semnat cu un an înainte de a veni la primărie, a fost unul cu multe carențe și
Peste 40 de tineri din întreaga țară au participat la un atelier educațional de învățare, reflecție și dialog, dedicat memoriei Holocaustului, combaterii discursului de ură și prevenirii discriminării. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea gândirii critice și empatiei, precum și încurajarea implicării civice active în promovarea memoriei istorice, a responsabilității și a solidarității în societatea
Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului
La data de 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar privind ținerea și completarea corectă a Cărții istoriei câmpului. La eveniment sunt invitați toți producătorii agricoli din regiune, inclusiv din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești. Cartea istoriei câmpului este un document oficial în care se înregistrează informațiile
Igor Dodon: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan
În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, fracțiunea Socialiștilor din Parlament consideră că, în prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică. „Poziția noastră rămâne aceeași: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan. Acest lucru va
(FOTO) Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești, renovat cu peste 4 milioane de lei
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost
Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real
Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a fost făcută de Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. El a remarcat că, „fragmentarea actuală nu mai permite modernizarea localităților. aproximativ 60% dintre primării au sub 1 500 de locuitori, multe localități depind de transferurile din bugetul de stat, este
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni au fost solicitate de către autoritățile publice locale pentru acordarea suportului în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. La moment, militarii din Brigada Infanterie Motorizată "Dacia" acționează în municipiul Cahul, unde sunt implicați în deblocarea și asigurarea accesului către instituții publice, sociale și medicale. Intervențiile au
Câștigătoarele seriilor A și B, Real Sireți și FC Stăuceni, vor disputa finala ediției 2026 a Cupei de iarnă. Meciul decisiv este programat pentru duminică, 22 februarie, de la ora 13:00. Locul disputării partidei va fi anunțat ulterior. În meciul pentru locul 3 se vor întâlni echipele, care au terminat pe poziția secundă în seriile A și B, Dacia Buiucani și Sheriff-2
Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România
Miercuri, 18 februarie curent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici. Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42
În ultimele 24 de ore, în contextul ninsorilor și al viscolului care au afectat mai multe regiuni ale țării, Administrația Națională a Drumurilor a menținut mobilizarea permanentă a drumarilor pentru ca rețeaua de drumuri naționale să rămână funcțională și sigură pentru participanții la trafic. În regiunile Nord, Centru și Sud, partea carosabilă este la moment
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către autoritățile centrale. Primarul a spus că a primit mai multe solicitări din centrul și sudul țării pentru a interveni cu tehnică și oameni în procesul deszăpezire, însă, pentru aceasta este nevoie, procedural, de o dispoziție a Guvernului. „Suntem gata să venim în ajutor"
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, traseele anterior anunțate ca fiind blocate sunt deja accesibile. În continuare, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan, să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece și să
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord, în raioanele Glodeni și municipiul Bălți. Agenda include ședințe cu beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, vizite la obiective de infrastructură aflate în implementare, precum și inspectarea lucrărilor
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva", pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei.
Astăzi, 19 februarie, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale. Constantin Brâncuși a lăsat posterității o operă impresionantă, de o mare complexitate tematică, lucrările sale numărându-se printre marile creații artistice ale lumii. El este considerat artistul care „a asimilat în opera sa toată
Primăria Municipiului Chișinău informează că echipele de intervenție și-au continuat activitatea și pe parcursul nopții de joi, cu un efectiv de 250 utilaje, pentru a curăța infrastructura rutieră și din cartiere, ca urmare a ninsorilor abundente din ziua de miercuri. Un număr mare de forțe(utilaje mecanizate) a fost antrenate la deszăpezirea acceselor și teritoriilor instituțiilor
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova au fost înregistrate deconectări de energie electrică. „Premier Energy Distribution" a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică ale consumatorilor în șase raioane ale țării. În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: or. Vulcănești, s. Etulia, Alexandru Ioan
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, beneficiază, în premieră, de apă potabilă la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de zeci de ani – datorită Programului Național „Satul European", ediția a II-a. Potrivit ONDRL, proiectul „Creșterea capacității sursei subterane de apă pentru sistemul existent de
CALM susține reforma administrației publice locale. Viorel Furdui: o reformă rapidă și negândită ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană # Provincial
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și-a reafirmat sprijinul pentru reforma administrației publice locale, subliniind însă necesitatea unei abordări prudente, bine fundamentate și consensuale, în cadrul reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). În intervenția sa, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a salutat prezența lui Marc Cools și a lui […] Post-ul CALM susține reforma administrației publice locale. Viorel Furdui: o reformă rapidă și negândită ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală a stabilit, în cadrul ședinței de astăzi, locul și timpul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Astfel, primirea documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale se va desfășura în perioada 26 februarie – 1 aprilie 2026, la sediul CEC aflat pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 119, […] Post-ul Înregistrarea blocurilor electorale pentru alegerile locale noi începe pe 26 februarie apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la Glodeni, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții administrației publice locale, având ca subiect consolidarea cooperării transfrontaliere și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare pentru localități. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale din localitatea Ștefănești, județul Botoșani, România, au prezentat activitatea și obiectivele Centrul de […] Post-ul Autoritățile din Glodeni discută extinderea parteneriatelor cu România apare prima dată în Provincial.
