MEC a lansat eduresurse.md – o platformă care găzduiește manuale digitale
Provincial, 19 februarie 2026 18:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne. Manualele digitale sprijină procesul de predare […] Post-ul MEC a lansat eduresurse.md – o platformă care găzduiește manuale digitale apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
18:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Pentru a menține drumurile în condiții bune și sigure de circulație, drumarii au continuat, pe parcursul zilei, lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe drumurile din nordul, centrul […] Post-ul AND: drumarii rămân mobilizați și monitorizează permanent situația din teren apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
18:30
Viceprim-ministrul Bolea Vladimir a examinat proiecte de infrastructură în municipiul Bălți și a verificat la fața locului evoluția lucrărilor. Ministrul a vizitat șantierul de reconstrucție a podului peste râul Răut și lucrările la pasajul peste calea ferată de pe drumul R6 Chișinău–Orhei–Bălți. Podul, cu o lungime de peste 42 de metri și trei deschideri, este […] Post-ul (FOTO) Vladimir Bolea inspectează proiectele de infrastructură din municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
18:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național. Site-ul poate fi accesat gratuit de elevi, cadre didactice și de toți cei interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia, interactive, mai accesibile și adaptate cerințelor educației moderne. Manualele digitale sprijină procesul de predare […] Post-ul MEC a lansat eduresurse.md – o platformă care găzduiește manuale digitale apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
18:20
140 de copii din comuna Trușeni frecventează o grădiniță complet dotată și pregătită pentru activități educaționale. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat blocul nou al Grădiniței nr.1, dat în exploatare în anul 2025, după 13 ani în care lucrările au fost amânate. Datorită perseverenței primarei localității, au fost încheiate toate procedurile necesare, iar, astăzi, spațiul este […] Post-ul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
17:00
Fermierii din Ialoveni, informați despre digitalizare și adaptarea la schimbările climatice # Provincial
La data de 19 februarie 2026, în incinta Consiliului raional Ialoveni s-a desfășurat atelierul de lucru „Soluții inteligente pentru Fermier și Mediu”, dedicat promovării tehnologiilor digitale și a practicilor agricole sustenabile. În calitate de vorbitori au participat experți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, inclusiv reprezentanți ai Direcției analiză economică, statistică agricolă și promovare, precum […] Post-ul Fermierii din Ialoveni, informați despre digitalizare și adaptarea la schimbările climatice apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
16:00
Începând cu data de 28 februarie, pe traseele din municipiul Ungheni vor ieși noile microbuze, achiziționate la finele anului 2025. În primele 3 zile: 28 februarie, 1 și 2 martie, va fi o perioadă de testare, timp în care: pasagerii vor călători gratis, pentru a se familiariza cu cele 4 rute noi, programul de circulație și modalitățile […] Post-ul Ungheni lansează patru rute noi cu microbuze moderne apare prima dată în Provincial.
15:30
„O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”: Elevii din Sîngerei transmit un mesaj de solidaritate copiilor din Ucraina # Provincial
Spiritul de solidaritate și empatie a unit elevii din instituțiile de învățământ din raionul Sîngerei, care au participat activ la Campania Națională „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Acțiunea este dedicată susținerii morale și emoționale a copiilor din Ucraina, în contextul împlinirii a patru […] Post-ul „O scrisoare poate ține loc de o îmbrățișare”: Elevii din Sîngerei transmit un mesaj de solidaritate copiilor din Ucraina apare prima dată în Provincial.
15:30
În această dimineață, polițiștii din Florești au desfășurat mai multe acțiuni în cadrul unor cauze ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme. În satul Cunicea, în urma percheziției efectuate într-un imobil, a fost depistată și ridicată masă vegetală de culoare verde, precum și semințe de plante asemănătoare cu cânepa. În satul Cuhureștii de […] Post-ul Percheziții la Florești: droguri și arme depistate în trei localități apare prima dată în Provincial.
