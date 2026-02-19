Nebunie în concursul de patinaj la Jocurile Olimpice de iarnă!

10:20

Presa internațională relatează despre rezultatele noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care s-a desfășurat în ultimele două zile la Geneva. Mai multe publicații notează că, pe fondul tensiunilor continue dintre Kiev și Moscova, discuțiile s-au concentrat atât pe aspecte militare, cât și politice. Evoluția relațiilor transatlantice, marcată de tensiuni, și pregătirile SUA pentru un posibil atac asupra Iranului, se află printre alte subiecte abordate de presa străină.