ADR Centru: 7.000 de locuitori din Răzeni și Cigîrleni vor beneficia de rețele moderne de canalizare # Provincial
Astăzi, 18 februarie, Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni” – o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii de canalizare din Raionul Ialoveni. Potrivit unui comunicat, contractul a fost semnat de directorul ADR Centru, primarul comunei Răzeni […] Post-ul ADR Centru: 7.000 de locuitori din Răzeni și Cigîrleni vor beneficia de rețele moderne de canalizare apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar fi pretins 900 […] Post-ul Instructor auto din Bălți – reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate: proiect de regulament în consultare publică # Provincial
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, aflat în prezent în faza de elaborare, a fost discutat astăzi în cadrul audierilor […] Post-ul Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate: proiect de regulament în consultare publică apare prima dată în Provincial.
După moartea unui militar, PSRM solicită demisia ministrului Apărării: Nu este vorba despre incidente izolate, ci despre probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră # Provincial
Astăzi, deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au vorbit în cadrul unei conferințe de presă la Parlament despre problemele sistemice din Armata Națională, solicitând Ministerului Apărării clarificări privind mai multe cazuri mediatizate și cerând demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Pavel Voicu, vorbind în calitate de fost ministru al Apărării, deputat și părinte, a declarat […] Post-ul După moartea unui militar, PSRM solicită demisia ministrului Apărării: Nu este vorba despre incidente izolate, ci despre probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră apare prima dată în Provincial.
Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului # Provincial
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungime totală de 57,9 kilometri, care anterior aveau statut de drumuri locale, iar în prezent sunt incluse în componența a 11 drumuri publice naționale. După modificările aprobate în ultimii ani la lista drumurilor […] Post-ul Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la sediul Administrației Naționale a Drumurilor, a avut loc evenimentul de transmitere către diriginții de șantier a 13 autovehicule noi, model Dacia Logan. La eveniment au participat Bolea Vladimir, Viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reprezentanți ai Băncii Mondiale, Ștefan Popa, director general al AND, precum și diriginții de șantier. „Prin această […] Post-ul 13 autovehicule noi pentru echipele AND apare prima dată în Provincial.
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă în toată țară. Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost realizate de angajații IGSU pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei Anenii Noi, dar și Hâncești. O echipă de medici […] Post-ul Salvatorii, mobilizați în raioanele afectate de vremea nefavorabilă apare prima dată în Provincial.
Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități # Provincial
În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Municipal Ungheni a aprobat inițierea de amalgamare voluntară între municipiul Ungheni, comunele: Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Morenii Noi, Florițoaia Veche, satele Cetireni și Unțești. “Adoptarea deciziei de inițiere nu înseamnă decizia finală de amalgamare. Urmează un proces complex și îndelungat, care presupune constituirea unui grup de lucru comun, […] Post-ul Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități apare prima dată în Provincial.
În perioada sezonului rece, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat Tabăra de iarnă dedicată copiilor cu sindrom Down, un proiect care a reunit 34 de copii și părinții acestora într-un program sportiv și educațional axat pe incluziune, dezvoltare personală și consolidarea spiritului de echipă. Pe parcursul taberei, participanții au fost implicați în activități sportive adaptate, […] Post-ul FMF a organizat Tabăra de iarnă pentru copiii cu sindrom Down apare prima dată în Provincial.
Cu o experiență de peste 33 de ani, Justar este una dintre companiile cu cea mai solidă și respectată istorie din domeniul securității din Republica Moldova. De-a lungul timpului, compania nu doar că a rezistat provocărilor economice și sociale – de la anii ’90, marcați de instabilitate, până la crizele financiare succesive – ci a […] Post-ul TOP BRANDS 2025: Justar | Sinonim cu siguranța, profesionalismul și calitatea apare prima dată în Provincial.
CFM: trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo # Provincial
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie 2026, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în condiții […] Post-ul CFM: trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
MEC lansează discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030. În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizațiilor […] Post-ul MEC lansează discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) apare prima dată în Provincial.
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a atras atenția asupra situației critice a capacelor de canalizare amplasate pe partea carosabilă. Conform datelor, peste 50% dintre acestea se află într-o stare care necesită reparații urgente, însă întreprinderile responsabile, în majoritatea cazurilor, nu întreprind acțiunile necesare. A fost remarcat în mod special faptul […] Post-ul Viceprimar de Bălți: starea capacelor de canalizare de pe carosabil este critică apare prima dată în Provincial.
