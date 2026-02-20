FC Fiorentina este ca și calificată în optimile de finală ale Ligii Conferințelor UEFA
Radio Moldova, 20 februarie 2026 13:30
FC Fiorentina țintește un nou parcurs îndelungat în Liga Conferințelor. Finalista competiției din 2023 și 2024 este ca și calificată în faza optimilor de finală. În partida-tur din play-off, echipa „viola" a zdrobit cu 3:0 în deplasare pe Jagiellonia Bialystok din Polonia. Formația condusă de Paolo Vanoli a marcat toate cele trei goluri în repriza secundă.
• • •
Acum 5 minute
13:50
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară de la Comrat, discutată în Parlamentul de la Chișinău: „Sunt mai multe scenarii” # Radio Moldova
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei, care urmau să aibă loc încă pe 16 noiembrie 2025, a ajuns în impas, întrucât în regiune nu există în acest moment o autoritate electorală funcțională, iar mandatele deputaților locali au expirat. Reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale (CEC), ai Adunării Populare și ai Legislativului de la Chișinău urmează să se întrunească, la începutul săptămânii viitoare, pentru a găsi soluții la blocajul juridic și instituțional de la Comrat.
13:50
Ucraina ar putea exporta bunuri și servicii militare în valoare de miliarde de dolari, în 2026, după ce a autorizat primele sale vânzări externe în timpul războiului și ia în considerare introducerea unui impozit pe aceste exporturi, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt din domeniul apărării, pentru Reuters.
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
13:20
O poznă copilărească s-a transformat într-o anchetă polițienească în municipiul Chișinău. Cinci minori, cu vârste între 12 și 15 ani, sunt cercetați de oamenii legii după ce ar fi sustras, pe timp de noapte, un automobil în comuna Grătiești, suburbie a capitalei.
13:10
Evaziune fiscală în sumă de aproape trei milioane de lei: Două companii de transport, anchetate # Radio Moldova
Două companii de transport care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, au ascuns de autorități venituri în valoare de 2.8 milioane de lei, bani din care urmau să fie încasate impozite în bugetul statului.
Acum 2 ore
12:40
Olimpiada de iarnă 2026. Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic # Radio Moldova
Reprezentanta României, Julia Sauter, s-a clasat pe locul 17 în concursul de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Este cea mai bună performanță a patinajului feminin românesc din toate timpurile la Olimpiada de iarnă.
12:40
Trei răniți în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești: 88 de intervenții ale salvatorilor într-o singură zi # Radio Moldova
Ucraina i-a comemorat pe Eroii „Sutei Cerești”, la 12 ani de la începutul Revoluției Demnității, moment considerat prima etapă a rezistenței împotriva agresiunii ruse. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că lupta începută pe Maidan continuă și astăzi, pe front și în fiecare intervenție de salvare după bombardamente.
12:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere convocarea de urgență a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afirmând că există „probleme critice” care trebuie soluționate fără întârziere. Potrivit membrilor fracțiunii PAS, situația dificilă din oraș ar fi rezultatul lipsei de viziune și al „intereselor personale” ale primarului general, Ion Ceban.
12:30
ANSA retrage biscuiți periculoși din magazine: Mai bine de două tone - hrană pentru animale # Radio Moldova
Aproximativ două tone și jumătate de biscuiți vor fi folosiți drept hrană pentru animale, după ce au fost retrase de pe piață din cauza conținutului neconform și potențial dăunător pentru sănătatea umană.
12:20
Nottingham Forest, VfB Stuttgart și Racing Club Genk au obținut victorii confortabile în prima manșă a play-off-ului Ligii Europei la fotbal. Cele trei echipei au susținut partidele-tur în deplasare și sunt favorire la calificarea în optimile de finală. Cu un nou antrenor principal în persoana portughezului Vítor Pereira, Nottingham Forest a surclasat cu 3:0 în deplasare pe Fenerbahçe Istanbul.
12:00
Rețea suspectată de pregătirea unor asasinate armate în Ucraina, destructurată. Principalul recrutor - un moldovean cu antecedente penale în Rusia # Radio Moldova
Un plan de asasinare a unor persoane publice din Ucraina - „peste cinci persoane din politică și jurnalism”, pus la cale de o rețea coordonată în Republica Moldova de serviciile secrete rusești, a fost dejucat în urma unei operațiuni comune a procurorilor și polițiștilor de la Chișinău și Kiev. În total, 11 persoane au fost reținute, printre acestea numărându-se și presupusul recrutor al grupării - Nicolae Andrei Șepeli, anterior condamnat în Rusia și grațiat, în 2022, în Republica Moldova.
