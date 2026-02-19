Nebunie în concursul de patinaj la Jocurile Olimpice de iarnă!
Radio Moldova, 19 februarie 2026 20:00
Chinezul Jongyan Ning a cucerit medalia de aur în proba masculină de patinaj viteză pe distanța de 1 500 de metri. Patinatorul asiatic a evoluat remarcabil și a stabilit un nou record olimpic. Competiția masculină pe distanța de 1500 de metri a avut o desfășurare incredibilă. Concurentul dintr-a 11-a pereche, olandezul Joep Wennemars, a preluat fotoliul de lider după ce a stabilit un nou record olimpic, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 82 de sutimi de secundă.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
20:00
Chinezul Jongyan Ning a cucerit medalia de aur în proba masculină de patinaj viteză pe distanța de 1 500 de metri. Patinatorul asiatic a evoluat remarcabil și a stabilit un nou record olimpic. Competiția masculină pe distanța de 1500 de metri a avut o desfășurare incredibilă. Concurentul dintr-a 11-a pereche, olandezul Joep Wennemars, a preluat fotoliul de lider după ce a stabilit un nou record olimpic, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 82 de sutimi de secundă.
Acum o oră
19:50
Românii cer mai multă apărare: trei sferturi susțin creșterea bugetului militar, iar majoritatea vor armata obligatorie # Radio Moldova
Peste 50% dintre români sunt de părere că România nu este pregătită în fața unui atac din partea Rusiei, potrivit unui sondaj dat astăzi publicității de INSCOP, de aceea probabil 75% dintre cei intervievați sunt de acord cu creșterea bugetului apărării, iar 67% cu introducerea serviciului militar obligatoriu.
19:40
Cernăuțeanu: „Am descoperit o crimă din mandatul meu și am ajuns la alte omoruri comise în anii 2005–2018” # Radio Moldova
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Realitatea.
19:30
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să evite deplasările în Republica Islamică Iran și să părăsească această țară dacă se află deja acolo, în contextul agravării riscurilor de securitate din regiune și al lipsei de predictibilitate pentru perioada următoare. Avertizarea a fost emisă de Ambasada Republicii Moldova în Iran, cu reședința la Baku în seara zilei de joi, 19 februarie.
Acum 2 ore
19:20
Guvernul României dă startul construcției unui nou pod peste Prut, în zona Albița–Leușeni # Radio Moldova
Un nou pod peste râul Prut va fi construit în zona punctului de trecere Albița–Leușeni, județul Vaslui, investiția fiind estimată la 256,9 milioane de lei, după ce Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrărilor pentru proiectul de infrastructură.
18:50
Moldova accelerează alinierea la standardele UE: etichete clare pentru consumatori și reguli stricte pentru producători # Radio Moldova
Alinierea la standardele Uniunii Europene este esențială pentru integrarea economică a Republicii Moldova. Procesul vizează atât protecția consumatorilor, cât și creșterea competitivității producătorilor locali. Odată cu obținerea statutului de țară candidată, autoritățile și mediul de afaceri sunt nevoite să accelereze reformele pentru a respecta normele europene privind calitatea, siguranța produselor și drepturile consumatorilor.
18:40
România, singurul stat care trimite un președinte la reuniunea Consiliului pentru Pace. „O participare de observator nu înseamnă foarte mult” # Radio Moldova
Prima reuniune a nou-înființatului Consiliu pentru Pace, lansat de președintele american Donald Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a adunat delegații din peste 20 de state. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, cu statut de observator, în timp ce marile puteri europene și Vaticanul au refuzat să participe.
18:30
Decizie CtEDO: Drepturile unui apărător al drepturilor omului, încălcate în regiunea transnistreană # Radio Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat Federația Rusă, pe 19 februarie, în dosarul unui jurist al Asociației Promo-LEX căruia, din 2014, i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană. Instanța de la Strasbourg a constatat încălcarea mai multor drepturi fundamentale și a acordat despăgubiri morale și pentru cheltuieli judiciare.
