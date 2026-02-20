Peste 400 de funcționari au participat, în această săptămână, la instruirile ofițerilor anticorupție

12:20

Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a fost făcută de Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. El a remarcat că, „fragmentarea actuală nu mai permite modernizarea localităților. aproximativ 60% dintre primării au sub 1 500 de locuitori, multe localități depind de transferurile din bugetul de stat, este […]