12:00
Cetățeanul turc implicat în omorul din sectorul Râșcani, eliberat din penitenciar. PCCOCS cere revenirea în arest preventiv # Radio Moldova
Organizatorul presupus al omorului la comandă comis în iulie 2024 pe terasa unui local din sectorul Râșcani al capitalei a fost eliberat din penitenciar și plasat în arest la domiciliu, anunță vineri, 20 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
12:00
Comisia Națională a Pieței Financiare avertizează asupra unor noi fraude online cu „investiții” false # Radio Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) avertizează cetățenii asupra unei noi serii de fraude investiționale răspândite în mediul online și pe rețelele de socializare. Escrocheriile folosesc materiale publicitare înșelătoare care imită identitatea vizuală a unor instituții mass-media și utilizează abuziv numele și imaginea unor personalități publice, printre care ale președintei Maia Sandu sau ale premierului Alexandru Munteanu, precum și a regretatului Mircea Snegur, pentru a promova presupuse oportunități de investiții.
Acum 4 ore
11:30
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii # Radio Moldova
NASA a finalizat testul general pentru lansarea uriașei sale rachete Space Launch System (SLS), care va transporta astronauți în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de 50 de ani în cadrul misiunii Artemis 2.
11:30
11:30
Consiliul Păcii, lansat de președintele american Donald Trump are un viitor incert, fiind dependent atât de evoluțiile din Orientul Mijlociu, cât și de dinamica internă a politicii americane. Inițiativa, aflată la intersecția dintre diplomație, strategie și ambiție politică, nu va înlocui arhitectura internațională actuală, este convins analistul politic Victor Juc.
11:00
De la teorie din manuale la experimente cu tehnologii de ultimă generație: Laboratoare modernizate în două școli din R. Moldova # Radio Moldova
Elevii din Republica Moldova nu mai studiază Chimia, Biologia, Fizica și Matematica doar din manuale. Laboratoarele din Liceul „Miron Costin” de la Florești și Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de la Bălți, au fost complet modernizate și dotate cu echipamente de ultimă generație. Acestea le permit tinerilor să experimenteze pe viu, cu ajutorul tehnologiilor de vârf.
11:00
Pedepse mai dure pentru amenințarea și agresarea judecătorilor: Până la 8 ani de închisoare # Radio Moldova
Persoanele care amenință sau agresează judecătorii vor fi sancționate penal, iar pentru ultragierea magistraților, adică pentru jignirea intenționată a acestora, sunt prevăzute pedepse contravenționale. În cazul acțiunilor însoțite de violență, sancțiunile vor fi de până la 8 ani de închisoare.
10:30
Un noi apel de granturi lansat de AIPA: Bani pentru creșterea legumelor și cultivarea pomușoarelor # Radio Moldova
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează, din luna martie, cel de-al cincilea apel de granturi destinat fermierilor, finanțat de Banca Mondială.
10:10
Revista presei internaționale | Rusia și Ucraina negociază pacea pentru a nu-l înfuria pe Trump; Exerciții militare ale aliaților Iranului în contextul amenințărilor SUA # Radio Moldova
Presa internațională continuă să facă previziuni privind șansele încheierii unui armistițiu între Rusia și Ucraina în contextul procesului de pace mediat de Statele Unite. Mai multe publicații scot în evidență rezultatele primei reuniuni a „Consiliului Păcii”, creat de președintele american Donald Trump. Mass-media internațională se concentrează și asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu, generate de presiunile exercitate de SUA asupra Iranului.
10:00
„Certificarea din partea unei instituții ca FMI este mai importantă decât banii”: Un eventual program cu FMI nu va fi financiar, afirmă premierul # Radio Moldova
Un eventual programul de cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI) nu va implica finanțări suplimentare pentru R. Moldova, dar va avea rolul de a certifica performanțele macroeconomice ale țării, susține premierul Alexandru Munteanu. Decizia privind lansarea unui nou program cu FMI va i luată pe 27 februarie.
10:00
Două apariții neobișnuite au atras atenția, în ultimele zile, în Republica Moldova: o pisică sălbatică europeană a fost observată în zona Orheiul Vechi, iar o vidră a fost filmată înotând în râul Bâc, la Chișinău. Specialiștii spun că astfel de specii pot fi indicatori ai calității mediului, însă atrag atenția că entuziasmul trebuie dublat de date concrete.
Acum 6 ore
09:40
R. Moldova, în topul mondial al consumului de alcool: Ce spun medicii despre „paharul sănătos” # Radio Moldova
Consumul de vin continuă să stârnească dezbateri în Republica Moldova, unde tradiția și cultura vitivinicolă se împletesc adesea cu ideea că „un pahar pe zi face bine”. Mulți cred că un pahar de vin pe zi poate fi „medicina magică” pentru organism, dar adevărul este mai nuanțat.