Trei șoferi riscă să fie sancționați pentru încălcarea legislației vamale, după ce au încercat să introducă ilicit în țară mărfuri, în cantități comerciale. În primul caz, funcționarii postului vamal Leușeni au supus verificărilor un mijloc de transport de model Mercedes Vito, ce se deplasa din Germania. Urmare a controlului detaliat, în unitatea de transport au […] Post-ul Mărfuri tăinuite pentru introducere ilicită în țară, depistate la vama Leușeni apare prima dată în Provincial.
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite – incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile # Provincial
În perioada 2019 – 2026, în Republica Moldova s-a desfășurat un program amplu de înregistrare și delimitare a bunurilor imobile, pentru evidența proprietății publice și modernizarea sistemului de cadastral. Cele circa 300 de localități care nu au fost acoperite anterior de acest program vor fi acum incluse în procesul de delimitare a bunurilor imobile. Înregistrarea […] Post-ul Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite – incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile apare prima dată în Provincial.
La Chișinău s-a întrunit biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Provincial
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a întrunit ieri, 17 februarie, la Chișinău, eveniment organizat în marja președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul reuniunii a fost organizată o sesiune dedicată schimbului de opinii între membrii Biroului și reprezentanții autorităților centrale și locale din Republica Moldova. Discuțiile […] Post-ul La Chișinău s-a întrunit biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei apare prima dată în Provincial.
În mai multe regiuni ale țării ninge abundent, iar condițiile de trafic se schimbă de la oră la oră. În prezent, este sistată circulația camioanelor pe următoarele sectoare: R34, km 130 – 180+600, Cahul – Giurgiulești; M3, km 139 – 213, Balabanu – Giurgiulești; R34.3, km 0 – 11,7, Hîncești – Sărata Galbenă. 80 de […] Post-ul (VIDEO) AND: în mai multe regiuni ale țării ninge abundent apare prima dată în Provincial.
Procuratura Căușeni: bărbat condamnat la 17 ani pentru trafic de ființe umane și muncă forțată a minorilor # Provincial
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a desfășura activități legate […] Post-ul Procuratura Căușeni: bărbat condamnat la 17 ani pentru trafic de ființe umane și muncă forțată a minorilor apare prima dată în Provincial.
Ministerul Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar, în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor. Serviciul unic 112 funcționează […] Post-ul MAI – mobilizat pentru intervenții în contextul ninsorilor și viscolului apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău: deszăpezire continuă pe străzile capitalei. Cetățenii și șoferii, îndemnați la prudență # Provincial
Primăria Chișinău informează că, serviciile municipale continuă intervenția mecanizată pentru a asigura circulația transportului pe drumurile din capitală. De către Regia „Exdrupo” sunt antrenate în teren utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. Muncitorii regiilor comunale, ai […] Post-ul Primăria Chișinău: deszăpezire continuă pe străzile capitalei. Cetățenii și șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în Provincial.
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie. Aceste mijloace […] Post-ul Tichetele de vacanță – ajutor pentru concedii și susținere pentru turismul moldovenesc apare prima dată în Provincial.
CR Ialoveni: procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal # Provincial
Consiliul raional Ialoveni informează că astăzi, 18 februarie 2026, procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal, cu prezența fizică a elevilor la ore. Decizia a fost luată în urma evaluării situației din teritoriu, drumurile fiind practicabile și accesibile transportului școlar, în pofida avertizării meteorologilor privind Cod galben de […] Post-ul CR Ialoveni: procesul educațional în toate instituțiile de învățământ din raion se desfășoară în regim normal apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon și-a început ziua de naștere cu o vizită în satul Bularda: „Le-am adus copiilor mici daruri, pentru a le oferi puțină bucurie” # Provincial
Igor Dodon, ex-președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și-a început ziua de naștere printr-o vizită în satul Bularda, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu familia Dubovca, care crește cinci copii cu vârste între un an și 10 ani. Politicianul a menționat că, familia a trecut recent printr-o perioadă dificilă, […] Post-ul Igor Dodon și-a început ziua de naștere cu o vizită în satul Bularda: „Le-am adus copiilor mici daruri, pentru a le oferi puțină bucurie” apare prima dată în Provincial.
Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea # Provincial
Premierul Alexandru Munteanu, în debutul ședinței Guvernului, a venit cu un mesaj în legătură cu Codul portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic, informează PROVINCIAL. Oficialul s-a adresat instituțiilor să fie mobilizate și să intervină acolo unde va fi nevoie. „Am urmărit ce se întâmplă în România și în Ucraina și credem că situația se va agrava […] Post-ul Premierul: Trebuie să asigurăm siguranța cetățenilor noștri și să ajutăm autoritățile locale în situațiile în care vor apărea apare prima dată în Provincial.
Peste 400 de salvatori și pompieri sunt concentrați în gărzile de intervenție pentru a interveni în situații de risc # Provincial
Astăzi 18 februarie 2026 peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile. Din primele ore ale dimineții, salvatorii din sudul […] Post-ul Peste 400 de salvatori și pompieri sunt concentrați în gărzile de intervenție pentru a interveni în situații de risc apare prima dată în Provincial.
