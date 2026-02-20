Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate în Ucraina, destructurată. Principalul recrutor - un moldovean cu antecedente penale în Rusia

18:00

Cărbunele de tip antracit utilizat de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), din regiunea transnistreană, este extras în foarte puține locuri din lume, iar transportul său este costisitor. Trecerea la un tip de cărbune mai accesibil nu este analizată de autoritățile Republicii Moldova, având în vedere că centrala se află în afara controlului constituțional.