09:30
Salariile profesorilor și medicilor ar putea fi majorate în toamnă, afirmă premierul Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Primele majorări salariale pentru profesori, medici și alte categorii bugetare ar putea intra în vigoare din septembrie, anunță premierul Alexandru Munteanu. Guvernul lucrează în prezent la proiectul noii legi de salarizare în sectorul bugetar, care urmează să fie discutat în Parlament și, dacă va fi aprobat, noile salarii vor fi aplicate începând cu toamna acestui an.
09:30
Reguli noi pentru cartelele SIM preplătite: Vânzarea ar putea fi posibilă doar cu act de identitate # Radio Moldova
Cartelele SIM preplătite ar putea fi vândute, în curând, doar în baza unui act de identitate. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a inițiat un proiect de lege care prevede înregistrarea obligatorie a tuturor utilizatorilor de cartele preplătite, pentru a reduce utilizarea numerelor anonime în infracțiuni.
09:30
Demografia devine criteriu economic în Rusia: firmele vor fi evaluate după câți copii au salariații # Radio Moldova
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a cerut mediului de afaceri să se implice activ în stimularea natalității, anunțând că sprijinul de stat pentru companii ar putea depinde inclusiv de numărul de copii ai angajaților.
09:10
Investiții de peste 83 de milioane de lei în nordul țării: Apă potabilă pentru mai multe localități din Fălești, Ungheni și Drochia # Radio Moldova
Locuitorii din Fălești, Ungheni și Drochia vor avea acces la apă potabilă, iar o zonă degradată din Drochia va fi reabilitată, după ce au fost semnate contracte de antrepriză în valoare totală de 83.2 milioane de lei.
09:10
Consiliul directorilor al Fondului Monetar Internațional urmează să analizeze, în următoarele zile, un nou acord privind programul de creditare pentru Ucraina, în valoare de 8.1 miliarde de dolari. Dacă programul va fi aprobat, acesta va înlocui actualul acord de finanțare cu FMI, în valoare de 15.5 miliarde de dolari, scrie RBK-Ucraina.
09:00
Revista Presei | UE cere retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului în cadrul acordului de pace în Ucraina # Radio Moldova
Retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării și cum autoritățile de la Chișinău planificau să plătească datoria invocată de Gazprom pentru gazele naturale livrate în stânga Nistrului - sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
08:50
08:50
Președintele României la Consiliul de Pace: „Putem oferi asistență pentru 1.000 de copii și 4.000 de membri ai familiilor acestora” # Radio Moldova
Președintele României a anunțat, după participarea la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace prezidat de președintele american Donald Trump la Washington, că România este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională în sprijinul populației din Gaza și să se implice activ în eforturile internaționale de reconstrucție.
08:40
Escrocherii în creștere în R. Moldova. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau coduri” # Radio Moldova
Cazurile de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni pierd sume importante de bani, sunt în creștere, avertizează președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a lansat un apel public către populație, precizând că infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a-și înșela victimele.
08:30
08:30
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles „eliberat sub investigație” după o zi întreagă de interogatoriu # Radio Moldova
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles III, a fost eliberat joi seara din custodia poliției, după aproape 12 ore de audieri într-o anchetă privind presupuse fapte de „abuz în exercitarea funcției publice”, în legătură cu relația sa cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, anunță Reuters.
08:00
Elev de clasa a VII-a, reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din Perm # Radio Moldova
Un elev de clasa a VII-a a fost reținut după ce și-a înjunghiat un coleg într-o școală din orașul Alexandrovsk, regiunea Perm. Incidentul a avut loc în timpul programului școlar, iar agresorul a fost imobilizat de angajații instituției până la sosirea poliției, potrivit relatărilor din presa rusă.
Acum 8 ore
07:40
Regimul de sancțiuni împotriva Rusiei instituit după anexarea Crimeei, extins de SUA pentru încă un an # Radio Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prelungit cu încă un an sancțiunile impuse Federației Ruse după anexarea Crimeei în 2014. Decizia reiese din baza electronică a Registrului Federal, publicația oficială a Guvernului american.
07:30
06:40
Corespondență Dan Alexe | „Consiliul pentru Pace” al lui Trump și lipsa lui de legitimitate din perspectiva UE # Radio Moldova
„Consiliul pentru Pace”, creat și promovat de Donald Trump, și-a desfășurat reuniunea inaugurală joi, 19 februarie, la Washington. Creată inițial pentru a lansa discuții privind viitorul Fâșiei Gaza, instituția condusă de Donald Trump, deși teoretic directorul este fostul premier britanic Tony Blair, își propune acum să se impună ca o alternativă la ONU.