15:00
Vladimir Bolea – discuții cu autoritățile locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni # Provincial
Viceprim-ministrul Bolea Vladimir a avut o discuție de lucru cu autoritățile publice locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni. În satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și în orașul Glodeni este în curs implementarea unui proiect de extindere a sistemului regional de aprovizionare cu apă. Apeductul magistral Balatina–Glodeni, cu o lungime de aproximativ […] Post-ul Vladimir Bolea – discuții cu autoritățile locale și beneficiarii proiectelor de infrastructură din raionul Glodeni apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
14:50
(VIDEO) Petkov: revenirea transportului privat pe rutele municipale ar însemna distrugerea ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți” # Provincial
În cadrul unui live, Primarul municipiului Bălți Alexandr Petkov, împreună cu specialiștii din domeniul transportului, a prezentat situația actuală privind transportul public din municipiu. În prezent, în municipiu activează 16 rute, inclusiv rute noi. Transportul public circulă acum și în cartiere unde anterior nu exista acest serviciu. De asemenea, au fost anunțate planuri privind achiziționarea […] Post-ul (VIDEO) Petkov: revenirea transportului privat pe rutele municipale ar însemna distrugerea ÎM „Direcția de troleibuze din Bălți” apare prima dată în Provincial.
14:20
Studenții din Taraclia pot urma programe universitare recunoscute în UE prin filiala „Angel Kanchev” # Provincial
Studenții de la Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia pot urma acum programe de studii recunoscute la nivelul Uniunii Europene, odată cu deschiderea unei filiale locale a Universității „Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria). Noua filială oferă șapte specializări – de la pedagogie, limba și istoria bulgară, până la afaceri, IT și mecanică agricolă. Cursurile […] Post-ul Studenții din Taraclia pot urma programe universitare recunoscute în UE prin filiala „Angel Kanchev” apare prima dată în Provincial.
14:10
Premierul, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient, transparent și echilibrat banul public # Provincial
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu primarii localităților din capitală. Prim-ministrul a menționat că doar prin cooperare vor fi identificate cele mai bune soluții […] Post-ul Premierul, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient, transparent și echilibrat banul public apare prima dată în Provincial.
13:50
Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă # Provincial
Ieri, la Ungheni, a avut loc seminarul „Pregătirea APL-urilor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă”, organizat de ADI „Ungheni”, un pas important spre servicii publice mai eficiente, infrastructură modernizată și cooperare intercomunitară reală. Evenimentul a reunit primarii localităților din raion, reprezentanți ai raionului Ungheni într-un dialog aplicat despre responsabilitățile APL-urilor, cadrul legal și […] Post-ul Primarii din raionul Ungheni – reuniți pentru delegarea serviciului de alimentare cu apă apare prima dată în Provincial.
13:30
PSRM din CMC cere aprobarea compensațiilor pentru încălzire și reducerea impozitului pe bunurile imobile # Provincial
Președintele fracțiunii PSRM din Consiliul Municipal Chișinău, Alexandr Odințov, a declarat în cadrul conferinței de presă de astăzi că fracțiunea solicită convocarea ședinței consiliului pentru marți, 24 februarie, pentru a soluționa problemele acumulate privind aprobarea bugetului municipal, impozitul pe bunurile imobile și transparența procesului decizional. Alexandr Odințov a acuzat administrația Chișinăului de lipsă de dialog […] Post-ul PSRM din CMC cere aprobarea compensațiilor pentru încălzire și reducerea impozitului pe bunurile imobile apare prima dată în Provincial.
13:10
A fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău! Ceban: este un obiectiv strategic # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, a anunțat că a fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău. „Am reușit să revenim la acest proiect după mulți ani de muncă, în condițiile în care contractul, semnat cu un an înainte de a veni la primărie, a fost unul cu multe carențe și […] Post-ul A fost lansată achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău! Ceban: este un obiectiv strategic apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
12:40
Peste 40 de tineri din întreaga țară au participat la un atelier educațional de învățare, reflecție și dialog, dedicat memoriei Holocaustului, combaterii discursului de ură și prevenirii discriminării. Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea gândirii critice și empatiei, precum și încurajarea implicării civice active în promovarea memoriei istorice, a responsabilității și a solidarității în societatea […] Post-ul Atelier educațional dedicat memoriei Holocaustului pentru tinerii din țară apare prima dată în Provincial.