Acum 4 ore
18:20
Coridorul vertical de gaze, mai puțin atractiv din cauza războiului: Traderii evită stocarea în Ucraina # Radio Moldova
Utilizarea coridorului vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina, este redusă din cauza riscurilor de securitate generate de războiul din țara vecină. Astfel, este afectată atractivitatea depozitelor de stocare din Ucraina, anunță autoritățile din domeniul energetic.
18:10
Coridorul vertical de gaze, subutilizat din cauza războiului: Traderii evită stocarea în Ucraina # Radio Moldova
Utilizarea coridorului vertical, care integrează gazoductul transbalcanic și permite transportarea gazelor naturale din Grecia spre Republica Moldova și depozitele subterane din Ucraina, este redusă din cauza riscurilor de securitate generate de războiul din țara vecină. Astfel, este afectată atractivitatea depozitelor de stocare din Ucraina, anunță autoritățile din domeniul energetic.
18:10
Un an de „Noi și Europa”, la Radio Moldova: Ce am înțeles, ce s-a schimbat, ce urmează? # Radio Moldova
La un an de la lansare, emisiunea „Noi și Europa – calea spre aderare”, de la Radio Moldova, a marcat un moment de bilanț: 12 luni de explicații, dezbateri și reportaje din teritoriu despre ce înseamnă, concret, integrarea europeană pentru Republica Moldova.
18:00
Sheriff continuă să-și completeze lotul înaintea demarării părții a doua a sezonului competițional! "Galben-negrii" l-au transferat pe fundașul Bourama Fomba. Fotbalistul din Mali are 26 de ani și ajunge la Sheriff de la clubul Omonia Aradippou din prima divizie valorică a fotbalului cipriot.
18:00
Ministrul Energiei, în Parlament: Modernizarea MGRES necesită câteva milioane de euro – cine își asumă riscul? # Radio Moldova
Cărbunele de tip antracit utilizat de Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES), din regiunea transnistreană, este extras în foarte puține locuri din lume, iar transportul său este costisitor. Trecerea la un tip de cărbune mai accesibil nu este analizată de autoritățile Republicii Moldova, având în vedere că centrala se află în afara controlului constituțional.
17:40
Conducta „Drujba”. paralizată după un atac rusesc: Ungaria și Slovacia opresc motorina pentru Ucraina, UE convoacă reuniune de urgență # Radio Moldova
Comisia Europeană a convocat o reuniune extraordinară a Grupului de Coordonare pentru Petrol, după ce Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina, pe fondul disputei legate de conducta rusească „Drujba”. Decizia Budapestei și Bratislavei a venit după ce un atac rusesc asupra conductei, pe teritoriul ucrainean, a scos-o din funcțiune.
17:40
Act de clemență retras: Decret prezidențial revocat pe fondul unor informații noi privind activități ilegale # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat grațierea acordată în 2022 unui condamnat transferat din Federația Rusă pentru executarea pedepsei în țară. Decizia a fost luată după ce autoritățile abilitate au constatat că beneficiarul actului de clemență ar fi menținut legături cu un grup criminal organizat.
17:30
Separarea CFM, instrument insuficient pentru a asigura beneficii reale pentru sectorul feroviar, afirmă experții # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) trece prin cea mai amplă reformă din ultimele decenii, menită să modernizeze acest obiectiv strategic, să atragă fonduri europene și să scoată transportul feroviar din criză. În același timp, unii experți, printre care și fostul director al CFM, se arată sceptici vizavi de eficiența măsurilor propuse.
17:10
Debut absolut la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo a unui nou gen de sport hibernal. Schiul alpinism, o probă inclusă în premieră în programul Olimpiadei Albe, și-a desemnat primii campioni, la sprint.
17:10
„EVO - Statul în telefon”, semnătura electronică și actele permisive doar online: Economii de miliarde, generate de digitalizare # Radio Moldova
Republica Moldova a trecut de etapa „digitalului de vitrină” și încearcă să ajungă la servicii publice pe care oamenii chiar le pot folosi ușor, din telefon sau de pe web. În prezent, peste 80% din interacțiunile mediului de afaceri cu statul au loc deja în format digital, iar semnătura electronică a devenit aproape obligatorie pentru antreprenori, afirmă directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț.