Acum 24 ore
00:10
Ziua a 13-a de concurs a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano/Cortina 2026 a consemnat debutul probei de schi alpinism la Olimpiada Albă. Primii sportivi care au devenit campioni la această probă, inclusă în premieră în calendarul olimpic, au fost elvețianca Marianne Fatton și spaniolul Oriol Cardona.
19 februarie 2026
23:00
22:30
Raportul Guvernului va fi prezentat în plenul Legislativului. Munteanu: „Unele tradiții trebuie schimbate” # Radio Moldova
Premierul Alexandru Munteanu nu a prezentat un raport oficial de activitate la 100 de zile de mandat, dar va merge în Parlament cu bilanțul Guvernului „la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie”. Anunțul a fost făcut de oficial în seara zilei de joi, în cadrul unei emisiuni de la TV8.
21:50
La Washington a avut loc prima reuniune a Consiliului pentru Pace, inițiat de președintele SUA, Donald Trump. Liderul american a anunțat că statele membre s-au angajat să aloce peste 7 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Fâșia Gaza, precum și personal pentru constituirea unei forțe de stabilizare.
21:50
Premierul Alexandru Munteanu consideră nejustificată majorarea tarifelor la energie electrică # Radio Moldova
Deși furnizorii de energie electrică, Premier Energy și Fee Nord, s-au adresat la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) cu solicitarea de majorare a tarifelor, prim-ministrul Alexandru Munteanu susține că nu există premise pentru o eventuală creștere. În opinia acestuia, scăderea inflației și reducerea tarifelor la gaze indică o stabilizare a prețurilor la energie.
21:30
Condiții moderne pentru cei mai mici copii din Trușeni: investiții guvernamentale în creșe și infrastructură # Radio Moldova
La Trușeni, copiii cu vârste între unu și trei ani beneficiază de condiții moderne pentru a crește și a învăța prin joacă, iar părinții pot reveni cu mai multă încredere la serviciu, știind că micuții lor sunt într-un mediu sigur. Modernizarea celor două grădinițe din comună a fost posibilă datorită investițiilor realizate de Guvern în perioada 2023–2024.
21:20
UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina # Radio Moldova
Uniunea Europeană intenționează să ceară Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, ca parte a unui posibil acord de pace în Ucraina. Clauza apare într-un document consultativ distribuit statelor membre de șefa diplomației europene, Kaja Kallas.
21:10
Ministrul Energiei Dorin Junghietu: „Republica Moldova nu are contractat niciun volum comercial de molecule rusești” # Radio Moldova
Moțiunea simplă împotriva politicilor în domeniul energetic, înaintată de Partidul Nostru, Blocul „Alternativa” și Partidul „Democrația Acasă”, a fost respinsă în Parlament, întrunind doar 38 de voturi. Dezbaterile au durat peste șase ore și au fost marcate de schimburi tensionate între opoziție și reprezentanții majorității.
20:50
Baterii de 25 MW instalate în Moldova: autoritățile pregătesc extinderea la 200 MW până la sfârșitul anului # Radio Moldova
Premieră energetică pentru Republica Moldova. Autoritățile anunță că, pentru prima dată, a fost realizată stocarea energiei electrice cu ajutorul unor baterii cu o capacitate de 25 de megavați, instalate recent în sistem.
20:00
Chinezul Jongyan Ning a cucerit medalia de aur în proba masculină de patinaj viteză pe distanța de 1 500 de metri. Patinatorul asiatic a evoluat remarcabil și a stabilit un nou record olimpic. Competiția masculină pe distanța de 1500 de metri a avut o desfășurare incredibilă. Concurentul dintr-a 11-a pereche, olandezul Joep Wennemars, a preluat fotoliul de lider după ce a stabilit un nou record olimpic, cu timpul de 1 minut, 43 de secunde și 82 de sutimi de secundă.
19:50
Românii cer mai multă apărare: trei sferturi susțin creșterea bugetului militar, iar majoritatea vor armata obligatorie # Radio Moldova
Peste 50% dintre români sunt de părere că România nu este pregătită în fața unui atac din partea Rusiei, potrivit unui sondaj dat astăzi publicității de INSCOP, de aceea probabil 75% dintre cei intervievați sunt de acord cu creșterea bugetului apărării, iar 67% cu introducerea serviciului militar obligatoriu.
19:40
Cernăuțeanu: „Am descoperit o crimă din mandatul meu și am ajuns la alte omoruri comise în anii 2005–2018” # Radio Moldova
Numărul victimelor în cazul crimei de la ferma din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni la Realitatea.