12:40
Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului # Provincial
La data de 24 februarie 2026, în orașul Cantemir, la Casa de Cultură, va avea loc un seminar privind ținerea și completarea corectă a Cărții istoriei câmpului. La eveniment sunt invitați toți producătorii agricoli din regiune, inclusiv din raioanele Cahul, Leova și Vulcănești. Cartea istoriei câmpului este un document oficial în care se înregistrează informațiile […] Post-ul Fermierii din sudul țării, invitați la instruire privind completarea Cărții istoriei câmpului apare prima dată în Provincial.
12:30
Igor Dodon: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan # Provincial
În ceea ce privește solicitarea furnizorilor de energie electrică de a majora tarifele cu 8%, fracțiunea Socialiștilor din Parlament consideră că, în prezent, nu există premise obiective pentru majorarea tarifului la energia electrică. „Poziția noastră rămâne aceeași: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan. Acest lucru va […] Post-ul Igor Dodon: este necesară revenirea la achizițiile de energie electrică de la Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan apare prima dată în Provincial.
12:30
(FOTO) Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești, renovat cu peste 4 milioane de lei # Provincial
Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești a fost renovat pe interior în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM). Clădirea modernizată găzduiește bucătăria, farmacia, arhiva, spălătoria și sala de ședințe ale instituției. În urma lucrărilor efectuate, au fost […] Post-ul (FOTO) Blocul alimentar al Spitalului raional Șoldănești, renovat cu peste 4 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
12:20
Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real # Provincial
Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real. Declarația a fost făcută de Alexei Buzu, secretar general al Guvernului. El a remarcat că, „fragmentarea actuală nu mai permite modernizarea localităților. aproximativ 60% dintre primării au sub 1 500 de locuitori, multe localități depind de transferurile din bugetul de stat, este […] Post-ul Alexei Buzu: Reforma administrației publice nu este un moft sau o schimbare fără impact real apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
10:50
Echipele de intervenție ale Armatei Naționale din garnizoanele Cahul și Căușeni au fost solicitate de către autoritățile publice locale pentru acordarea suportului în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. La moment, militarii din Brigada Infanterie Motorizată “Dacia” acționează în municipiul Cahul, unde sunt implicați în deblocarea și asigurarea accesului către instituții publice, sociale și medicale. Intervențiile au […] Post-ul Militarii din garnizoanele Cahul și Căușeni, în sprijinul autorităților locale apare prima dată în Provincial.
10:50
Câștigătoarele seriilor A și B, Real Sireți și FC Stăuceni, vor disputa finala ediției 2026 a Cupei de iarnă. Meciul decisiv este programat pentru duminică, 22 februarie, de la ora 13:00. Locul disputării partidei va fi anunțat ulterior. În meciul pentru locul 3 se vor întâlni echipele, care au terminat pe poziția secundă în seriile A și B, Dacia Buiucani și Sheriff-2 […] Post-ul Real Sireți și FC Stăuceni vor juca finala Cupei de Iarnă apare prima dată în Provincial.
10:50
Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România # Provincial
Miercuri, 18 februarie curent, primarul orașului Soroca, Lilia Pilipețchi și președintele raionului Veaceslav Rusnac, l-au primit în vizită de lucru pe președintele Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România, Ion Ștefanovici. Potrivit autorităților, vizita face parte din Planul de Acțiuni al Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale pentru Regiunea Moldovei, perioada […] Post-ul Autoritățile din Soroca, în dialog cu reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale România apare prima dată în Provincial.