16:50
Agenții economici vor fi înregistrați în calitate de plătitori ai Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) dacă vor avea o cifră de afaceri de peste 1.7 milioane de lei. Majorarea plafonului, de la 1.5 milioane de lei, este prevăzută într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua, pe 19 februarie.
16:40
Importul de automobile a explodat în 2025: Peste 65.000 de mașini vămuite, dublu față de anul precedent # Radio Moldova
Republica Moldova a înregistrat în 2025 un număr-record de automobile importate. Peste 65 de mii de autoturisme au fost vămuite pe parcursul anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de peste două ori față de 2024. Potrivit experților, această majorare are la bază un cumul de factori economici și fiscali, inclusiv anticiparea unor modificări de taxe, condiții mai avantajoase pe piața externă și nevoia de reînnoire a parcului auto.
Acum 6 ore
16:20
Jurnalistă DW: Inițiativa lui Donald Trump de a lansa Consiliul Păcii generează controverse în Europa # Radio Moldova
Inițiativa președintelui american, Donald Trump, de a lansa Consiliul Păcii provoacă diviziuni în rândul statelor europene. În timp ce unele capitale contestă legitimitatea reuniunii, altele au ales să participe, fie în calitate de membri, fie ca observatori. Între promisiuni financiare și competiția pentru influență diplomatică, reuniunea riscă să devină mai degrabă o platformă politică disputată, decât un mecanism eficient de soluționare a conflictelor la nivel mondial, constată Alina Kühnel, jurnalistă la Deutsche Welle (DW).
16:00
EcoVoucher în cifre: Milioane economisite și 25 de mii de electrocasnice vechi scoase din uz # Radio Moldova
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 de milioane de lei.
15:50
ISW: Din cauza pierderilor uriașe, Mosova ar putea declanșa o mobilizare „ascunsă” în 2026 # Radio Moldova
Liderul rus Vladimir Putin creează condiții informaționale pentru reluarea unui sistem etapizat de mobilizare a rezerviștilor. Astfel, Federația Rusă încearcă să compenseze pierderile suferite în războiul împotriva Ucrainei, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), potrivit RBK-Ucraina.
15:40
Moțiune dezbătută în Parlament | Dorin Junghietu: „O serie de întreprinderi de stat puteau ajunge în mâinile Gazprom” # Radio Moldova
Linia electrică Bălți–Suceava trebuia să fie construită încă în anul 2005, însă demnitarii de atunci au preferat să fie „comozi pentru Rusia, considerând dependența de un singur furnizor de energie „mai simplă și mai sigură” pentru Republica Moldova. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, în contextul dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor statului în domeniul securității energetice.
15:30
Expert IPRE: „Vettingul trebuie să aibă un final clar și o strategie pentru ce urmează” # Radio Moldova
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. Dintre cei 69 de candidați evaluați, 26 au promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare.
14:50
Un nou caz de variola maimuței, confirmat în R. Moldova. Cetățenii, îndemnați să fie atenți la semnele bolii # Radio Moldova
Un nou caz de infectare cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, în urma analizelor de laborator, informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică.Reprezentanții instituției au precizat că este vorba despre un caz de import, fără a oferi detalii privind vârsta sau sexul pacientului.
14:30
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată joi, 18 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, care a admis integral demersul Procuraturii Anticorupție privind prelungirea măsurii preventive.
Acum 8 ore
14:10
Înlocuirea aparatelor electrocasnice vechi și energofage cu modele noi și eficiente în cadrul programului EcoVoucher pot genera economii anuale de până la opt milioane kWh, echivalentul a aproximativ 30 milioane de lei, comunică Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).
14:10
Como-1907 este marea revelație a actualei ediții a primei divizii italiene de fotbal. Într-o partidă-restanță din etapa a 24-a, echipa pregătită de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas a remizat în deplasare cu AC Milan, scor 2:2, și a urcat pe locul 6 în clasament. În meciul jucat pe stadionul San Siro, Como-1907 a preluat conducerea în minutul 32cînd argentinianul Nico Paz a profitat de greșeala portarului francez Mike Maignan.