10:50
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Chișinău, au destructurat activitatea unei grupări specializate în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea drogurilor în ascunzișuri pe teritoriul Republicii Moldova, al Uniunii Europene și al țărilor CSI. În cadrul investigațiilor, desfășurate timp de două luni, autoritățile au documentat activitatea unui cetățean străin de 42 […] Post-ul „Call center” de droguri, destructurat de INI apare prima dată în Provincial.
10:40
În ultimele 24 de ore, în contextul ninsorilor și al viscolului care au afectat mai multe regiuni ale țării, Administrația Națională a Drumurilor a menținut mobilizarea permanentă a drumarilor pentru ca rețeaua de drumuri naționale să rămână funcțională și sigură pentru participanții la trafic. În regiunile Nord, Centru și Sud, partea carosabilă este la moment […] Post-ul AND: drumarii au acționat în peste 35 de raioane apare prima dată în Provincial.
10:40
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a lansat un apel către autoritățile centrale. Primarul a spus că a primit mai multe solicitări din centrul și sudul țării pentru a interveni cu tehnică și oameni în procesul deszăpezire, însă, pentru aceasta este nevoie, procedural, de o dispoziție a Guvernului. „Suntem gata să venim în ajutor” […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, apel către autoritățile centrale: Suntem gata să venim în ajutor apare prima dată în Provincial.
10:30
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în urma intervențiilor desfășurate în ultimele 24 de ore și a îmbunătățirii condițiilor meteorologice, traseele anterior anunțate ca fiind blocate sunt deja accesibile. În continuare, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan, să evite deplasările dacă nu au autovehiculele echipate corespunzător sezonului rece și să […] Post-ul După ninsori, circulația a fost restabilită în întreaga țară apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord, în raioanele Glodeni și municipiul Bălți. Agenda include ședințe cu beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare, vizite la obiective de infrastructură aflate în implementare, precum și inspectarea lucrărilor […] Post-ul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în raioanele Glodeni și municipiul Bălți apare prima dată în Provincial.
10:30
Poliția de Frontieră informează că, în punctul de trecere a frontierei „Criva”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, a fost depistat un lot de substanțe cu conținut stupefiant, ascunse asupra unui pasager. La linia de control s-a prezentat un autoturism cu numere de înmatriculare ucrainene, la volanul căruia se afla un cetățean al Ucrainei. […] Post-ul Substanțe cu conținut stupefiant, depistate la PTF „Criva” apare prima dată în Provincial.
10:30
Astăzi, 19 februarie, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, una dintre figurile emblematice ale artei moderne universale. Constantin Brâncuși a lăsat posterității o operă impresionantă, de o mare complexitate tematică, lucrările sale numărându-se printre marile creații artistice ale lumii. El este considerat artistul care „a asimilat în opera sa toată […] Post-ul 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși apare prima dată în Provincial.
10:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că echipele de intervenție și-au continuat activitatea și pe parcursul nopții de joi, cu un efectiv de 250 utilaje, pentru a curăța infrastructura rutieră și din cartiere, ca urmare a ninsorilor abundente din ziua de miercuri. Un număr mare de forțe(utilaje mecanizate) a fost antrenate la deszăpezirea acceselor și teritoriilor instituțiilor […] Post-ul Primăria Chișinău: 250 de utilaje au intervenit noaptea pentru deszăpezirea capitalei apare prima dată în Provincial.
10:20
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile # Provincial
În urma condițiilor meteorologice dificile din 18 februarie 2026, în zona Centru–Sud a Republicii Moldova au fost înregistrate deconectări de energie electrică. „Premier Energy Distribution” a raportat 1 558 de deconectări de energie electrică ale consumatorilor în șase raioane ale țării. În raionul Vulcănești au fost afectate cinci localități: or. Vulcănești, s. Etulia, Alexandru Ioan […] Post-ul Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Provincial.
10:20
În ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat 85 de misiuni. În mare parte acțiunile acestora au fost concentrate pe lucrări de deblocare și tractare a mijloacelor de transport derapate de pe trasee, ajutorarea de persoane, descarcerare, acordare de suport ambulanțelor, dar și prevenire a situațiilor de risc legate […] Post-ul Peste 80 de misiuni au fost realizate de salvatori și pompieri în ultimele 24 de ore apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:40
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, beneficiază, în premieră, de apă potabilă la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de zeci de ani – datorită Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. Potrivit ONDRL, proiectul „Creșterea capacității sursei subterane de apă pentru sistemul existent de apeduct al satului Baimaclia” a fost implementat în perioada martie–decembrie […] Post-ul Peste 500 de gospodării din Baimaclia, conectate la sistemul centralizat de apă apare prima dată în Provincial.
16:30
CALM susține reforma administrației publice locale. Viorel Furdui: o reformă rapidă și negândită ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană # Provincial
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și-a reafirmat sprijinul pentru reforma administrației publice locale, subliniind însă necesitatea unei abordări prudente, bine fundamentate și consensuale, în cadrul reuniunii Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE). În intervenția sa, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a salutat prezența lui Marc Cools și a lui […] Post-ul CALM susține reforma administrației publice locale. Viorel Furdui: o reformă rapidă și negândită ar putea afecta negativ procesul de integrare europeană apare prima dată în Provincial.
16:10
Comisia Electorală Centrală a stabilit, în cadrul ședinței de astăzi, locul și timpul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Astfel, primirea documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale se va desfășura în perioada 26 februarie – 1 aprilie 2026, la sediul CEC aflat pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 119, […] Post-ul Înregistrarea blocurilor electorale pentru alegerile locale noi începe pe 26 februarie apare prima dată în Provincial.
16:10
Astăzi, la Glodeni, a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții administrației publice locale, având ca subiect consolidarea cooperării transfrontaliere și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare pentru localități. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Centrului de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale din localitatea Ștefănești, județul Botoșani, România, au prezentat activitatea și obiectivele Centrul de […] Post-ul Autoritățile din Glodeni discută extinderea parteneriatelor cu România apare prima dată în Provincial.
16:10
ADR Centru: 7.000 de locuitori din Răzeni și Cigîrleni vor beneficia de rețele moderne de canalizare # Provincial
Astăzi, 18 februarie, Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Renovarea și extinderea sistemului de sanitație în comuna Răzeni și satul Cigîrleni” – o investiție importantă pentru modernizarea infrastructurii de canalizare din Raionul Ialoveni. Potrivit unui comunicat, contractul a fost semnat de directorul ADR Centru, primarul comunei Răzeni […] Post-ul ADR Centru: 7.000 de locuitori din Răzeni și Cigîrleni vor beneficia de rețele moderne de canalizare apare prima dată în Provincial.
16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, bănuitul, care deține funcția de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar fi pretins 900 […] Post-ul Instructor auto din Bălți – reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență apare prima dată în Provincial.
15:50
Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate: proiect de regulament în consultare publică # Provincial
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, aflat în prezent în faza de elaborare, a fost discutat astăzi în cadrul audierilor […] Post-ul Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate: proiect de regulament în consultare publică apare prima dată în Provincial.
15:40
După moartea unui militar, PSRM solicită demisia ministrului Apărării: Nu este vorba despre incidente izolate, ci despre probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră # Provincial
Astăzi, deputații PSRM Pavel Voicu și Marcel Cenușa au vorbit în cadrul unei conferințe de presă la Parlament despre problemele sistemice din Armata Națională, solicitând Ministerului Apărării clarificări privind mai multe cazuri mediatizate și cerând demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Pavel Voicu, vorbind în calitate de fost ministru al Apărării, deputat și părinte, a declarat […] Post-ul După moartea unui militar, PSRM solicită demisia ministrului Apărării: Nu este vorba despre incidente izolate, ci despre probleme sistemice pe care autoritățile le ignoră apare prima dată în Provincial.