14:00
Fostul prinț Andrew și fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost arestat joi în Marea Britanie, fiind suspectat de abatere în exercitarea unei funcții publice. Cazul este legat de presupusa transmitere de documente guvernamentale confidențiale către finanțatorul american Jeffrey Epstein, potrivit relatărilor BBC.
14:00
Ecaterina Popșoi: „Vettingul trebuie să aibă un final clar și o strategie pentru ce urmează” # Radio Moldova
După aproape trei ani de activitate, Comisia Pre-vetting – mecanismul lansat în 2022 pentru verificarea integrității candidaților la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) – și-a încheiat mandatul. În emisiunea „Spațiul Public” de la Radio Moldova, membra națională a comisiei, Nadejda Hriptievschi, avocatul, expert în domeniul justiției Alexandru Bot și experta Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Ecaterina Popșoi, au discutat despre rezultate, controverse și ce urmează pentru reforma justiției.
13:40
Chișinăul, în continuare fără decizii: Ședința Consiliului Municipal, blocată de o lună # Radio Moldova
La o lună de la convocarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), activitatea acestuia rămâne blocată, iar deciziile esențiale pentru locuitorii orașului întârzie. Din cauza lipsei cvorumului, ședința începută pe 20 ianuarie nu poate fi continuată, iar sala de ședințe se transformă, la fiecare tentativă, într-o platformă de acuzații între consilierii municipali.
13:40
ÎN CONTEXT | Negocierile de la Geneva arată că o soluție reală de pace nu este aproape, constată experții # Radio Moldova
Negocierile de la Geneva au readus în prim-plan dosarele sensibile ale războiului: statutul teritoriilor ocupate, garanțiile de securitate și situația critică a centralei nucleare de la Zaporojie. Raportul de forțe dintre părți și presiunile politice constante atestă că o soluție reală de pace nu este aproape, a declarat expertul în științe politice, Laurențiu Pleșca, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
13:30
Arsenal Londra a pierdut încă două puncte într-un meci din prima divizie engleză de fotbal. „Tunarii" au remizat, scor 2:2, în deplasare cu Wolverhampton Wanderers, nimeni alta decât „lanterna roșie" a clasamentului. Echipa spaniolului Mikel Arteta a fost egalată în minutul 90+4. Acest meci din cadrul etapei a 31-a era prevăzut inițial să se dispute pe 21 sau 22 martie, dar a fost devansat deoarece echipa londoneză va disputa atunci finala Cupei Ligii Angliei, în compania formației Manchester City.
13:20
Vot final în Parlament: grant japonez de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Teleradio-Moldova # Radio Moldova
Parlamentul a ratificat, pe 19 februarie, înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japoniei privind acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 192 de milioane de yeni, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). Proiectul a fost aprobat cu votul a 82 de deputați.
13:10
Fostul lider găgăuz, Constantinov, ar fi căutat sprijin „în afară” înainte de a fi condamnat, dar nu l-a primit, afirmă spicherul Grosu # Radio Moldova
Fostul președinte al Adunării Populare (AP) de la Comrat, Constantin Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se pregătea să părăsească R. Moldova încă înainte de a afla sentința și ar fi căutat sprijin „în afară”, pe care nu l-ar fi primit.
13:10
Liberalizarea pieței gazelor intră într-o nouă etapă: concurență sporită și prețuri mai atractive # Radio Moldova
Liberalizarea pieței gazelor naturale intră într-o nouă etapă, începând cu 1 aprilie, când consumatorii mari vor fi obligați să procure gaze de pe piața liberă. Măsura face parte din procesul de ajustare a legislației la standardele europene și de consolidare a securității energetice. Schimbările au fost discutate la Forumul „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”.
12:50
Meciuri dramatice în sferturile de finală ale turneului masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de iarnă. Cehia a fost foarte aproape de a furniza o surpriză, conducând cu 2-1 și cu 3-2 în meciul cu marea favorită Canada, dar în final a pierdut cu 3-4.