15:40
Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului # Provincial
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungime totală de 57,9 kilometri, care anterior aveau statut de drumuri locale, iar în prezent sunt incluse în componența a 11 drumuri publice naționale. După modificările aprobate în ultimii ani la lista drumurilor […] Post-ul Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului apare prima dată în Provincial.
15:20
Astăzi, la sediul Administrației Naționale a Drumurilor, a avut loc evenimentul de transmitere către diriginții de șantier a 13 autovehicule noi, model Dacia Logan. La eveniment au participat Bolea Vladimir, Viceprim-ministru și ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, reprezentanți ai Băncii Mondiale, Ștefan Popa, director general al AND, precum și diriginții de șantier. „Prin această […] Post-ul 13 autovehicule noi pentru echipele AND apare prima dată în Provincial.
15:20
Pe 18 februarie 2026 misiunile de intervenție a salvatorilor în urma condițiilor meteo nefavorabile, continuă în toată țară. Cele mai multe acțiuni de tractare și deblocare a mijloacelor de transport au fost realizate de angajații IGSU pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei Anenii Noi, dar și Hâncești. O echipă de medici […] Post-ul Salvatorii, mobilizați în raioanele afectate de vremea nefavorabilă apare prima dată în Provincial.
14:20
Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități # Provincial
În ședința din 17 februarie 2026, Consiliul Municipal Ungheni a aprobat inițierea de amalgamare voluntară între municipiul Ungheni, comunele: Zagarancea, Mănoilești, Valea Mare, Morenii Noi, Florițoaia Veche, satele Cetireni și Unțești. “Adoptarea deciziei de inițiere nu înseamnă decizia finală de amalgamare. Urmează un proces complex și îndelungat, care presupune constituirea unui grup de lucru comun, […] Post-ul Consiliul Municipal Ungheni aprobă inițierea procesului de amalgamare voluntară cu mai multe localități apare prima dată în Provincial.
13:50
În perioada sezonului rece, Federația Moldovenească de Fotbal a organizat Tabăra de iarnă dedicată copiilor cu sindrom Down, un proiect care a reunit 34 de copii și părinții acestora într-un program sportiv și educațional axat pe incluziune, dezvoltare personală și consolidarea spiritului de echipă. Pe parcursul taberei, participanții au fost implicați în activități sportive adaptate, […] Post-ul FMF a organizat Tabăra de iarnă pentru copiii cu sindrom Down apare prima dată în Provincial.
13:20
Cu o experiență de peste 33 de ani, Justar este una dintre companiile cu cea mai solidă și respectată istorie din domeniul securității din Republica Moldova. De-a lungul timpului, compania nu doar că a rezistat provocărilor economice și sociale – de la anii ’90, marcați de instabilitate, până la crizele financiare succesive – ci a […] Post-ul TOP BRANDS 2025: Justar | Sinonim cu siguranța, profesionalismul și calitatea apare prima dată în Provincial.
13:00
CFM: trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo # Provincial
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, astăzi, 18 februarie 2026, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. Pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în condiții […] Post-ul CFM: trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Provincial.
12:50
MEC lansează discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea discuțiilor publice privind elaborarea noului Program național pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2027–2030. În cadrul primei ședințe organizate de MEC au fost analizate propunerile și direcțiile strategice ale Programului. La discuții au participat reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, instituțiilor naționale pentru drepturile omului, organizațiilor […] Post-ul MEC lansează discuții publice privind noul Program național pentru susținerea populației de etnie romă (2027–2030) apare prima dată în Provincial.
12:50
În cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul Vitalie Balan a atras atenția asupra situației critice a capacelor de canalizare amplasate pe partea carosabilă. Conform datelor, peste 50% dintre acestea se află într-o stare care necesită reparații urgente, însă întreprinderile responsabile, în majoritatea cazurilor, nu întreprind acțiunile necesare. A fost remarcat în mod special faptul […] Post-ul Viceprimar de Bălți: starea capacelor de canalizare de pe carosabil este critică apare prima dată în Provincial.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.