12:30
Raport: Bunuri de zeci de milioane de lei, confiscate și ținute în depozite sau vândute cu reduceri de până la 80% din preț # Radio Moldova
Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) reclamă nereguli serioase în administrarea și valorificarea bunurilor confiscate, sechestrate sau trecute în posesia statului. Un audit realizat pentru anii 2023 - 2025 arată că, deși valoarea totală a bunurilor indisponibilizate se ridică la miliarde de lei, la bugetul de stat nu a ajuns, în ultimii ani, nici măcar un procent din această sumă.
12:30
Opoziția cere explicații privind decesele din Armata Națională: 42 de deputați înaintează o moțiune simplă # Radio Moldova
Opoziția parlamentară, cu semnătura a 42 de deputați, a înaintat o moțiune simplă privind politicile Ministerului Apărării. Deputatul fracțiunii „Alternativa”, fostul premier Ion Chicu, a declarat în ședința plenului din 19 februarie că înaintarea moțiunii este dictată de „situația din Armata Națională, marcată de multiple cazuri de decese ale militarilor și probleme la capitolul disciplină și integritate”.
Acum 12 ore
11:40
Donald Trump găzduiește, la Washington, o primă reuniune a „Consiliului Păcii”, criticată de state UE # Radio Moldova
Statele europene sunt împărțite cu privire la participarea unei reprezentante a Uniunii Europene (UE) la reuniunea inaugurată la „Consiliului Păcii” al lui Donald Trump, care are loc joi, 19 februarie, relatează AFP. Franța, Spania, Belgia și Irlanda o consideră ilegală, în timp ce Ungaria și Bulgaria se află la masa de discuții.
11:30
Majoritatea persoanelor supravegheate prin brățări electronice sunt plasate în arest la domiciliu sau agresori familiali # Radio Moldova
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
11:20
Majoritatea persoanelor supravegheate prin brățări electronice sunt agresori familiali # Radio Moldova
Aproape 2.740 de persoane din R. Moldova au fost supravegheate, pe parcursul anului 2025, prin brățări electronice, cel mai mare număr de la lansarea sistemului.
11:10
Autorizația ETA devine complet digitală din 25 februarie pentru călătoriile în Regatul Unit # Radio Moldova
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt atenționate cu privire la noile reguli aplicate la frontieră începând cu 25 februarie 2026. Modificările vizează sistemul de Autorizație Electronică de Călătorie – ETA.
11:00
Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova, la indicația rușilor # Radio Moldova
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
11:00
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de proporții: Prejudiciu de peste șapte milioane de lei # Radio Moldova
Anchetatorii, împreună cu inspectorii fiscali, au descins joi, 19 februarie, la mai multe firme din municipiul Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 7.000.000 de lei. Perchezițiile au vizat companii din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului.
10:40
Descinderi matinale într-un dosar privind asasinarea mai multor persoane publice din Ucraina, pregătite în R. Moldova # Radio Moldova
Serviciile speciale rusești ar fi coordonat în R. Moldova un plan privind pregătirea asasinării mai multor persoane publice din Ucraina. Oamenii legii desfășoară, în dimineața zilei de 19 februarie mai acțiuni de urmărire în acest dosar.
10:40
Revista Presei | Dereneu, sub asediul... propagandei. Beneficiari ai pelerinajelor de la Moscova, în prima linie a altercațiilor # Radio Moldova
Ninsorile abundente; cum R. Moldova ar putea să se integreze mai rapid în structurile europene și cine sunt organizatorii protestelor la biserica din satul Dereneu – sunt principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
10:20
Toate drumurile naționale erau practicabile în dimineața zilei de joi, 19 februarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor. În prezent, se circulă în condiții de iarnă, însă fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile.
10:20
Revista presei internaționale | Negocierile de pace ruso-ucrainene rămân în impas; SUA se pregătește să atace Iranul # Radio Moldova
Presa internațională relatează despre rezultatele noii runde de negocieri de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care s-a desfășurat în ultimele două zile la Geneva. Mai multe publicații notează că, pe fondul tensiunilor continue dintre Kiev și Moscova, discuțiile s-au concentrat atât pe aspecte militare, cât și politice. Evoluția relațiilor transatlantice, marcată de tensiuni, și pregătirile SUA pentru un posibil atac asupra Iranului, se află printre alte subiecte abordate de presa străină.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.